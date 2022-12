La formation d'un jeune héros de l'Ukraine

Par Quentin Sommerville Près de Kupyansk, dans l'est de l'Ukraine

Crédit photo, BBC/ QUENTIN SOMMERVILLE

C'est une guerre où les pères et les fils ukrainiens servent sur les mêmes lignes de front. Et c'est ce qui s'est passé pour Eugène Gromadskyi, 22 ans, du moins au tout début.

Le premier jour de l'invasion, il se tenait côte à côte avec son père Oleg dans les faubourgs de Kharkiv, alors qu'une colonne après l'autre d'hommes et de véhicules blindés russes cherchait à prendre leur ville.

Au cours de ces premières heures cruciales, il était à la tête d'une unité qui, en infériorité numérique et en armement, a attaqué et détruit les colonnes de véhicules russes et capturé des prisonniers. Pour cela, Eugene recevra la plus haute distinction militaire du pays. Son père connaîtra un sort différent.

Eugène a été dans le feu de l'action pendant presque toute la guerre. D'abord lieutenant dans la garde nationale, il est aujourd'hui lieutenant principal dans la 92e brigade mécanisée de l'armée, qui porte le nom d'Ivan Sirko, un chef militaire cosaque du 17e siècle.

Le peloton de renseignement qu'Eugène commande se décrit comme les Rowdy Boys de Sirko - leur devise est "La vengeance pour tous". "Ils sont ma famille", me dit-il.

C'est un matin de décembre à Kupyiansk, à quelque 120 km au sud-est de Kharkiv, et la température est de -7°C, avant même que le vent hurlant ne vous frappe et ne se fraye un chemin dans chaque centimètre de vêtement ample ou de peau exposée.

Il s'agit principalement d'un terrain ouvert - il n'y a aucune protection contre le vent, ni contre les Russes qui, par endroits, sont à portée de fusil. Les rangées d'arbres qui, en été, servaient de camouflage, sont maintenant dénudées. Il n'y a nulle part où se cacher.

Mais Eugène rayonne de vitalité. Il explique que les premiers jours de la guerre ont été frustrants. Les forces ukrainiennes ont repris un ou deux villages, mais il n'y a pas eu d'élan.

Elles étaient sur la défensive et mal préparées, puis une impasse estivale s'est installée. Mais en septembre, une contre-offensive coordonnée a commencé, partant de Balakliya et descendant jusqu'à Kupyiansk.

Légende image, Le président Zelensky a décerné à Eugène la plus haute distinction militaire du pays.

La confiance militaire croissante de l'Ukraine et celle d'Eugène sont inséparables.

Je l'ai rencontré pour la première fois au début du mois de mars. Il venait d'obtenir son diplôme universitaire et était plein de courage, mais frais dans le conflit et sur la défensive.

Ce qu'il ne m'a pas dit à l'époque, c'est comment lui et ses camarades sous son commandement avaient capturé les prisonniers russes. Sa bravoure a été récompensée par la plus haute distinction militaire du pays, l'Ordre de l'étoile d'or, héros de l'Ukraine.

Eugène a d'innombrables missions à son actif et, comme le paysage qui l'entoure, il porte les cicatrices du conflit.

La guerre endurcit le cœur, et la mort est sa compagne. Eugène a perdu beaucoup d'hommes proches de lui, alors je lui demande, étant donné le taux élevé de pertes - l'Ukraine affirme que 13 000 de ses soldats ont été tués jusqu'à présent dans la guerre - s'il craint la mort ?

"La mort est l'un des problèmes [de la guerre]. La mort aime les gens courageux. Et le courage doit être utilisé intelligemment. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de la mort", dit-il.

Mais il se ravise un instant, et poursuit : "Celui qui n'a pas peur est déjà mort... Je ne pense pas à la mortalité, je ne pense qu'à la vie, à la vie de mes camarades et à la vie de mon unité."

Nous montons à l'intérieur d'un des véhicules blindés de transport de troupes (VBTT) de son peloton. Le bruit est assourdissant, même avant que son canon de 30 mm n'ouvre le feu sur des bâtiments de ferme où ils soupçonnent les Russes de se cacher.

