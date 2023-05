Les 10 bijoux les plus emblématiques de l'histoire

Crédit photo, V&A MUSEUM Légende image, Les bijoux éblouissants cachent souvent des histoires fascinantes - certaines d'amour, comme cette couronne de la reine Victoria, d'autres beaucoup plus sombres.

19 mai 2023, 15:15 GMT Mise à jour il y a 48 minutes

L'emblématique diamant Koh-i-Noor n'est qu'une pierre précieuse célèbre de plus à faire parler d'elle. Il a récemment été au centre d'une controverse concernant le couronnement du roi Charles III.

En janvier, la star de la télévision Kim Kardashian a fait les gros titres en achetant un pendentif en forme de crucifix qui était souvent porté par la princesse Diana pour la somme impressionnante de 163 800 livres sterling (environ 121 200 000 F CFA). Kim Kardashian avait déjà acheté la montre Cartier Tank de Jacqueline Kennedy en 2017. Elle serait en train de constituer une collection de bijoux pour honorer les femmes qui l'inspirent.

"Un passé illustre peut ajouter une immense valeur à un bijou, surtout si le propriétaire précédent était quelqu'un d'extrêmement glamour, qui a constitué une collection de bijoux, comme la princesse Margaret ou Elizabeth Taylor", explique Helen Molesworth, conservatrice des bijoux au Victoria Museum & Albert, de Londres.

Bien sûr, un bijou vaut avant tout pour sa qualité et sa beauté esthétique, et "le bijoutier qui l'a créé peut ajouter de la valeur s'il s'agit d'un créateur connu", selon Helen Molesworth. Mais souvent, c'est l'origine de la pièce qui la rend vraiment exceptionnelle.

Au fil du temps, de nombreuses pierres précieuses remarquables et des créations de bijoux exceptionnelles ont accumulé des histoires qui en ont fait des icônes incontestables ou des talismans maudits - des symboles de dévotion à l'amour aux représentations de conquêtes coloniales ; des diamants "maudits" aux accessoires de style audacieux.

Nous vous dévoilons ici les histoires qui se cachent derrière 10 des joyaux les plus légendaires du monde.

1. La croix d'Attallah

Crédit photo, SOTHEBY'S Légende image, Diana, princesse de Galles, a porté à plusieurs reprises la croix d'Attallah, récemment acquise par Kim Kardashian.

Le bijou qui a attiré l'attention de Kim Kardashian, avec ses améthystes taillées en carrés et éclipsées par des diamants de 5,2 carats, a été créé dans les années 1920 par le joaillier londonien Garrard.

L'entreprise était l'une des préférées de Diana, princesse de Galles (1961-1997), dont elle a fabriqué la bague de fiançailles. Mais le bijou n'a jamais appartenu à Diana. Il a été prêté à la princesse à plusieurs reprises par Naim Attallah, qui lui a donné son nom.

Attallah était un ami proche de Diana et, à l'époque, l'un des directeurs généraux d'Asprey & Garrard. Selon son fils, la princesse était la seule femme qu'il autorisait à porter le bijou.

Pour Molesworth, Kardashian est la propriétaire idéale du bijou : "c'est une femme entreprenante, qui achète pour elle-même - un grand symbole de classe et d'égalité des sexes dans le monde des collections commerciales".

Lumineux et audacieux, le crucifix s'éloigne du style de plus en plus affirmé de Diana dans les années 1980.

Kristian Spofforth, chef joaillier à la maison de vente aux enchères Sotheby's de Londres, a noté avant la vente que "dans une certaine mesure, ce pendentif inhabituel est un symbole de la confiance en soi croissante de la princesse dans ses choix de vêtements et de bijoux à cette époque particulière de sa vie".

Spofforth fait référence au mois d'octobre 1987, lorsque la princesse a porté le crucifix géant lors du bal de charité de Birthright. Elle l'a associé à un collier de perles qui lui aurait appartenu et à une robe élisabéthaine flamboyante, du même violet que son crucifix.

