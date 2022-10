L'infirmière qui a aidé à capturer son ami tueur en série (et a inspiré le nouveau film de Netflix)

il y a 31 minutes

Emma Saunders Journaliste spécialisée dans le divertissement

Crédit photo, Netflix Légende image, Amy (jouée par Jessica Chastain) est d'abord heureuse d'avoir un ami à ses côtés alors qu'elle travaille de nuit dans le service de soins intensifs.

Bien que The Good Nurse, traduit par "L'ange de la mort", ne manque pas de tension psychologique, il ne s'agit pas de la production sensationnaliste typique sur un tueur.

Basé sur le livre éponyme du journaliste Charles Graeber et réalisé par Tobias Lindholm, le film raconte l'histoire vraie de l'infirmière Amy Loughren qui a contribué à mettre fin aux actes odieux de son collègue Charles Cullen, qui a tué des dizaines de patients dont elle s'occupait pendant plus de dix ans alors qu'elle travaillait dans plusieurs hôpitaux américains entre la fin des années 1990 et le début des années 2000.

Loughren et Cullen sont joués par les lauréats des Oscars Jessica Chastain et Eddie Redmayne.

Si Redmayne incarne de manière menaçante et nuancée le tueur obsédant, la pierre angulaire du film est l'héroïsme dont fait preuve le personnage de Chastain, une mère célibataire qui souffre d'un problème cardiaque potentiellement mortel alors qu'elle travaille à une activité qu'elle aime, mais qui est très exigeante physiquement et mentalement.

Mme Chastain explique que c'est cet angle qui l'a attirée vers le film : "normalement, nous fétichisons la violence et le meurtre et [nous] devons vraiment explorer l'individu qui en est responsable. Mais si nous explorions l'individu qui l'arrête ? Je pense que c'est très apaisant, tout en étant un acte cinématographique radical".

L'actrice ajoute : "j'ai perdu quelqu'un de très proche de moi. Et quand vous avez perdu quelqu'un... [Comment quelqu'un d'autre pourrait-il créer une histoire et divertir avec le sujet de la mort ?"

Crédit photo, Netflix Légende image, Dans la vie réelle, l'argent était un combat pour Loughren, tout comme trouver du temps à passer avec ses filles.

La véritable histoire

L'infirmière Loughren a noué un lien étroit avec Cullen alors qu'elles travaillaient ensemble de nuit au Somerset Medical Center, dans le New Jersey, au début des années 2000. Il était son confident, l'aidait à s'occuper de ses filles et la couvrait lorsqu'elle souffrait de graves difficultés respiratoires dues à sa maladie cardiaque.

Après que plusieurs morts suspectes à l'hôpital aient conduit à une enquête, la police a demandé à Loughren de les aider. Elle leur a fourni des preuves et a fini par jouer un rôle crucial dans l'obtention des aveux de Cullen. Cependant, accepter qu'un ami proche ait pu commettre des crimes aussi terribles a fait des ravages.

Loughren, qui est en meilleure santé après avoir subi une chirurgie cardiaque expérimentale il y a 18 ans, déclare : "j'ai lutté contre la culpabilité de le manquer [Cullen]. J'ai lutté contre la culpabilité de ne pas voir que cette amitié avait aussi un côté sombre monstrueux.

"Et je ne voulais pas le voir. Je voulais croire qu'il était un tueur charitable pour que je puisse continuer à me soucier de lui. Et il n'était pas un tueur par pitié. C'était un tueur de sang-froid. J'ai beaucoup lutté parce que je ne m'en rendais pas compte."

Elle est plus gentille avec elle-même maintenant.

"J'ai littéralement tout risqué pour m'assurer qu'il était derrière les barreaux. J'y suis allée tous les jours et tous les jours j'ai lutté, peu importe à quel point j'étais malade. J'étais aussi une mère présente et une bonne infirmière. Et maintenant, en la regardant [Jessica l'incarner], je sens que je pourrais être fière de ce personnage. Ça m'a donné l'occasion de dire "J'ai bien fait".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Amy Loughren est maintenant un fournisseur de médecine alternative.