De la condensation s'écoule du toit métallique, deux lumières faibles émettent une lueur vert pâle, et les huit roues robustes du véhicule glissent dans la boue, nous faisant osciller d'un côté à l'autre. J'ai l'impression d'être dans un sous-marin.

Crédit photo, BBC/ QUENTIN SOMMERVILLE Légende image, Eugène avec l'APC qui s'est enlisée dans la boue

Au-dessus du brouhaha, Eugène explique pourquoi l'opération de septembre était essentielle : "Il était vraiment important pour les garçons que nous soyons en mesure d'accomplir une contre-offensive. Tout le monde était très motivé, ils reprenaient leur propre territoire, les maisons de leurs propres familles. C'était vraiment nécessaire."

Comme pour souligner ce point, sur le siège avant du TTB se trouve Sasha. Il n'a rejoint le peloton que récemment, après que son village a été libéré des Russes.

Un écran de visée en noir et blanc lui offre la seule vue sur la route. C'est un bourbier - il y a peu d'obstacles aussi diaboliques, ou variés, que la boue ukrainienne.

Un moment, c'est une soupe profonde et asphyxiante, le moment suivant, un mastic épais qui obstrue les machines, alourdit les bottes et gomme tout. Nous passons devant un soldat qui, à l'aide d'un maillet, enlève des morceaux gelés de son camion en panne.

Il n'est donc pas étonnant que dans ces conditions, et face à la résistance acharnée des forces ennemies, la contre-offensive s'enlise ici. Et nous aussi - l'APC ne peut pas aller plus loin. Il n'est pas rentable d'être piégé ici, en terrain découvert, alors nous faisons demi-tour.

Quelques jours plus tard, un autre véhicule ukrainien s'est retrouvé bloqué au même endroit. Un hélicoptère russe a attaqué, faisant de nombreuses victimes.

À l'intérieur du véhicule blindé, malgré le vacarme, Eugène s'endort profondément. Il n'a eu que deux heures de repos la nuit précédente, et il reste profondément endormi jusqu'à ce que le véhicule retourne à la base et que la lourde poignée en acier près de son oreille s'ouvre avec fracas.

L'unité, qui a sa propre page Instagram, est entassée dans quelques pièces d'une maison abandonnée. Une énorme marmite remplie de pommes de terre et de porc trône au sommet d'un poêle à bois. Eugène mange debout.

La contre-offensive a fait payer un lourd tribut aux équipements et aux hommes ukrainiens le long de ce front. Un hiver éprouvant nous attend. Mais Eugène, comme toujours, est optimiste.

"Je pense que ce sera très difficile, mais nous y arriverons", dit-il.

"Nos réserves de troupes augmentent, celles qui ont été formées à l'étranger. Ce seront des réserves supplémentaires, des forces supplémentaires qui nous aideront lors de nouvelles offensives. Pour l'instant, il y a des difficultés, notamment avec la météo. Mais cela ne nous arrête pas car nous reprenons notre terre pas à pas, coin par coin."

-------------------------------------------

Au départ, la défense de l'Ukraine avait un caractère improvisé et précaire. Le pays était sous-préparé.

Avant l'invasion, le président Zelensky avait écarté toute idée de guerre, déclarant que le pays devait rester calme, qu'il célébrerait Pâques en avril et qu'en mai, le pays serait occupé par le soleil, les vacances et les barbecues, pas par la guerre. Une semaine après le début de la guerre, Kharkiv est toujours en effervescence. À un point de rassemblement situé à l'est de la ville, des bus remplis de renforts arrivent puis disparaissent rapidement, poussés en avant pour arrêter les Russes qui tentent toujours de pénétrer dans la ville.

Il fait un froid glacial, mais l'air est électrique, avec une énergie désespérée et précipitée. Mais le lieutenant garde son sang-froid : "Appelez-moi Eugène", dit-il, en anglais, avec un sourire.

Crédit photo, BBC/ DARREN CONWAY Légende image, Eugène Gromadskyi au début de la guerre.

J'ai vu un très jeune homme - sûrement trop jeune pour être commandant - qui, comme son pays, se battait contre vents et marées dans une guerre avec la Russie. Il ne portait pas d'uniforme d'hiver ni de bottes de l'armée, mais des baskets. "Je peux bouger vite avec ça", plaisante-t-il.

