Les rivaux libyens « coordonnent l'organisation des secours suite aux inondations »

Crédit photo, AFP Légende image, La France envoie un hôpital de campagne capable de soigner 500 personnes par jour.

Author, Par Aoife Walsh

Role, BBC News

il y a une heure

Les deux gouvernements rivaux en Libye coordonnent les efforts de secours en faveur des victimes des inondations, a déclaré l'ONU.

Plus de 5 300 personnes sont mortes après la rupture de deux barrages qui ont provoqué des inondations dévastatrices dans la ville orientale de Derna.

Le maire de Derna, Abdulmenam al-Ghaithi, a déclaré que ce nombre pourrait atteindre 20 000, en fonction de l'étendue de la zone détruite de la ville.

Un autre responsable du gouvernement de l'Est basé à Tobrouk a déclaré que la mer "déversait constamment des dizaines de corps".

"On estime que le nombre de morts dans la ville pourrait atteindre entre 18 000 et 20 000, sur la base du nombre de bâtiments dans les quartiers détruits par les inondations", a déclaré M. Ghaithi à la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya.

"Nous avons effectivement besoin d'équipes spécialisées dans la récupération des corps. Je crains que la ville ne soit infectée par une épidémie en raison du grand nombre de corps sous les décombres et dans l'eau", a ajouté M. Ghaithi.

Au moins 10 000 personnes sont portées disparues et des dizaines de milliers d’autres ont été déplacées.

Hichem Abou Chkiouat, ministre de l'aviation civile dans l'administration qui dirige l'est de la Libye, a déclaré à Reuters que le nombre de victimes pourrait augmenter considérablement car "la mer déverse constamment des dizaines de corps".

"La crainte est que le nombre total soit encore plus élevé parce qu'il y a tellement de personnes portées disparues, qu'elles n'ont pas contacté leurs proches, que leurs téléphones sont éteintes et nous ne savons pas s'ils sont toujours sous les décombres ou s'ils sont morts ou s'ils sont dans la mer", a déclaré Guma El-Gamaty, universitaire libyen et chef du parti Taghyeer.

Les autorités ont demandé davantage d'aide internationale.

Les deux gouvernements se parlent

Un responsable de l'ONU a déclaré que les gouvernements de l'Est et de l'Ouest avaient demandé une aide internationale et se parlaient.

"Les deux gouvernements ont contacté la communauté internationale pour lui demander des services et de l'aide", a déclaré Tauhid Pacha, de l'Organisation internationale pour les migrations, à l'émission World Tonight de la BBC Radio 4.

"Le gouvernement d'unité nationale [le gouvernement occidental] nous a apporté son soutien et a fait sa demande au nom de l'ensemble du pays et il se coordonne également avec le gouvernement de l'est", a-t-il déclaré.

"Le défi consiste désormais pour la communauté internationale à répondre en conséquence aux besoins et aux demandes des gouvernements", a-t-il ajouté.

M. Pacha a déclaré que le soutien devait être accru « très, très rapidement et pour ce faire, nous avons besoin d'argent » pour la ville, dont la population avant les inondations était d'environ 90 000 habitants.

L’État libyen a commencé à se fracturer après la chute du colonel Mouammar Kadhafi, dirigeant de longue date, en 2011.

Il s'est divisé entre deux administrations rivales basées dans la capitale Tripoli à l'ouest et Tobrouk à l'est.

Le pays reste embourbé dans un conflit entre de nombreuses milices.

Le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah dirige le gouvernement d’unité nationale soutenu par l’ONU à Tripoli.

Oussama Hamad, le Premier ministre de l'Est, dirige la Chambre des représentants rivale.

Cependant, nombreux sont ceux qui estiment que le pouvoir est en réalité détenu par le général Khalifa Haftar, qui dirige l'Armée nationale libyenne,

Le général Haftar a reçu une délégation militaire égyptienne venue apporter aide et soutien après la catastrophe.

"Le moment d'unifier nos objectifs"

Crédit photo, Reuters Légende image, Le général Khalifa Haftar accueille le chef d'état-major de l'armée égyptienne, le lieutenant-général Osama Askar.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a souligné que tous les groupes politiques devaient travailler ensemble à la suite des inondations.

"C'est le moment d'unifier nos objectifs", a-t-il déclaré.

"Toutes les personnes touchées doivent recevoir un soutien, quelle que soit leur affiliation. Il est important de veiller particulièrement à assurer la protection des groupes en situation vulnérable, qui sont encore plus menacés à la suite d'une telle catastrophe."

Abdulkader Assad, rédacteur politique du Libye Observer, a déclaré que le fait qu'un gouvernement internationalement reconnu à l'ouest, rivalisé par un autre gouvernement à l'est, ait entravé les efforts de sauvetage.

"Nous savons tous que la Libye a été divisée entre deux gouvernements au cours de la dernière décennie au moins et nous n'avons pas réellement ressenti l'impact de cette division, car la présence de deux gouvernements consistait uniquement à rivaliser pour le pouvoir et à prendre le contrôle du pays et de certaines parties du pays. du pays", a-t-il déclaré.

"Mais maintenant que certaines villes subissent cette catastrophe naturelle, cette calamité, nous pouvons constater que l'absence d'un gouvernement centralisé unifié affecte en réalité la vie des gens."

Crédit photo, EPA Légende image, L’Egypte envoie de l’aide humanitaire.

Les équipes de secours libyennes à la recherche de survivants à Derna sont soutenues sur le terrain par :

Des équipes de recherche et de sauvetage d' Égypte et de Tunisie

Plus de 160 personnels de Turquie

Pompiers d' Italie et d'Espagne

Tommaso Della Longa, porte-parole du président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré que le temps était compté pour retrouver les survivants.

"Nous savons que malheureusement cette fenêtre va se fermer dans les prochaines heures mais l'espoir est toujours là", a-t-il déclaré.

Les équipes du Croissant-Rouge libyen sur le terrain, a-t-il expliqué, ont décrit la catastrophe comme « un bombardement et un tremblement de terre... se produisant en même temps ».

"Ce qu'ils nous racontent, ce sont en réalité des histoires de quartiers entiers de la ville qui n'existent plus, de villages complètement détruits et de milliers de familles qui, en ce moment, ont vraiment besoin de tout", a ajouté M. Della Longa.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Turquie a envoyé trois avions pour transporter une équipe de secours et de l'aide à la Libye.

Usama Al Husadi, 52 ans, recherche sa femme et ses cinq enfants depuis les inondations catastrophiques.

"Je suis parti à pied pour les chercher... Je suis allé dans tous les hôpitaux et écoles mais sans succès", a-t-il déclaré à l'agence de presse Reuters en pleurant, la tête dans les mains.

"Nous avons perdu au moins 50 membres de la famille de mon père, entre disparus et morts", a-t-il déclaré.