Le réalisateur danois Lindholm, qui a écrit la série télévisée Borgen et des films comme Another Round, dit qu'il n'a pas cru beaucoup à l'histoire de Loughren lorsqu'il a lu pour la première fois le scénario de Krysty Wilson-Cairns il y a quelques années.

Il a alors décidé qu'il devait rencontrer l'infirmière en personne pour établir si c'était vraiment vrai.

"Je l'ai rencontrée à New York... et tout a été confirmé. Aussi, elle était plus brillante que je ne le pensais, plus humaine. Sa maladie [cardiaque] avait été beaucoup plus grave [que je ne le pensais]".

Lindholm avait l'habitude de faire des films avec ses " neuf meilleurs amis " à Copenhague. Il n'avait jamais fait de film de studio à Hollywood et ne pensait pas en faire un jour. Il n'avait jamais non plus fait de film en anglais. Mais la rencontre avec Loughren l'a fait changer d'avis.

"Là, j'ai décidé que je ferais un film américain et que j'essaierais de faire en sorte que ça marche... de faire une histoire sur l'humanité, sur la force d'un individu dans tout ce système qui ne fonctionnait pas."

Le système auquel il fait référence est celui qui a permis à Cullen de passer d'un hôpital à l'autre, lui donnant ainsi l'occasion de commettre d'autres meurtres.

Crédit photo, Netflix Légende image, Cullen (joué par Redmayne) s'intéresse aux patients qui ne figurent pas sur sa liste.

Il a été renvoyé de cinq emplois d'infirmier et en a quitté deux autres en raison de préoccupations concernant son stage.

Mais, au cours d'une carrière de 16 ans, il a toujours trouvé un nouvel emploi. Cela s'expliquerait en partie par le fait que les hôpitaux n'ont pas exprimé leurs soupçons à son égard par crainte d'être poursuivis en justice.

Dans le film, l'équipe juridique et le responsable des risques du Somerset Medical Center (joué par Kim Dickens) tentent de maintenir la police à distance en insistant sur le fait qu'ils mènent une enquête, qui semble être un processus sans fin sur tout acte répréhensible.

"À la suite de l'affaire Charles Cullen, chaque fois qu'une personne est signalée, son dossier doit désormais être conservé pendant sept ans. Le fait que cela ne se soit pas déjà produit... est étonnant", déclare Redmayne, clairement incrédule.

"Le fait qu'il ait été autorisé à accéder à ces personnes vulnérables est assez déconcertant".

Le système de santé américain

Le système de santé américain est à nouveau passé au crible dans le film, qui montre les difficultés que rencontrent certaines personnes pour accéder à des soins de santé abordables.

Loughren était trop malade pour travailler, mais elle ne pouvait pas bénéficier d'une assurance maladie avant d'avoir travaillé un an à l'hôpital, elle a donc dû rester au travail contre l'avis médical.

Dans une scène, on la voit chercher suffisamment d'argent pour payer près de 1 000 dollars américains (658 754 FCFA) pour un examen cardiaque, et le répartir finalement entre deux cartes de crédit.

Crédit photo, Netflix Légende image, Les détectives, interprétés par Noah Emmerich (à gauche) et Nnamdi Asomugha (au centre), ont du mal à contourner la bureaucratie hospitalière.

Le dernier mot sur l'héritage que le film peut laisser devrait peut-être revenir à Loughren, qui est maintenant un fournisseur de médecine alternative.

"Cette plateforme que j'ai en ce moment, c'est vraiment pour donner une voix aux victimes... parce que tout le monde disait que [Cullen] était un tueur miséricordieux et qu'ils allaient mourir de toute façon. Non, ils ne l'ont pas fait. Beaucoup de ses victimes étaient très jeunes. Beaucoup de ses victimes étaient sur le point de sortir de l'hôpital et il leur a volé cette opportunité. Et leurs familles méritent cette voix."