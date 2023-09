L'histoire magique de Marrakech, "le Paris du Sahara" qui a séduit célébrités et artistes du monde entier

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mosquée Koutoubia à Marrakech, Maroc.

Author, Dalia Ventura

Role, BBC News Monde

il y a 51 minutes

Celui que l'on voit sur la photo est le minaret de la mosquée Koutoubia, l'une des plus connues au monde pour être un symbole de Marrakech, la ville qui a donné son nom au pays qui l'abrite : le Maroc.

La mosquée se trouve au sud-ouest de Jamaa el Fna, cette place pleine de conteurs, de stands de nourriture, de charmeurs de serpents, d'acrobates, de marchands et d'habitants et de touristes, autour de laquelle tout tourne dans la soi-disant Ville Rouge.

Mais toute la joie du lieu s'est arrêtée brutalement dans la nuit du vendredi 8 septembre, lorsqu'un tremblement de terre dévastateur a secoué la terre dans le centre du Maroc.

Elle a fait près de 3 000 morts, presque le même nombre de blessés graves et, selon l'ONU, quelque 300 000 personnes touchées.

L'emblématique Jamaa el Fna est devenue une sorte de centre de réfugiés et le flux de touristes vers la ville a été remplacé par celui des premiers intervenants.

Parmi ceux qui ont répondu à l'urgence figurent également des experts de l'UNESCO, puisque l'ensemble de la médina fortifiée est un site du patrimoine mondial.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La majestueuse mosquée Koutoubia en arrière-plan de la vibrante place Jemaa el-Fna sur une photographie pré-séisme.

Depuis le XIe siècle, lorsque des guerriers islamiques portant des voiles sur le visage pour se protéger du sable sont venus du désert du Sahara à travers les montagnes de l'Atlas et ont établi un empire avec Marrakech pour capitale, la ville est restée un centre économique, politique et culturel.

Ces tribus nomades étaient les Almoravides.

Ils étaient unis par une interprétation stricte de l’Islam et du jihad contre les musulmans rivaux, puis contre les chrétiens. Ils contrôlaient le commerce à travers le Sahara et étaient riches en or d’Afrique de l’Ouest.

Ce sont eux qui ont empêché les chrétiens de gouverner l’Espagne musulmane après la chute de Tolède en 1085, contribuant ainsi à retarder la Reconquista de 400 ans.

C'est contre eux que le chevalier espagnol El Cid s'est battu et a perdu, donnant naissance à la légende de ces terribles ennemis qu'il fallait détruire.

Mais ceux qui les détruisirent furent les Almohades , venus des montagnes de l'Atlas et qui régnèrent jusqu'en 1269.

Bijoux architecturaux

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un échantillon du plafond des étonnants tombeaux saadiens (XVIe siècle).

C'est de cette époque que date la mosquée Kutubía, avec son minaret de 77 mètres, considéré comme un chef-d'œuvre de l'art maghrébin et qui a inspiré la Giralda, le clocher de la cathédrale Santa María de la Sede de Séville, depuis que Le temple catholique a commencé comme une mosquée, lorsque la ville s'appelait Isbiliya et était la capitale d'Al-Andalus (Andalousie) dans l'Espagne actuelle.

De ces premiers siècles subsistent également de précieux joyaux, comme la Kasbah, quartier fortifié au sein de la médina qui abrite le palais royal et les jardins de la Ménara, ainsi que les murs de la médina et plusieurs portes monumentales.

Des merveilles comme celles-ci remettent en question la réputation d'« ignorant » et de « peu sophistiqué » qui apparaît dans certaines sources arabes lorsqu'elles font référence aux dynasties almoravides et almohades.

Tout au long de l'histoire de Marrakech, d'autres joyaux se sont ajoutés, comme les tombeaux saadiens (XVIe siècle), le palais El Badi (XVIe siècle) et le palais de la Bahia (XIXe siècle), « dont chacun pouvait justifier, à lui seul, une reconnaissance de valeur universelle exceptionnelle », souligne l'UNESCO.

La place Jamaa el Fna elle-même est inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel.

En résumé, « dans les 700 hectares de la médina, l'habitat antique (...) représente un excellent exemple de ville historique vivante avec son enchevêtrement de ruelles, ses maisons, ses souks, ses funduqs (auberges), ses activités artisanales et traditionnelles. "

Le Seigneur de Marrakech

Crédit photo, Getty Images Légende image, Entourée d'une grande palmeraie, la médina de Marrakech est surnommée la « ville rouge » en raison de la couleur de ses bâtiments et de ses murs d'argile battue.

Marrakech, cependant, n’a pas toujours été la ville impériale du Maroc ; Au fil des siècles, cet honneur est revenu à Meknès, Fès et Rabat.