2. Le diamant noir "maudit" Orlov

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le diamant noir Orlov était considéré comme "maudit" et désigné comme la cause de la mort de ses propriétaires.

Les diamants noirs cristallins sont déjà spéciaux en soi. C'est pourquoi le diamant noir Orlov est peut-être le plus rare de sa catégorie.

L'Orlov est une pierre de 67,49 carats en forme de coussin, à la teinte métallique caractéristique et à la légende effrayante.

L'histoire raconte que le diamant original, pesant environ 195 carats, a été volé sur une statue du dieu hindou Brahma dans un sanctuaire indien du XIXe siècle.

Le diamant aurait alors été maudit. Il aurait causé la mort du voleur et le suicide de trois de ses propriétaires : une princesse russe nommée Nadia Vygin-Orlov, l'un de ses proches et JW Paris, le diamantaire qui a importé la pierre aux États-Unis.

Des recherches récentes ont jeté le doute sur cette histoire. Les experts considèrent qu'il est peu probable que le diamant provienne d'Inde et doutent que la princesse Orlov ait réellement existé.

Ce que l'on sait, c'est que le diamant a été retaillé pour former trois gemmes individuelles, dans l'espoir de rompre le charme. Les propriétaires ultérieurs de l'Orlov - aujourd'hui disposé en pendentif, entouré d'une couronne de laurier faite de diamants - ont apparemment échappé à la malédiction.

3. La perle La Peregrina

Crédit photo, Alamy Légende image, La perle de La Peregrina a été offerte par le roi d'Espagne Philippe II à son épouse, la reine Marie Ire d'Angleterre. Des siècles plus tard, l'acteur Richard Burton l'a achetée pour Elizabeth Taylor.

La Peregrina est une étonnante perle en forme de poire trouvée au large des côtes du Panama en 1576. Elle raconte une histoire aussi intéressante que sa forme.

"C'est tout simplement l'une des perles les plus parfaites au monde, si ce n'est la plus parfaite. De plus, elle a de belles histoires et une histoire d'amour derrière elle", explique Helen Molesworth.

La perle pèse 202,24 grains (50,56 carats) et a été initialement achetée par le roi Philippe II d'Espagne pour son épouse, la reine Marie Ire d'Angleterre (1516-1558). Elle a été transmise de génération en génération dans la royauté espagnole, jusqu'à ce qu'elle tombe entre les mains de Joseph-Napoléon Bonaparte, le frère aîné de Napoléon.

Bien plus tard, en 1969, il a été acheté par Richard Burton pour Elizabeth Taylor et réassemblé en un collier conçu par Cartier.

"C'est une grande histoire d'amour, mais aussi une histoire drôle", selon Molesworth. "Taylor a raconté dans son autobiographie qu'elle était assise sur le canapé avec Burton lorsqu'elle s'est rendu compte que la perle était tombée de la chaîne.

"Elle a regardé vers le bas et a trouvé son chiot en train de grignoter quelque chose sur le tapis - la perle était entre ses dents. Heureusement, elle a pu la récupérer relativement indemne".

La Peregrina a été vendue en 2011 par la maison de vente aux enchères Christie's à New York, aux États-Unis, pour 11 842 500 USD (environ 61,6 millions de R$, en valeur actuelle), devenant ainsi la perle naturelle la plus chère jamais vendue aux enchères en saison.

4. Le diamant "maudit" de l'espoir

Crédit photo, Alamy Légende image, Le diamant "maudit" Hope Diamond a une histoire fascinante. En 1912, il a été acheté par Evalyn Walsh McLean, héritière minière.

Un autre diamant enchanté par un passé sinistre est le diamant Hope, joyau de la collection nationale de pierres précieuses du Smithsonian Museum, aux États-Unis.

