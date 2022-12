Quelles sont les attentes concernant l'organisation, les stades et le nombre d'équipes participantes au Mondial 2026 ?

il y a une heure

Howard Nirs

BBC Sport-Qatar

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le célèbre stade Azteca de Mexico, le seul à avoir accueilli deux finales de la Coupe du monde de football en 1970 et en 1986.

La Coupe du monde 2022 organisée par le Qatar restera dans les mémoires comme la Coupe du monde de football la plus "serrée" de l'histoire, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, l'a décrite comme "la meilleure Coupe du monde de tous les temps", mais la Coupe du monde 2026 sera complètement différente.

Alors que tous les matchs se sont cette fois déroulés dans des stades séparés d'une heure de voiture, la prochaine Coupe du monde se déroulera sur trois pays, à savoir le Canada, les États-Unis et le Mexique, et la compétition sera élargie avec la participation de 16 équipes supplémentaires, ce qui signifie plus de correspondances.

Cependant, les matchs du tournoi auront lieu dans les cinq semaines, à partir de la mi-juin 2026.

La question ici est de savoir combien de voyages les joueurs et les fans devront faire, car le tournoi se jouera dans 11 villes américaines, ainsi que trois stades au Mexique et deux au Canada.

Ainsi, la question de l'environnement et de la durabilité sera importante avec le grand nombre de vols nécessaires pour transporter les équipes, les fans, les médias et les officiels de la FIFA à travers trois pays.

Pourquoi plus d'équipes que jamais participeront-elles au tournoi en 2026 ?

La Fédération internationale des associations de football (FIFA) a décidé d'augmenter le nombre d'équipes participant à la prochaine Coupe du monde masculine de la FIFA de 32 à 48 équipes.

Cela signifie apporter plus d'argent grâce au parrainage, au merchandising, à la vente de billets et aux revenus de diffusion, et la FIFA prévoit de générer 11 milliards de dollars de bénéfices sur les quatre années jusqu'en décembre 2026.

On s'attend à ce que des foules immenses assistent aux prochains matchs de la Coupe du monde avec l'augmentation continue de la popularité du soccer en Amérique du Nord.

La FIFA s'attend à ce que jusqu'à 5,5 millions de fans assistent au prochain tournoi, ce qui dépasse le record de 3,6 millions de fans qui ont assisté aux matchs du tournoi de 1994 organisé par les États-Unis, où le nombre moyen de participants par match était de 68 000 personnes.

Le conseil d'administration de la FIFA a annoncé qu'une grande partie des bénéfices sera distribuée pour développer le sport du football dans le monde, avec des projets comprenant des investissements pour soutenir le football féminin.

Une augmentation du nombre d'équipes en compétition signifiera que davantage d'équipes d'Afrique et d'Asie participeront.

Lors du tournoi 2022, le nombre total d'équipes participant à la finale des deux continents était de 11, y compris l'équipe nationale du Qatar, qui s'est qualifiée automatiquement en tant qu'équipe du pays hôte, et l'équipe nationale australienne, qui a participé aux qualifications parmi les équipes asiatiques, puis a battu le Pérou dans un match de barrage.

En 2026, il n'y aura pas moins de 17 équipes des continents d'Afrique et d'Asie, et le nombre peut atteindre 19 équipes, selon les deux pays qui gagnent à travers les matches de barrage à six équipes entre les continents pour se qualifier pour les phases finales.

Pas moins de six équipes de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), dont le Canada, le Mexique et les États-Unis, se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde en tant que nations hôtes.

Où auront lieu les matchs en 2026 ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le dernier match de la Coupe du monde 1994 s'est joué au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.

Elle a annoncé les noms des 16 stades qui accueilleront les compétitions en juin, et ils sont presque tous construits et prêts, y compris la plupart des stades de grande capacité utilisés par les équipes de la Ligue nationale de football aux États-Unis.

Certains stades subiront des développements et des améliorations avant 2026, et d'autres devront étendre le gazon, car la FIFA n'autorise pas l'utilisation de gazon artificiel.

Selon les informations sur le tournoi 2026, 80 matchs seront joués tout au long du tournoi, bien que cela puisse changer.

Les États-Unis accueilleront 60 matchs, y compris tous les matchs des quarts de finale et au-delà, tandis que le Canada et le Mexique accueilleront chacun 10 matchs.

Les États-Unis et le Mexique ont déjà accueilli les tournois de la Coupe du monde, mais la plupart des stades en 2026 seront différents.

Les États-Unis n'utiliseront aucun des stades dans lesquels se sont déroulées les compétitions du tournoi de 1994, tandis que le Mexique utilisera un stade qui accueillait auparavant les compétitions des Coupes du monde de 1970 et 1986, le célèbre stade Azteca de Mexico.