Cette dernière fut choisie par les Français en 1912 comme capitale de leur protectorat, après avoir conclu un traité avec les sultans, qui ne purent éviter l'imposition d'un gouvernement colonial en raison de l'intérêt des puissances européennes à s'emparer de l'Afrique du Nord.

Mais même sous la domination française, Marrakech était si sujette aux révoltes des mouvements indépendantistes que l’administration française ne voulait pas s’en occuper.

Il le donna à Thami El Glaoui , l'un des chefs de guerre qui dirigeait les tribus des montagnes de l'Atlas.

Ils le nommèrent « pacha (pacha ou seigneur) de Marrakech » et lui donnèrent carte blanche sur la ville et le sud du Maroc.

Les Glaoui n'eurent aucun problème à collaborer avec les Français, à exécuter des nationalistes et autres ennemis, à exposer publiquement leurs cadavres ou à les enfermer dans leurs cachots.

Lui, quant à lui, vivait selon sa position : comme un pacha, entouré de luxe et servi par des légions d'esclaves et un harem de 150 femmes, comme nous le raconte l'auteur britannique Gavin Maxwell dans « Lords of the Atlas » .

Il avait fait fortune avec les olives, les amandes et le safran .

Mais sa grande compagnie était le vice : non seulement la drogue mais aussi la prostitution , un immense business qu'il contrôlait et lui rapportait d'énormes revenus.

Pour vous donner une idée, on estime qu'avant l'indépendance, en 1956, environ 27 000 prostituées enregistrées travaillaient à Marrakech, soit environ 10 % de la population.

Terrain de jeu de la jet set

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des hommes politiques tels que Charles de Gaulle et Nelson Mandela ont séjourné dans l'emblématique hôtel Mamouina. Alfred Hitchcock y a filmé des scènes de "L'Homme qui en savait trop" et Paul McCartney a composé la chanson "Mamounia" pendant son séjour.

Mais El Glaoui était aussi un dirigeant qui a supervisé de nombreux projets civiques à Marrakech.

Il a tout construit, des palais extravagants au premier terrain de golf du Maroc, en passant par une belle gare où atteignait la nouvelle liaison ferroviaire avec Casablanca.

C'est sous son régime que fut construite Guéliz, une toute nouvelle ville de style européen adjacente aux murs de la médina, avec de larges boulevards bordés de jacarandas, des cafés, de beaux jardins et des villas Art déco.

Au sein de la ville rouge, le mythique hôtel La Mamounia a ouvert ses portes en 1923.

Son nom signifie « refuge » et c'est ce qu'est devenue la ville pour les élites mondiales, malgré la brutalité du régime du pacha de Marrakech, qui recevait des célébrités telles que Joséphine Baker, Edith Piaf et Charlie Chaplin avec de luxueux banquets dans leurs palais et avec des pluies de cadeaux.

L'un de ses amis était Winston Churchill, tombé follement amoureux de Marrakech avant de devenir Premier ministre du Royaume-Uni.

Il l'appelait « le Paris du Sahara » et pour lui, la ville était « tout simplement le plus bel endroit au monde où passer un après-midi ».

Même son emploi du temps chargé pendant la Seconde Guerre mondiale ne l'a pas éloigné de cette ville.

L'un de ces nombreux et beaux après-midi a été passé à la Villa Taylor, sa retraite dans la ville antique, avec le président américain Franklin D. Roosevelt, après l'avoir convaincu de faire une pause après un sommet à Casablanca avec les chefs d'état-major alliés en 1943.

Du haut de la ville, les deux dirigeants ont profité du moment magique du coucher du soleil, lorsque les derniers rayons coloraient les sommets enneigés des montagnes de l'Atlas.

Roosevelt, fasciné, a déclaré : « Je me sens comme un sultan », a raconté la petite-fille du Premier ministre britannique, Celia Sandys, dans son livre « Voyages avec Winston Churchill ».

Churchill murmura : « C'est le plus bel endroit du monde. »

Crédit photo, Getty Images Légende image, Churchill a offert à Roosevelt ce tableau qu'il avait peint en 1929 après son voyage à Marrakech en 1943.

Sort durable

Presque tout a une fin, et la fin du pouvoir d'El Glaoui est survenue lorsqu'il a conspiré contre le sultan Mohammed V, qui avait le soutien des nationalistes marocains.

Avec l’indépendance en 1956, le sultan devint roi et El Glaoui dut s’agenouiller pour obtenir le pardon. Il mourut peu de temps après et fut qualifié de traître envers son peuple.

Le grand changement politique a ouvert les portes à encore plus d'étrangers, riches et célèbres ou moins, pour visiter la ville, que ce soit pour quelques jours ou même pour des années.