"Il s'agit d'un diamant bleu foncé très rare, nommé d'après ses propriétaires", explique Arabella Hiscox, spécialiste en joaillerie à la maison de vente aux enchères Christie's à Londres. La pierre pèse 45,52 carats, ce qui en fait le plus gros diamant de ce type connu.

"Lorsqu'il est exposé à la lumière ultraviolette, il devient rouge sang, ce qui ne fait qu'ajouter à son mystère", ajoute Arabella Hiscox.

L'écrivain Karl Shuker raconte les origines légendaires du diamant Hope dans son livre The Unexplained (1996). par un prêtre hindou. On dit qu'il aurait réveillé la malédiction et souffert avec elle.

En 1668, le diamant a été acheté par le roi Louis XIV de France - et volé pendant la Révolution française, alors des rumeurs faisaient état de ce que le roi et Marie-Antoinette étaient victimes de la malédiction.

C'est à Pierre Cartier que l'on doit le magnifique collier de diamants blancs qui renferme aujourd'hui le diamant Hope. Il l'a vendu à l'héritière minière Evalyn Walsh McLean en 1912, ce qui aurait compromis son destin.

"Deux des enfants de Mme McLean seraient morts alors qu'elle portait le diamant", selon Hiscox.

En 1958, le bijoutier Harry Winston, alors propriétaire du Hope, en a fait don au Smithsonian, ce que M. Hiscox considère comme "une démarche très intelligente d'exonération fiscale". Aujourd'hui rangé, il semble que sa malédiction se soit dissipée.

5. Le bracelet Pantera de Cartier de Wallis Simpson

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bracelet personnalisé en forme de panthère, orné d'onyx et de diamants et créé par Cartier en 1952 pour Wallis Simpson, a été la vedette d'une vente aux enchères chez Sotheby's en 2010.

La célèbre histoire d'amour entre Wallis Simpson et le roi Édouard VIII, qui a abdiqué le trône britannique en 1936 pour épouser la mondaine américaine, peut être suivie de plusieurs façons, grâce à l'éblouissante collection de célèbres bijoux Cartier que le couple a commandés, l'un pour l'autre, tout au long de leur vie. Une grande partie de cette collection a été vendue par Sotheby's en 2010.

La star de la vente était le bracelet panthère de Mme Simpson, orné d'onyx et de diamants et de ravissants yeux d'émeraude - un cadeau qu'elle avait reçu d'Edward en 1952, lors de l'exil du couple à Paris.

"Cette pièce possède presque toutes les qualités d'un bijou emblématique", explique Magali Teisseire, responsable des bijoux chez Sotheby's Paris.

"Elle est très importante pour l'histoire de Cartier", poursuit-elle. "Il a été dessiné par Jeanne Toussaint [une femme pionnière dans la création de bijoux] et baptisé La Pantera par Louis Cartier, qui a conçu le modèle original de la panthère. Vous avez donc la qualité, le design historique et, bien sûr, l'origine romantique".

À l'époque de la vente aux enchères, Madonna tournait son biopic sur les Simpson, intitulé WE. Elle aurait même mis le bracelet, mais le nom de l'acheteur - qui a payé la somme incroyable de 4,5 millions de livres (environ 28,2 millions de R$) pour la pièce en forme de félin - n'a jamais été révélé.

6. Le diamant de Koh-i-Noor

Crédit photo, Alamy Légende image, Le célèbre diamant Koh-i-Noor a appartenu au Maharaja Duleep Singh, puis à la reine Victoria.

Le Koh-i-Noor est l'un des plus gros diamants taillés au monde. Il pèse 105,6 carats et est également l'un des joyaux de la Couronne britannique les plus controversés.

Il aurait été extrait dans le sud de l'Inde à l'époque médiévale. Mais les origines écrites du diamant remontent à 1628, lorsqu'il ornait le trône incrusté de pierres précieuses de l'empereur moghol de l'époque, Shah Jahan.

En 1739, le trône a été pillé par le souverain perse Nader Shan lors de son invasion de Delhi, en Inde, et le diamant a été emporté sur le territoire qui est aujourd'hui l'Afghanistan.

