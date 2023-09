Le paradoxe intelligent, l'un des grands mystères non résolus de l'existence humaine

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Détail de " D'où venons nous ? Que sommes nous ? Où allons nous ? ", Paul Gauguin, 1897

il y a 37 minutes

Les questions du nom de l'œuvre de Paul Gauguin "D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?)" Ce sont des questions auxquelles nous aimerions tous répondre judicieusement.

Et des archéologues comme Colin Renfrew, qui a choisi ce travail pour introduire une conférence il y a quelques années , se consacrent à tenter de résoudre le premier, comme il l'a lui-même souligné.

Il n'était cependant pas là pour donner des réponses.

Bien au contraire : il était allé parler d'un grand mystère qui continue de dérouter aussi bien les experts que les esprits simplement curieux.

C'est le paradoxe intelligent, comme il l'a appelé en le formulant dans un essai publié en 1996 dans le livre « Modeling the early human mind ».

Renfrew est reconnu pour être l'un des scientifiques qui ont le plus contribué à la formulation d'une théorie du développement humain mondial.

Ceci est inévitablement lié au développement de l’esprit antique, l’un des sujets les plus difficiles de l’archéologie.

Car nous ne parlons pas de la Grèce antique ou de l’Égypte ancienne, mais de l’homo sapiens préhistorique.

Cela semble très lointain mais rappelons que l'homo sapiens est l'espèce à laquelle appartiennent tous les êtres humains modernes.

De plus, grâce aux études ADN, nous savons que les homo sapiens d'il y a 60 000 ans (et peut-être même il y a 150 000 ans ou plus) étaient génétiquement et intellectuellement les mêmes que nous .

C’est-à-dire qu’ils avaient le même potentiel intellectuel qu’Albert Einstein et le potentiel créatif de Léonard de Vinci (tout comme vous et moi).

Cependant, depuis environ 50 000 ans, ces humains semblent avoir eu une existence inchangée, avec des milliers de générations vivant comme chasseurs-cueilleurs partout où ils se trouvaient.

Ce n'est qu'il y a environ 10 000 ans que le développement a décollé et que nous sommes passés des outils en pierre à marcher sur la Lune en un clin d'œil.

Et il y a la question :

Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour forger ce que nous appelons la civilisation ?

Pourquoi sommes-nous coincés dans la préhistoire ?

À peu près

Crédit photo, DAGMAR HOLLMANN/WIKIMEDIA COMMONS Légende image, L'Homme-Lion, chef-d'œuvre de l'ère glaciaire, est l'une des plus anciennes sculptures connues. (licence CC-BY-SA-4.0)

Bien qu’il n’y ait pas de consensus parmi les archéologues sur le début de la préhistoire, il existe un consensus sur sa fin.

La préhistoire est la période de l'histoire humaine avant l'écriture , notre technologie de base de stockage d'informations.

Ainsi, sa date de péremption varie selon les lieux.

La langue écrite la plus ancienne que nous connaissons est le sumérien, attesté pour la première fois vers 3 100 avant JC dans le sud de la Mésopotamie.

C’est récent, si l’on tient compte du fait que nos ancêtres possédaient le niveau d’intelligence nécessaire pour réaliser cela et les autres avancées technologiques et sociales majeures de l’histoire datant de dizaines de milliers d’années auparavant.

Cependant, il ne s’agit pas seulement d’écrire… et, pour être honnête, ce n’est pas comme si l’homo sapiens des 50 premiers millénaires n’avait pas fait quelques pas vers la civilisation.

Par exemple, il y a déjà environ 1,7 million d’années, les primates hominidés avaient fait une différence importante en transformant quelque chose en outil : des ustensiles en pierre.

Mais l'homo sapiens a imaginé de nouvelles techniques pour fabriquer ces outils, les a rendus plus complexes et plus variés, et a introduit un autre matériau , l'os.

En revanche, elle a créé pour la première fois une gamme de perles, pendentifs et ornements personnels.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Perles de coquillages forées de la grotte de Blombos ~ 70 000 avant JC

Bien qu'ils ne semblent pas à première vue être quelque chose qui change le monde, ils sont la première preuve que l'homme est attentif à sa propre image, un point de développement intéressant.

Et puis il y a l'art.

Quelque chose qui pourrait être considéré comme de l'art ou au moins une décoration a été trouvé dans la grotte de Blombos en Afrique du Sud : des morceaux d'ocre gravés il y a environ 80 000 ans et qui représenteraient les premières formes de représentation abstraite ou symbolique enregistrées jusqu'à présent .

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Une des pièces d'ocre délibérément gravées de la grotte de Blombos.

Il y a aussi l'étonnant homme-lion de la grotte de Stadel, Bade-Wurtemberg, Allemagne, sculpté dans l'ivoire de mammouth il y a 40 000 ans, ainsi que les Vénus paléolithiques , statuettes féminines en os, ivoire, pierre, terre cuite ou bois, datant d'il y a quelques années, 20 000 ans.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Plus d'une centaine de Vénus paléolithiques ont été trouvées, d'une taille comprise entre 4 et 25 centimètres.