Sa proximité avec l'Europe et son alchimie unique d'agitation urbaine saupoudrée d'exotisme, d'évasion et de quelques gouttes de magie, ont attiré une liste de célébrités difficilement égalable.

L'histoire d'amour avec Marrakech de l'un d'eux, Yves Saint Laurent, a laissé une trace .

Il s'y est rendu pour la première fois dans les années 1960 et a été fasciné.

«Avant Marrakech, tout était noir», disait un jour le créateur.

"Cette ville m'a appris la couleur et j'ai embrassé sa lumière, ses mélanges insolents et ses inventions enflammées."

Plus tard, il achète et restaure le jardin Majorelle qui était en ruine et sur le point d'être démoli.

C'était une œuvre d'art vivante réalisée par l'artiste orientaliste français Jacques Majorelle pendant 40 ans, avec des plantes du monde entier et une villa cubiste peinte dans le bleu outremer profond et vif qu'il avait créé et qui porte son nom : le bleu Majorelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bleu distinctif du jardin Majorelle qu'Yves Saint Laurent et son associé Pierre Berge ont sauvé.

Aujourd'hui, le jardin Majorelle est ouvert au public et la villa est le siège du musée berbère.

Même s'ils n'ont pas laissé une trace aussi évidente, deux amis d'Yves St. Laurent se démarquent dans la communauté des expatriés de l'époque à Marrakech : le magnat américain du pétrole John Paul Getty Jr. et surtout son épouse Talitha, installée au Palais Da Zahir.

« (Talitha) est arrivée comme un coup de vent, entraînant avec elle une tornade », a déclaré le partenaire de Saint-Laurent, Pierre Bergé, à L'Officiel en 2016.

Incarnation de la bohème et du luxe, elle a fait de sa maison, surnommée « le palais des plaisirs », la Mecque de la jet set internationale.

Les Beatles et les Rolling Stones ont passé un Noël ensemble en sa compagnie et ont reçu des célébrités telles que Marianne Faithfull, Andy Warhol, Loulou de la Falaise et Ossie Clark.

"Une journée qui commençait par un pique-nique près d'une cascade dans les montagnes de l'Atlas pourrait se terminer par un dîner dans une maison remplie de jeunes amis marocains et européens - artistes, écrivains, musiciens et magnats - à la lueur de bougies enveloppées de pyramides de menthe et de tubéreuse, " a écrit Diana Vreeland, chroniqueuse de mode et rédactrice en chef de Vogue.

Mais Marrakech n'a pas seulement attiré des élites glamour ; C'est également devenu un pôle d'attraction pour les hippies et les bohèmes venus en quête de soleil, de liberté et peut-être d'un peu de débauche.

Cette tradition, comme tant d’autres dans la ville, perdure.

Marrakech est le foyer proche de chez lui pour des milliers d'expatriés et de retraités européens à la recherche d'un style de vie exotique mais enveloppé dans suffisamment de modernité pour ne pas avoir le mal de mer.

Ses moins d'un million d'habitants reçoivent environ 3 millions de touristes par an , parmi lesquels des stars, de Madonna, qui y a fêté ses 60 ans, à Cristiano Ronaldo et Robert de Niro, qui ont décidé de construire leurs propres hôtels dans la ville, pour n'en citer que quelques-uns. d'une très longue liste.

Et cela continuera sûrement à être le cas, une fois qu'il se sera remis du terrible choc qu'il a subi dans la nuit du deuxième vendredi du mois de septembre de cette année.

Fissures et débris

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le minaret de la mosquée Kharbouch avant (à droite) et après (à gauche) le séisme.

Pour l’instant, la tragédie humaine est la priorité.

Il faudra du temps pour guérir les blessures physiques et psychologiques, et offrir un abri à ceux qui l’ont perdu est une étape nécessaire vers une amélioration.

Mais il en va de même, en temps voulu, de la préservation de l'histoire de la ville.

Selon l'UNESCO, qui a envoyé une mission pour faire le point sur les dégâts :

le minaret de la mosquée Kharbouch , place Jemaa el-Fna, a été presque entièrement détruit ;

le minaret de la mosquée de la Koutoubia présente de sérieuses fissures ;

plusieurs maisons du vieux quartier juif du Mellah se sont effondrées ;

le célèbre mur de pierre rouge de la vieille ville présente de nombreuses fissures et trous.

Heureusement, Marrakech possède un patrimoine immatériel d'artistes et d'artisans qui depuis des décennies ont préservé et restauré son patrimoine matériel.

Pour des raisons politiques, dans ses premières années, le protectorat français a mené une campagne culturelle au Maroc qui comprenait la création d'écoles artisanales à Marrakech pour documenter et apprendre les méthodes médiévales avec lesquelles la ville antique était construite.