Selon le Smithsonian Magazine, la pierre est ensuite "passée entre les mains de différents souverains, entre un épisode sanglant et un autre", jusqu'à ce qu'elle refasse surface en Inde, sur les genoux du maharadjah sikh Ranjit Singh, en 1813.

La compagnie britannique East India Company, en pleine colonisation de la majeure partie du sous-continent asiatique à l'époque, a eu connaissance du diamant. Enchantée par la mythologie du diamant, elle décida de le revendiquer.

C'est ce qu'elle fit en 1849, obligeant le Maharaja Duleep Singh - héritier du trône du Pendjab, âgé de 10 ans - à renoncer au diamant et à sa souveraineté. La société a ensuite offert le Koh-i-Noor à la reine Victoria.

La pierre est présentée au public lors de la Grande Exposition de 1851, où elle est ridiculisée pour son manque d'éclat. Au milieu des rumeurs de malédiction, la pierre a été à nouveau taillée et polie.

Aujourd'hui, le Koh-i-Noor orne la couronne de feu la reine mère britannique, mais les gouvernements de l'Inde, du Pakistan, de l'Iran et de l'Afghanistan ont exigé la restitution de ce symbole unique de la réussite coloniale.

7. La chevalière de Marie-Antoinette

Crédit photo, Alamy Légende image, Une minuscule chevalière, ornée de diamants, ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette a été vendue aux enchères en 2018.

"Lorsqu'il s'agit de personnes que vous souhaiteriez voir posséder vos bijoux, Marie-Antoinette est en tête de liste", affirme Arabella Hiscox.

La preuve en est un ensemble de 10 bijoux ayant appartenu à la reine de France, qui ont été achetés par la famille Bourbon-Parma et revendus pour une fortune, lors d'une vente aux enchères record chez Sotheby's en 2018.

Le magnifique pendentif en perles naturelles est la pièce qui a atteint le prix de vente le plus élevé. Il avait été emballé à la main et placé dans un coffre en bois par Marie-Antoinette elle-même et expédié à Bruxelles peu avant la capture de la reine.

Mais Magali Teisseire considère qu'une minuscule bague monogrammée est la pièce maîtresse de cette collection historique.

"Elle porte les lettres MA en diamants et, à l'intérieur, une mèche de cheveux de Marie-Antoinette", explique-t-elle. "C'est une pièce incroyablement intime et une bague qu'elle a portée très souvent.

"Je me souviens avoir demandé à l'expert qui avait évalué les pierres précieuses combien cette pièce rare pouvait rapporter", raconte-t-elle. "La réponse a été : beaucoup. L'estimation était de 8 à 10 000 francs suisses [44,5 à 55,5 000 R$] et nous l'avons vendue 50 fois plus cher.

8. Le diamant "Breakfast Tiffany"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ce diamant unique a été rendu célèbre en 1961 par les photos publicitaires du film "Breakfast at Tiffany's", avec Audrey Hepburn.

Achetée dans les années 1870 par Charles Lewis Tiffany, fondateur de la bijouterie américaine Tiffany & Co, la pierre est devenue célèbre lorsque Audrey Hepburn l'a portée sur les photos publicitaires du film Breakfast at Tiffany's (1961).

La pierre précieuse de 128,54 carats n'a, à ce jour, été portée que par quatre femmes : la mondaine Mary Whitehouse, Hepburn (qui l'a portée sur le collier Ribbon Rosette du joaillier Jean Schlumberger), Lady Gaga et Beyoncé. Les deux dernières ont utilisé le bijou dans un contexte actualisé : un collier de 2012 avec des diamants blancs qui totalisaient 100 carats de pierres.

Mais l'air d'exclusivité du magnifique diamant a suscité une controverse en raison de ses origines beaucoup plus obscures.

