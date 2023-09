5 questions pour comprendre ce qui se passe au Mexique après la dépénalisation de l'avortement dans tout le pays

Crédit photo, Getty Images Légende image, Depuis mercredi, l'avortement est dépénalisé dans tout le Mexique.

Author, Marcos Gonzalez Diaz

Role, Correspondant de BBC News Mundo au Mexique

il y a 26 minutes

Le Mexique a fait la une des journaux du monde entier ce mercredi lorsqu'il a été annoncé que l'avortement était décriminalisé dans tout le pays.

Ce n’est pas que jusqu’à ce jour, loin de là, cela était interdit dans toute la République et dans tous les cas. Mais cette résolution de la Cour suprême de justice a sans aucun doute été un coup de pouce définitif au niveau fédéral pour celles qui se sont battues pendant des années pour pouvoir choisir d'interrompre volontairement ou non leur grossesse.

Le pouvoir judiciaire a conclu que le système juridique qui punit l'avortement dans le Code pénal fédéral pour violation des droits de l'homme est « inconstitutionnel », de sorte qu'aucune femme ou personne ayant la capacité de procréer au Mexique ne peut être jugée ou condamnée pour cela.

La résolution va plus loin et garantit le droit d'avorter dans n'importe quel centre de santé publique, dont le personnel médical protège également en étant exempt de toute sanction pour avoir pratiqué cet avortement.

Cependant, parmi la célébration de milliers de personnes après l'annonce de la décision judiciaire, de nombreux doutes sont apparus .

Quand entre-t-il en vigueur ? Dans la pratique, l’avortement volontaire est-il désormais mis en œuvre au Mexique, ou peut-il y avoir des cas où il continue d’être rejeté ? Jusqu’à quand est-ce autorisé ?

Pour dissiper ces doutes, BBC Mundo s'est entretenue avec Verónica Esparza, avocate du Groupe d'information sur la reproduction élue (GIRE), responsable avec d'autres organisations locales de la protection judiciaire, à la suite de laquelle la Cour suprême a statué cette semaine.

1. Quelle était la situation jusqu’à présent ?

Crédit photo, REUTERS Légende image, Une douzaine d'États mexicains avaient déjà dépénalisé l'avortement avant la dernière décision de la Cour suprême.

Depuis la décriminalisation de l'avortement à Mexico en 2007, 11 autres États (sur un total de 32 entités que compte le pays) se sont joints à eux pour modifier leur législation en la matière.

Dans la grande majorité des cas, l’avortement volontaire est autorisé pendant les 12 premières semaines de grossesse. À Jalisco, cela peut être fait jusqu'au numéro 13. À Guerrero, il n'y a pas de limite de temps pour la femme ou la personne enceinte, mais la pénalité si cela est fait après la semaine 12 incombe au personnel de santé qui l'effectue.

Mais sans aucun doute, le grand tournant de ce processus de « marée verte » pour le Mexique a eu lieu lorsque la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle en 2021 la criminalisation absolue de l’avortement à Coahuila.

Si la sentence a directement touché cet État du nord – où personne ne pouvait être dénoncé, instruit ou condamné pour avoir avorté – elle a également eu des effets sur le reste du Mexique, où aucun juge ne pouvait depuis prononcer une sentence pour le délit d'avortement. cela a été fait volontairement et « dans un court laps de temps au début de la grossesse ».

Ainsi, même si un dossier d'enquête pouvait continuer à être ouvert en cas de plainte pour avortement dans les États où il n'est pas dépénalisé, le juge a dû l'archiver lorsqu'il est tombé entre ses mains étant donné que la Cour suprême avait déjà statué un précédent à Coahuila.

Dans d’autres scénarios, comme en cas de viol, l’avortement est légal dans tout le Mexique. Dans les cas où il existe un risque pour la santé de la personne enceinte ou si le fœtus présente de graves malformations congénitales, cela est autorisé dans la plupart des États, bien que d'autres imposent des limites.

2. Quelle est la décision de la Cour suprême cette semaine ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Cour suprême a ordonné au Congrès de supprimer la criminalisation de l'avortement du Code pénal fédéral.

Ainsi, même si certains effets se produisaient déjà dans la pratique, la Cour suprême a officiellement statué ce mercredi au niveau fédéral en dépénalisant l'avortement dans tout le pays.