Nous avons sauté dans l'un des quelques véhicules blindés qui se trouvaient dans les environs et nous nous sommes dirigés vers le front, un chapeau en fourrure de l'armée russe, provenant d'un soldat capturé, se balançant au plafond tandis que nous roulions sur des routes pleines d'ornières et couvertes de neige.

Les neiges ont fondu, le printemps est devenu l'été et l'Ukraine a tenu bon. Eugène et moi sommes restés en contact, et il envoyait des vidéos de lui et de ses hommes au combat.

Sur l'une d'elles, on le voit arborer un large sourire alors qu'il est monté sur un char d'assaut. Nous nous sommes retrouvés à la fin du mois d'avril, par une chaude après-midi à Kharkiv. Il n'y avait pas eu de vacances ni de barbecue pour lui.

Il se battait toujours, mais maintenant bien au-delà des limites de la ville. Son uniforme était sale, et il n'est resté que peu de temps, avant de retourner au front. Un patch sur son uniforme indique : "Stop : pas de contact, pas de discussion, pas de contact visuel".

Ukrainian soldiers driving a tank 22 décembre 2022

Il était de bonne humeur, souriant comme toujours. Et malgré les difficultés de la bataille, il était clairement dans son élément. Il croyait toujours que l'Ukraine pouvait gagner.

À cette époque, les insuffisances militaires de la Russie avaient été mises en évidence et l'aide militaire occidentale commençait à faire la différence, même si une poussée à grande échelle contre les forces russes envahissantes n'avait toujours pas eu lieu. On peut se demander si cela arrivera un jour.

----------------------------------------------

Eugene Gromadskyi n'a pas besoin de se rappeler ce que l'agression russe lui a coûté - il le voit chaque fois qu'il se regarde dans le miroir. Sur le côté gauche de son visage, une profonde cicatrice rouge est encore en train de guérir.

Nous avions perdu le contact en mai. Il n'est pas inhabituel pour les soldats de se déconnecter, mais dix jours ont passé et il était toujours injoignable. Finalement, il est réapparu et a envoyé un selfie en guise d'explication. Il était à l'hôpital, le visage tuméfié et à peine reconnaissable. On dirait qu'il essaie de sourire, mais il n'y arrive pas et fait un geste de défi.

Au front de Kupyiansk, il m'a raconté ce qui s'était passé. "Moi et mon camarade étions en mission de combat", explique-t-il.

"Nous avons essuyé des tirs et un obus a explosé près de moi et des éclats d'obus ont touché mon visage, près de ma lèvre et sont apparemment sortis au niveau de ma tempe. [À l'hôpital] une opération a été pratiquée, j'ai été reconstitué, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser des plaques de métal."

Crédit photo, BBC / DARREN CONWAY Légende image, Eugène a été blessé par l'explosion d'un obus devant lui.

Il est sorti de l'hôpital après seulement 10 jours et est retourné au front avec une mâchoire cassée. "Ce n'était pas agréable", dit-il en souriant largement.

Mais Eugène avait subi une blessure encore plus grave le premier jour de la guerre.

Aux premières heures du 24 février, il commandait une petite unité de gardes nationaux dans le village de Pyatikhatky, lorsqu'il a été rejoint par son père, Oleg.

Oleg dormait dans l'appartement familial situé à la périphérie de Kharkiv lorsqu'il a été réveillé par sa femme Natalia, qui a déclaré pouvoir entendre des gradés russes à proximité. L'ancienne officier de l'armée a formé des centaines de jeunes recrues aux soins du champ de bataille, elle connaît donc son artillerie.

Le devoir et le service au pays coulent dans les veines et l'histoire de la famille - sept générations ont servi dans l'armée ukrainienne et soviétique. L'Ukraine est attaquée, et Oleg, un vétéran de l'armée qui a pris sa retraite au grade de colonel, répond à l'appel.

Crédit photo, BBC / DARREN CONWAY Légende image, Eugène avec son père Oleg.

Il a posté un message sur Facebook, ralliant amis et anciens militaires à rassembler armes et équipements pour défendre la ville, et est allé rejoindre son fils.