Le diamant a été découvert en 1877 dans la mine de Kimberley, en Afrique du Sud. Cette mine était connue pour les conditions épouvantables que les travailleurs noirs étaient contraints d'endurer et pour les salaires très bas qu'ils percevaient pendant la période coloniale britannique.

Dans une tribune publiée dans le Washington Post en 2021, l'écrivain Karen Attiah affirme que, bien que l'expression "diamant de sang" désigne normalement "les ressources utilisées par les milices dangereuses et les seigneurs de la guerre pour financer leurs opérations", cette dénomination devrait être étendue pour inclure les diamants comme celui-ci, en reconnaissance des "milliers de vies africaines perdues et des communautés détruites dans la course coloniale pour contrôler les ressources du continent".

9. Couronne de saphirs et de diamants de la reine Victoria

Crédit photo, V&A MUSEUM Légende image, Couronne fabriquée par le prince Albert pour la reine Victoria en 1840, l'année de leur mariage. Le saphir est synonyme de royauté, de foi et de confiance.

L'un des trésors les plus emblématiques de l'illustre collection de bijoux du Victoria & Albert Museum est ce que Helen Molesworth décrit comme une "couronne de saphirs et de diamants à la fois belle et compacte".

Le prince Albert l'a conçue pour la reine Victoria l'année de leur mariage (1840). Son élaboration a été confiée à Joseph Kitching, de la maison de joaillerie londonienne Kitching and Abud. La couronne fut l'un des biens les plus précieux que Victoria posséda tout au long de sa vie.

"Elle portait le célèbre diadème en cercle fermé autour de son chignon lorsqu'elle était jeune femme et, plus tard, en deuil sur son voile de veuve - une façon évidente pour elle de garder son bien-aimé Albert près d'elle", explique Mme Molesworth.

Elle souligne que les saphirs sont des pierres précieuses particulièrement emblématiques de la famille royale britannique. Tout a commencé avec les créations d'Albert pour Victoria, jusqu'à la bague de fiançailles de Diana.

"Ils symbolisent le bleu de la royauté, ainsi que la foi et la vérité, et sont donc idéaux pour les mariages", explique Mme Molesworth.

Après tout, cette pierre précieuse à la signification profonde fait ce que les bijoux peuvent faire de mieux, dit-elle : "elle contient un signal public et une signification personnelle".

10. Le collier de diamants de Napoléon

Crédit photo, SMITHSONIAN Légende image, Le délicat collier de diamants offert par Napoléon à sa seconde épouse, Maria Luísa, contenait à l'origine 234 diamants.

Le collier de diamants historique de Napoléon a été offert par l'empereur français à sa seconde épouse, Marie-Louise d'Autriche, à l'occasion de la naissance de leur fils, Napoléon II, empereur de Rome, en 1811.

L'éblouissant design en or et en argent a été conçu par Etienne Nitôt et Fils de Paris. Selon le Smithsonian, le collier contenait à l'origine 234 diamants : 28 diamants taillés dans des mines anciennes, neuf pierres en forme de poire et 10 briolettes, ainsi que plusieurs pierres plus petites.

"Toutes les pierres ont été extraites en Inde ou au Brésil, d'où provenaient les meilleurs diamants à l'époque", explique Hiscox à propos de l'aspect magnétique du collier. "Elles ont cette qualité extraordinairement claire, comme de l'eau".

Après la chute de Napoléon, Marie Louise - de la maison des Habsbourg - et ses nombreux bijoux sont retournés à Vienne, sa ville natale. Après sa mort, le collier passe à sa belle-sœur, l'archiduchesse Sofia d'Autriche.

Sofia décida de le réduire, en enlevant deux pierres qui furent transformées en boucles d'oreilles, dont on ne sait pas où elles se trouvent aujourd'hui. Le collier est resté dans la famille jusqu'en 1948, date à laquelle il a été vendu, d'abord à un collectionneur français, puis à la femme d'affaires américaine Marjorie Merriweather Post, qui en a fait don au Smithsonian en 1962.