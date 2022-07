Comment aider un enfant à arrêter de sucer son pouce ?

il y a 12 minutes

Pourquoi un enfant suce-t-il son doigt ?

Quand l’enfant doit-il arrêter de sucer son doigt ?

''Les parents ne viennent pas en consultation avant 4 ans parce que l’enfant met le doigt à la bouche mais en tant que pédiatre et observatrice des enfants, on peut toujours les repérer dans la salle de consultation et orienter les parents par rapport à la prise en charge et à la gestion de cette anxiété que les enfants essaient de résoudre avec ce doigt dans la bouche. ''