Certaines forces russes avaient déjà pénétré dans Kharkiv, mais elles ont été repoussées. Les combats sont intenses - Oleg s'occupe d'une mitrailleuse, tandis que son fils apporte son soutien avec un lance-grenades automatique. Ils ont été dépassés et ont dû battre en retraite.

Oleg est resté en arrière pour rassembler des armes, et le père et le fils ont prévu de se regrouper plus loin. Mais alors qu'il quittait sa position, la voiture d'Oleg a été prise dans une attaque à la roquette.

Il a été tué sur le coup.

Natalia s'était réfugiée dans une station de métro de la ville lorsqu'elle a appris la mort de son mari. Pendant les pauses dans les bombardements, elle s'est rendue dans la zone où on lui avait dit qu'Oleg avait été tué. Elle a découvert son corps à la périphérie de la ville.

Crédit photo, BBC / DARREN CONWAY Légende image, Natalia était sur le point de fêter les 25 ans de mariage avec son mari Oleg.

"J'ai pris mon mari et je l'ai emmené à la morgue. Il n'y avait que lui et moi. J'ai dit au revoir là-bas. J'ai procédé à un examen du corps pour m'assurer que c'était bien lui."

Eugène est en pleine bataille lorsqu'il apprend la mort de son père. Il rentrera plus tard chez lui et enterrera Oleg seul. Mais pour le moment, il met de côté le chagrin et prend en charge une autre unité de combat de 20 hommes. Coupés de leur commandement, ils ont détruit davantage de véhicules russes, tuant et capturant des soldats ennemis.

"Aujourd'hui encore, les amis et les camarades de [mon père] qui ont servi avec lui m'écrivent", me dit Eugène. Ils me disent : "Nous sommes fiers d'avoir servi avec votre père, car c'était un homme d'honneur, et ce qu'il disait, il le faisait". Il a toujours respecté la parole de son officier."

Le 24 septembre, lors d'une cérémonie à Kiev, le président Zelensky a fait d'Eugène un héros de l'Ukraine, en lui décernant l'ordre militaire le plus élevé du pays pour sa bravoure lors de la défense précoce de Kharkiv. L'ami intime de son père, le général Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, l'a regardé recevoir ses médailles.

Eugène était si nerveux qu'il a oublié son propre nom.

Dans ce pays de 44 millions d'habitants, seuls 652 ont reçu la médaille depuis la création de cet honneur en 1998.

Les médailles d'Eugène se trouvent maintenant dans une valise dans l'appartement familial. Peu après la mort d'Oleg, Natalia a quitté Kharkiv alors que les attaques russes s'intensifiaient. Elle est revenue au début de l'été, mais les objets précieux restent emballés, prêts à repartir si nécessaire.

La cuisine de Natalia est remplie de décorations de Noël faites maison, et un pékinois de 11 ans, Businka, est à ses pieds. Il fait nuit - il n'y a pas d'électricité, pas d'eau ni de lumière, à cause des attaques de missiles de la Russie.

Elle me dit à quel point Oleg lui manque. "C'était un patriote. C'est un vrai patriote de notre pays. Un Ukrainien. Amusant, sympathique, les gens l'aimaient beaucoup", dit-elle. Le couple était sur le point de célébrer son 25e anniversaire de mariage lorsqu'il a été tué.

Je demande à Natalia si elle avait imaginé qu'elle devrait faire autant de sacrifices. "J'ai donné mon mari ; mon fils est là. Et j'ai consacré ma jeunesse à l'Ukraine aussi - à mon pays."

Elle me fait du thé et me sert des biscuits faits maison, et me dit que je devrais revenir.

"Quand avez-vous vu Eugène pour la dernière fois ?", lui demande-je. Elle regarde vers la porte, se souvenant - ou attendant peut-être. "Il y a un mois", répond-elle, "pendant deux minutes à la porte", et elle se met à pleurer.

Le lendemain, je retourne sur le front et je demande à Natalia si je peux apporter quelque chose à son fils, ne serait-ce qu'un message.

Elle essuie une larme et dit : "Mon fils, tu dois savoir que je t'attends toujours. Toujours. Par n'importe quel temps, à n'importe quelle heure, de jour comme de nuit."