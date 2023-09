La RDC a perdu 1 milliard de dollars américain de revenus potentiels de l’exploitation minière

Crédit photo, Alexis Huget via Getty Images

Author, Pamela Amunazo

Role, BBC Afrique, Kinshasa

il y a une heure

Selon le ministre congolais des finances, la RDC a perdu 1 milliard de dollars américain des revenus potentiels de l’exploitation minière. Une initiative visant à stopper cet hémorragie a essuyé des critiques de la part d’un parlementaire. Le gouvernement se veut rassurant.

Le 10 décembre 2022, la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont signé un accord de partenariat dans le but de lutter contre la fraude minière et la contrebande dans le secteur de l'exploitation de l'or artisanal dans la province du Sud-Kivu.

Né de ce partenariat, l'entreprise Primera Gold a été créée pour le secteur de l'or, ainsi que Primera Metals DRC pour l'exploitation des 3T (étain, tungstène et tantale). La RDC possède 45 % des parts, contre 55 % pour les Émirats.

Les autorités déclarent que cette entreprise permettra de tracer l'origine de l'or qui sera traité et exporté vers les Émirats. En début d'année 2023, Kinshasa a présenté le premier lot d'or exploité. L'entreprise avait récolté 201 kilogrammes d'or en 45 jours d'activité, contre 34 kilogrammes exploités durant toute l'année 2022. Elle espère exporter entre 15 et 25 tonnes par an.

Cependant, des experts du secteur minier soulignent que pour réussir, les autorités du pays devront s'attaquer à la corruption et à l'impunité.

Le député Alfred Maisha, originaire de la province du Sud-Kivu, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une question écrite adressée à trois membres du gouvernement. Il accuse Adèle Kayinda, ministre d'État et ministre du Portefeuille, Antoinette N'Samba, ministre des Mines, et Nicolas Kazadi, ministre des Finances, d'octroyer des avantages exorbitants à Primera Gold, causant un manque à gagner pour la RDC.

Crédit photo, Alexis Huget via Getty Images

Selon lui, l'accord favorise injustement Primera Gold et ne prend pas en compte les intérêts des sociétés congolaises. Il critique particulièrement le faible investissement initial de la société émiratie estimée à seulement 20 000 USD alors qu’elle a reçu un monopole de 25 ans sur plusieurs minerais précieux.

« On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégiant plusieurs exonérations inédites. Là où elle doit payer au taux réduit, rien que pour le coltan, les sociétés congolaises et entités de traitement congolais paient 12 % de la valeur de chaque cargaison de minerais à l'exportation. Là où les sociétés congolaises paient 12 %, Primera ne paiera que 3,5 %. Nous avons calculé que rien que pour le coltan, le trésor congolais perd 500 millions USD chaque mois pour les trois provinces, et ce, pendant 25 ans. »

La réaction de Primera Gold

Crédit photo, Alexis Huget via Getty Images

Lors d'un point avec la presse ce samedi 26 août 2023 à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, le directeur général de Primera Gold, Me Joseph Kazibaziba, a précisé que son entreprise a acheté et exporté plus de 3 000 kilos d'or au début de ce deuxième semestre 2023, l'équivalent d'environ 190 millions USD. Cette entreprise publique entend atteindre la barre des 1 000 kg d'or par mois d'ici la fin de l'année en cours.

« Sept mois depuis le début des activités, cette entreprise du portefeuille de l'État demeure dans ses missions d'appuyer les efforts visant à lutter contre la fraude et la contrebande dans les chaînes de possession et d'approvisionnement de l'or issu de l'exploitation artisanale, et d'en ramener la production dans le circuit officiel, dans le respect des normes de transparence, de traçabilité et de diligence. »

Ainsi, a-t-il souligné, l'entreprise est progressivement passée de 29 kg d'or exportés en janvier à 650 kg pour le seul mois de juillet.

La réponse du gouvernement congolais

Côté gouvernement congolais, le ministre des finances, Nicolas Kazadi, rappelle que la création de Primera Gold est une initiative des autorités en réponse à la situation de conflit dans l'Est, où le trafic des minerais est l'un des carburants du conflit.

Nicolas Kazadi a rejeté les accusations du député Alfred Maisha suggérant que la RDC a accordé à la firme de droit émirati Primera des avantages exorbitants. Il explique que certaines entreprises ne déclarent à l’État congolais qu’une portion de leur exportation réelle.

« Aujourd'hui, l'État estime que le manque à gagner en terme d'exportation l'année dernière, se chiffre environ 1 milliard de dollars. Ça pourrait encore grandir. Il y a une instruction en cours, il y a eu des saisies, saisie d'ordinateurs, saisie d'informations financières et économiques. Un procès doit bientôt démarrer. L'idéal est qu'il soit puni et que chacun prenne ses responsabilités »

En ce qui concerne la somme de 20 000 USD, le ministre Nicolas Kazadi précise qu’il ne s’agit là que du capital initial.

« Pour la première année, Primera a prévu d'investir 950 millions de dollars pour récupérer 8 tonnes d'or. Pour la deuxième année l'objectif était d'arriver à 24 tonnes d'or par mois. Et pour cela, Primera a prévu 1 milliard 5. Pour la troisième année, on espère arriver à 36 tonnes d'or avec un flux de 2 milliards 5. Parler de 20.000 USD c'est totalement ridicule. Ce montant que Primera met est entrain dans notre pays pour soutenir notre économie » a-t-il ajouté