Après sa résolution, aucune femme ou personne enceinte ne pourra être punie pour avoir avorté. Le personnel de santé qui le réalise non plus. De plus, il oblige tous les établissements fédéraux de santé à offrir ce service.

Les effets de la peine s'appliquent à partir du moment où elle a été prononcée .

En outre, la Cour suprême ordonne au Congrès mexicain d'abroger les réglementations contenues dans le Code pénal fédéral qui criminalisent l'avortement volontaire avant la fin de la session ordinaire au cours de laquelle cette décision lui est notifiée. La période actuelle se termine le 15 décembre.

3. L'avortement volontaire est donc désormais toujours garanti ? Dans quels cas cela pourrait-il ne pas être le cas ?

C’est la question la plus importante et la plus difficile à répondre. Le fait que l'avortement continue d'être classé dans le Code pénal de nombreux États (et, jusqu'à ce que la dernière résolution soit adoptée, également dans le code fédéral) signifie que l'on peut continuer à accepter des plaintes qui, selon Esparza, n'ont pas diminué de manière significative. au fil des années ... récentes.

«Cette plainte initie une procédure pénale et un dossier d'enquête dont, une fois parvenu au juge, nous savons déjà qu'il sera classé. Mais cela ne devrait même pas arriver. Le fait qu’il n’y ait pas de procès ne signifie pas qu’il y aura des implications et un fardeau émotionnel pour les victimes », rappelle-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Après la décriminalisation progressive dans certains États mexicains, des manifestations ont également été organisées par des groupes opposés à l'avortement.

Cette incohérence continuera d'exister tant que l'avortement apparaîtra comme un délit dans lesdits codes et que sa décriminalisation et les critères de son application ne seront pas spécifiquement réglementés, comme le nombre de semaines de gestation pendant lesquelles il sera autorisé dans chaque entité. Il n’y a pas de date estimée pour laquelle cela se produira dans chaque cas.

« La décriminalisation doit être réalisée, mais elle relève déjà de la responsabilité de chaque État et elle devra passer par chaque processus. La résolution fédérale de la Cour suprême est donc une réalisation importante, mais nous devons encore atteindre notre objectif », reconnaît Esparza.

Un autre des obstacles les plus courants auxquels se heurtaient habituellement celles qui voulaient accéder à l'avortement dans un centre de santé public - où se rend environ 70% de la population - était le refus du personnel, arguant que cela était considéré comme un délit dans le Code pénal. fédéral. Ce ne sera plus le cas après la résolution de la Cour suprême.

Ce que le pouvoir judiciaire continue de garantir, c'est le droit du personnel de santé de ne pas pratiquer d'avortement lorsqu'il invoque une objection de conscience . Toutefois, pour éviter des situations dans lesquelles un établissement médical tout entier pourrait refuser, elle rejette l’option d’une « objection institutionnelle ».

« Le tribunal a indiqué que, même si cela peut être contesté, les hôpitaux publics doivent garantir qu'il y a toujours du personnel disponible et formé pour réaliser cette procédure. Et il ajoute que, lorsqu'il s'agit d'un service de santé d'urgence, aucune objection de conscience ne peut être formulée », précise l'avocat du GIRE.

4. Qu'arrive-t-il aux femmes détenues pour des crimes liés à l'avortement ?

La résolution de la Cour suprême de cette semaine implique également que les femmes ou les personnes enceintes poursuivies ou condamnées pour avortement doivent être acquittées dans tout le pays, ce qui a également été approuvé après l'arrêt Coahuila en 2021.

Avant cette résolution, des associations féministes comme Las Libres avaient identifié plus de 200 femmes détenues au Mexique pour des délits liés à l'avortement et exigeaient leur libération après la résolution sur ce statut.

Toutefois, à l’heure actuelle, la GIRE affirme n’avoir localisé aucun cas. « Mais la criminalisation ne se produit pas simplement par le fait que les femmes sont incarcérées. Cela va de l'impact qu'a le fait de les accuser d'un crime sur les gens et de ce que cela signifie pour eux de passer par une procédure pénale », réitère Esparza.

5. Quelles sont les prochaines étapes ?

Le prochain objectif prioritaire du GIRE est de garantir que l’avortement disparaisse de tous les codes pénaux des États du Mexique afin d’empêcher même que des poursuites pénales soient engagées contre celles qui décident d’interrompre leur grossesse.

C'est pour cette raison qu'ils ont déjà présenté, avec des groupes locaux, des protections judiciaires sur la législation des 20 États où elle continue d'être présente.