Les stades hôtes de la Coupe du monde 2026 sont :

États-Unis

New York/New Jersey : Stade MetLife

Los Angeles : stade SoFi (Sofi)

Dallas : Stade AT&T (Dallas Cowboys)

Région de la baie de San Francisco : Levi's Stadium

Miami : stade Hard Rock

Atlanta : Stade Mercedes-Benz

Seattle : champ de lumière

Houston : Stade NRG

Philadelphie : Lincoln Financial Field

Kansas City, Missouri : Stade Arrowhead

Boston/Foxboro : Stade Gillette

Canada

Toronto : terrain BMO

Vancouver : Stade BC Place

Mexique

Guadalajara : Stade d'Akron

Mexico : Stade Azteca

Monterrey : stade BBVA Bancomer

La répartition géographique des prochaines compétitions de la Coupe du monde n'a pas été annoncée, mais il est probable que les équipes joueront leurs matchs en phase de groupes dans la même zone régionale.

Il existe trois principaux groupes de sites répartis par géographie, ce qui devrait aider à réduire le nombre de déplacements nécessaires, au moins pendant une partie du tournoi.

Région de l'Ouest:

Vancouver

Seattle

Région de la baie de San Francisco

Los Angeles

Guadalajara

Région centrale:

Kansas City

Dallas

Atlanta

Houston

Monterey

Mexico

Région de l'Est:

Toronto

Boston

Philadelphia

Miami

New York / New Jersey

La décision finale sera prise par le Conseil de la FIFA en 2023. L'option initiale préférée était d'avoir 16 groupes de trois.

Chaque équipe jouera deux matches au sein du groupe au lieu de trois matches, à condition que les vainqueurs de la première et de la deuxième place se qualifient pour les huitièmes de finale.

Cependant, le côté négatif de cela peut être que les deux équipes qui joueront le dernier match de la phase de groupes peuvent s'entendre sur un certain résultat qui leur permet de se qualifier pour le tour supérieur.

C'est ce qui se serait passé lors de la Coupe du monde de 1982, lorsque l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche se sont qualifiées pour le deuxième tour aux dépens de l'Algérie dans le soi-disant "scandale de Gijon".

Compte tenu du succès du format de groupe à quatre équipes lors du tournoi 2022, la structure de coordination pour 2026 sera reconsidérée, selon le président de la FIFA, Gianni Infantino.

"Je dois dire qu'après cette Coupe du monde et le succès des groupes de quatre équipes, nous devons reconsidérer ou re-discuter la structure si nous optons pour 16 groupes de trois ou 12 groupes de quatre", a expliqué Infantino.

Les indications sont que la sélection se terminera en 12 groupes de quatre équipes, pratiquement divisés en deux moitiés (comme deux équipes européennes à la fois).

Une autre possibilité, bien que cela semble peu probable, est que les matches au sein des groupes ne soient pas autorisés à se terminer par un match nul. Si les deux équipes sont à égalité après 90 minutes, le résultat peut être décidé par des tirs au but sans qu'il soit nécessaire de prolonger le temps.

Où se déroulera le dernier match de la Coupe du monde 2026 ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le stade MetLife du New Jersey pourrait accueillir la finale de la Coupe du monde 2026.

Cette décision n'a pas encore été prise, mais elle le sera l'année prochaine.

Le premier candidat à accueillir le match final est le MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, qui a une capacité de 82 500 places et qui accueille les Giants de New York et les Jets de New York, deux des équipes de la Ligue américaine.

Il a également proposé l'Estadio Azteca au Mexique comme hôte possible pour le match d'ouverture.

Les deux stades sont en lice pour accueillir le match final de la Coupe du monde 2026, mais le président de la FIFA, Infantino, a affirmé que l'instance dirigeante du football mondial prendrait son temps pour prendre une décision.

"Il reste encore des discussions à avoir, et nous choisirons certainement les deux meilleures villes pour les matchs d'ouverture et de finale", a indiqué Infantino, ajoutant que "chaque match sera comme une finale dans cette Coupe du monde."

Et la Coupe du monde 2030 ?

Ce sera un événement spécial, coïncidant avec la célébration du centenaire de la Coupe du monde et du 100e anniversaire de la tenue de la première Coupe du monde de la FIFA en Uruguay, à laquelle seulement 13 équipes ont participé.

L'Uruguay réclame depuis un certain temps pour se voir accorder l'accueil de ce tournoi, peut-être en partenariat avec l'Argentine.

L'Espagne et le Portugal espèrent également que l'UEFA les soutiendra, mais l'Angleterre a perdu tout intérêt à participer à l'Euro 2028 aux côtés de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande.

Un autre concurrent potentiel pourrait être l'Arabie saoudite, même si cela pourrait signifier un autre tournoi d'hiver en raison des températures estivales élevées au Moyen-Orient.