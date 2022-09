Pourquoi l'interdiction des mannequins étrangers au Nigeria ne fonctionnera pas

Dans notre série de lettres d'écrivains africains, la romancière Adaobi Tricia Nwaubani se penche sur la décision du gouvernement nigérian de réprimer les mannequins étrangers dans les publicités.

Certains médias britanniques et américains ont interprété l'interdiction faite par le Nigeria d'utiliser des mannequins étrangers comme une interdiction des Blancs et des accents étrangers, et une tentative de se libérer d'une mentalité coloniale.

Mais c'est ignorer le fait que de nombreux Nigérians, dans leur pays et à l'étranger, ont des accents britanniques et américains - authentiques ou faux - ainsi que des Nigérians aux cheveux blonds et aux yeux bleus.

Ma bonne amie, Jackie Farris, est née de parents américains blancs en Floride, aux États-Unis, mais elle a fait du Nigeria sa résidence permanente depuis plus de 25 ans et possède un passeport vert nigérian pour le prouver.

Il existe également de nombreuses femmes blanches mariées à des hommes nigérians. Si la loi nigériane sur l'immigration n'accorde pas automatiquement la citoyenneté à un homme étranger qui épouse une femme nigériane, les femmes étrangères qui épousent des hommes nigérians sont autorisées à détenir un passeport nigérian.

La nouvelle loi, qui couvre les mannequins et les voix-off étrangers dans les publicités diffusées dans le pays et qui entre en vigueur le 1er octobre, ne peut empêcher ces citoyens de bonne foi du Nigeria de figurer dans des publicités, quelle que soit la couleur de leur peau.

Toutefois, aussi mal conçue que cette nouvelle politique puisse paraître, on peut comprendre ce que le gouvernement nigérian essaie de faire.

Elle est "conforme à la politique du gouvernement fédéral de développement des talents locaux, à la croissance économique inclusive et à la nécessité de prendre les mesures et actions nécessaires pour développer l'industrie publicitaire nigériane", a annoncé un responsable dans un communiqué publié la semaine dernière.

Des interdictions similaires concernant les produits "étrangers" ont été imposées ces dernières années à un certain nombre de produits populaires afin de stimuler la production locale.

Le riz, par exemple, est l'un des aliments de base les plus consommés dans le pays - consommé au moins deux fois par semaine par la plupart des Nigérians, selon le groupe de recherche Dataphyte - et de nombreux Nigérians préféraient les versions importées même lorsque le riz local était moins cher.

Si l'interdiction totale de l'importation de riz produit à l'étranger décrétée par le gouvernement en janvier 2018 suscite de nombreuses critiques et failles, la production et la qualité locales ont également connu un essor, un certain nombre de jeunes Nigérians étant devenus des entrepreneurs rizicoles.

En 2020, le Nigeria est devenu le premier producteur de riz en Afrique et le 14e producteur mondial.

Il n'existe pratiquement aucune preuve empirique pour étayer la préférence des Nigérians pour les accents et les apparences étrangers par rapport aux locaux, mais les preuves anecdotiques sont claires.

De nombreuses personnalités radiophoniques populaires du pays - en particulier celles qui s'adressent aux classes moyennes - ont un accent britannique ou américain, tout comme de nombreux enseignants dans les écoles primaires et secondaires qui demandent les frais les plus exorbitants.

De nombreux Nigérians - surtout les jeunes - qui n'ont jamais voyagé à l'étranger parlent l'anglais avec des accents étrangers qu'ils ont probablement appris en regardant les clips de MTV et les films d'Hollywood.

Les annonceurs ont dû observer tout cela et comprendre l'intérêt d'investir dans des modèles et des accents étrangers.

Un certain nombre de publicités diffusées au Nigeria sont tournées à l'étranger, avec des acteurs et des équipes de tournage pour la plupart étrangers, ce qui ne profite guère à l'industrie publicitaire nigériane.

Mais l'interdiction par le gouvernement des importations de riz n'a pas nécessairement freiné l'engouement pour les versions étrangères du produit.

Les contrebandiers se sont donc matérialisés pour répondre au besoin, et le riz étranger reste accessible mais plus cher, généralement introduit par les frontières terrestres poreuses du pays au lieu d'être expédié par mer comme auparavant.

Le gouvernement a exhorté la population à consommer du riz produit localement.

Cependant, alors que vous pouvez vous asseoir dans l'intimité de votre salle à manger et consommer une marmite de riz jollof sans que les régulateurs et les responsables de l'application des lois n'en prennent note, il serait difficile - et contre-productif - de dissimuler une publicité mettant en scène un mannequin brun parlant un anglais élégant par son nez pointu.

Ce qui pourrait se passer, c'est que la demande d'étrangers pouvant également prétendre être Nigérians pourrait augmenter.

Les mannequins et les artistes de doublage ayant la citoyenneté nigériane, une filiation, un ADN, une ascendance et tout autre lien avec le pays, aussi ténu soit-il, pourraient soudainement se retrouver en forte demande.

Certaines de ces personnes n'ont peut-être jamais mis les pieds sur le sol nigérian. Certaines d'entre elles pourraient être contraintes de se rendre à l'ambassade du Nigeria dans leur pays de résidence pour la première fois de leur vie, afin d'entamer le processus d'acquisition du passeport vert qu'elles méprisaient auparavant.