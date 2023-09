Qui sont les prisonniers que Téhéran et Washington vont échanger ?

Drapeaux de l'Iran et des États-Unis.

La date limite pour la mise en œuvre d'un accord d'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis, qui comprend la libération des fonds iraniens détenus à l'étranger, approche, selon Reuters.

L'agence a cité des sources iraniennes et autres proches des négociations disant qu'un montant de six milliards de dollars serait transféré et que des prisonniers seraient échangés au début de la semaine prochaine.