Et bien sûr, l'art rupestre d'il y a 30 ou 40 000 ans, dont il existe quelques exemples en Australie et en Namibie, mais surtout en France et en Espagne, comme celui de la grotte d'Altamira, qui conserve l'un des cycles picturaux et les œuvres artistiques les plus importantes de la préhistoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bison peint dans la grotte d'Altamira.

Ce qui se passe, c'est que, malgré ces merveilles incontestables (et d'autres qui ont sûrement été laissées de côté), dans l'ensemble, ce qui a été réalisé au cours de tous ces millénaires au cours desquels l'homo sapiens était déjà ce qu'il continuait à être n'est rien en comparaison de ce qu'il a commencé à être . il y a des années.

Accélération

Soudain, on ne sait pas pourquoi, quelque chose comme Göbekli Tepe est apparu, le plus ancien site monumental connu de l'histoire.

C'est en Turquie et c'est un complexe de structures mégalithiques rondes, ovales et rectangulaires construites entre 9600 et 8200 avant JC.

C'était un centre de congrégation, quelque chose de complètement nouveau dans l'expérience humaine .

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 1986, un agriculteur tombe sur des statues alors qu'il laboure un champ, ce qui conduit à la découverte du « Ground Zero dans l'histoire de la civilisation humaine » : Göbekli Tepe.

Et des lieux similaires sont apparus dans différentes parties du monde, comme Stonehenge en Angleterre et le Ring of Brodgar en Écosse, lorsqu'ils ont vécu des expériences similaires à celles vécues par l'homo sapiens au Moyen-Orient.

C'est-à-dire au seuil de la révolution néolithique, première transformation radicale du mode de vie de l'humanité , qui est passée du nomade à la sédentarité avec la domestication des plantes et des animaux.

Elle s'est produite pour la première fois dans le Croissant Fertile (territoires du Levant méditerranéen et de la Mésopotamie) vers 9000 avant JC, mais elle s'est reproduite dans toutes les régions du monde selon des processus qui, à notre connaissance, étaient indépendants, les Asiatiques inventant l'agriculture. pour cultiver du riz, par exemple, et les Américains, seuls, pour cultiver du maïs.

Avec l'agriculture et l'élevage sont également apparues les premières grandes colonies , avec Çatalhöyük, la plus ancienne connue, qui existait entre 7 500 et 6 200 av.

Les premières villes émergent bientôt en Mésopotanie, notamment à Eridu, Uruk et Ur, puis en Égypte, en Inde et peu après en Chine.

Comme vous pouvez le constater, après des milliers d’années d’avancées sporadiques, l’homo sapiens s’est soudainement lancé dans une trajectoire de développement rapide.

Des objets commencèrent à apparaître, représentant sans aucun doute des divinités .

Et, bien avant d'écrire, des sceaux étaient utilisés pour conserver certains types de documents .

Un certain nombre de choses nouvelles ont commencé à se produire très rapidement dans différentes parties du monde, comme le début de la métallurgie .

Dans la nécropole de Varna, aujourd'hui en Bulgarie, on a découvert non seulement du cuivre, mais aussi le premier or travaillé au monde, les premiers exemples du concept de richesse .

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une reconstitution du squelette découvert dans la tombe n°43 de la nécropole chalcolithique de Varna ainsi que de nombreux objets en or datant de 4560 à 4450 avant JC.

Et vers 4000 avant JC, des systèmes d'échange basés sur des notions de valeur s'étaient développés, entraînant le développement des unités de mesure, maillon crucial qui est le début d'un monde marchand.

Oh, et l'art !

Au cours de ces 10 000 ans, il y a eu une explosion de cet art rupestre que, au cours des 50 000 années précédentes, nous avons vu limité principalement à une seule région de l'Europe.

Et dans toutes les colonies, la sculpture, monumentale ou minuscule, dans une variété de matériaux, ainsi que la peinture et la musique, ont prospéré.

Jusqu’à ce que l’écriture vienne mettre fin à cette préhistoire, mais pas au rythme du développement.

C'est là ce qui est intéressant : si cet homo sapiens d'il y a 60 000 ans, baigné et peigné, était assis à côté de vous aujourd'hui, il ne serait pas différent des autres êtres humains.

Et, comme il l’a démontré 50 000 ans plus tard, il était parfaitement capable de commencer à parcourir le chemin des révolutions agricole, scientifique, industrielle et numérique, en plus de tous les concepts symboliques qui caractérisent l’homme.

Alors pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour accélérer le rythme ?

Depuis que Renfrew l’a formulé, le paradoxe intelligent s’est imposé comme l’une des grandes énigmes de l’existence humaine, et plusieurs neuroscientifiques et archéologues ont proposé des hypothèses séduisantes, mais il n’existe toujours pas de solution acceptée.