Pourquoi les gens récompensent le talent inné plutôt que le travail acharné

On dit souvent qu’une grande partie du succès perçu est due à l’éthique de travail. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Dans presque toutes les disciplines, le succès vient d’une combinaison de talent et de courage. Mais si vous écoutez les personnages les plus célèbres décrire leurs parcours de vie, vous les entendrez bientôt parler lyriquement de leur dureté à la tâche, tout en minimisant étrangement le rôle de leurs capacités innées.

Thomas Edison est peut-être le plus souvent cité, avec son affirmation selon laquelle « le génie est un pour cent d’inspiration et quatre-vingt-dix-neuf pour cent de transpiration », mais de nombreuses autres variations existent.

Il suffit de considérer les conseils d’Octavia Butler pour les nouveaux écrivains. « Oubliez le talent. Si vous l’avez, très bien. Utilisez-le. Si vous ne l’avez pas, cela n’a pas d’importance. Comme l’habitude est plus fiable que l’inspiration, l’apprentissage continu est plus fiable que le talent. »

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo souligne également le sang, la sueur et les larmes qui ont présidé à son entraînement. « Le talent sans travail n’est rien », a-t-il déclaré, interrogé sur les secrets de son succès sur le terrain.

De tels récits peuvent être bénéfiques pour les personnages célèbres qui souhaitent paraître humbles et enracinés. Mais des recherches psychologiques récentes montrent qu’une insistance excessive sur l’importance du travail acharné pourrait se retourner contre lui dans de nombreuses situations professionnelles – grâce à un phénomène connu sous le nom de « biais de naturalité ». Ces études suggèrent que les gens ont un plus grand respect pour ceux qui ont un don inné que pour ceux qui ont dû lutter pour leur succès.

On pense que le biais de naturalité fonctionne en dessous de la conscience consciente, et les conséquences peuvent être profondément injustes. Lors du recrutement, par exemple, les intervieweurs peuvent préférer un candidat moins qualifié s’ils croient que leurs réalisations découlent d’un talent naturel – par rapport à un candidat plus accompli qui a fait preuve de courage et de détermination.

Heureusement, les scientifiques à l’origine de cette recherche ont quelques conseils sur les moyens d’éviter d’être « punis » pour notre travail acharné.

Un génie pur

En psychologie du consommateur, le terme « biais de naturalité » est souvent utilisé pour décrire notre préférence pour les produits naturels par rapport aux produits synthétiques.

L’auteur Malcolm Gladwell semble avoir été le premier à appliquer le concept aux capacités humaines, lors d’une présentation à l’American Psychological Association (APA) en 2002. « À un certain niveau fondamental, nous croyons que plus quelque chose est proche de son état d’origine, moins il est altéré ou frelaté, plus il est souhaitable », a-t-il déclaré.

Selon cette logique, a-t-il proposé, quelqu’un qui a dû travailler dur pour réussir est essentiellement allé à l’encontre de sa « nature », et ses réalisations seraient moins respectées.

L’argument de Gladwell était largement basé sur l’observation plutôt que sur des preuves expérimentales, mais-Jung Tsay, professeur agrégé à l’University College London School of Management, a depuis mis l’idée à l’épreuve dans une série d’études.

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo a déclaré que « le talent sans travail n'est rien ».

L’expérience initiale de Tsay, menée alors qu’elle était à l’Université Harvard, a examiné les perceptions des gens sur le talent musical.

Les participants étaient tous des musiciens formés à qui on a présenté deux clips de 20 secondes d’une performance des Trois Mouvements de Petrouchka de Stravinsky.

Les deux extraits ont été joués par le pianiste taïwanais Gwhyneth Chen – mais les participants ont été amenés à croire qu’ils provenaient d’enregistrements réalisés par deux pianistes différents.

Avec chaque piste, les participants ont reçu un court texte biographique qui soulignait soit le talent naturel de l’interprète, soit le travail acharné qui les avait aidés à développer leur art.

Après avoir écouté, ils devaient ensuite évaluer les capacités de l’interprète, ses chances de succès futur et son employabilité en tant que musicien professionnel.

En théorie, les participants auraient dû évaluer les deux extraits de la même manière. (Après tout, ils entendaient les différentes parties d’une même performance.)

Pourtant, Tsay a constaté que les informations biographiques avaient une influence notable sur leurs jugements: ils donnaient des notes significativement plus élevées s’ils avaient lu sur le génie inné de l’interprète, et des notes plus faibles s’ils avaient lu sur le dévouement de l’interprète à leur pratique quotidienne.

Étonnamment, ces jugements contredisaient directement les croyances ouvertement exprimées par les interprètes sur les ingrédients du succès musical.

Lorsqu’ils ont été directement interrogés sur le facteur le plus important pour la réussite musicale, la plupart ont choisi l’effort plutôt que le talent. Compte tenu de ce résultat, Tsay soupçonne que le biais naturel peut être le résultat du traitement inconscient du cerveau. « Nous ne sommes peut-être pas conscients de la déconnexion », dit-elle.

Né pour la grandeur

Pour savoir si le biais de naturalité pouvait s’appliquer à d’autres domaines, en plus de la musique, Tsay a conçu une expérience similaire qui a examiné les attitudes des gens à l’égard de la réussite entrepreneuriale.

Les participants ont chacun reçu le profil d’un entrepreneur en herbe et une présentation audio d’une minute de leur plan d’affaires. Les informations étaient identiques dans chaque cas, à l’exception de quelques phrases décrivant comment ils étaient arrivés à leurs succès actuels.

Pour la moitié des participants, cette information biographique présentait la personne comme un striver qui avait travaillé dur; Pour l’autre moitié, le profil représentait un naturel avec un talent inné.

Après avoir lu le profil, les participants ont ensuite évalué les entrepreneurs et leurs propositions d’affaires à différentes échelles. Tsay a trouvé le même genre de jugements qu’elle avait vus dans les évaluations de la capacité musicale.

En moyenne, les participants avaient un plus grand respect pour les réalisations du naturel et ont évalué leur plan d’affaires plus haut. Et l’expertise n’a guère contribué à réduire les préjugés; Au contraire, le biais était plus fort chez ceux qui avaient une plus grande expérience entrepreneuriale, comme ceux qui avaient déjà servi en tant que fondateurs ou investisseurs.

Une telle prise de décision biaisée peut avoir un coût important. Lorsqu’on leur a demandé de comparer directement divers candidats, les participants de Tsay étaient prêts à investir dans des entrepreneurs ayant de moins bons résultats aux tests d’intelligence (de 30 points de QI), moins d’années d’expérience en leadership et 31 000 $ (24 865 £) de moins en capital accumulé – simplement parce qu’ils auraient atteint leur succès actuel grâce à leur talent naturel.

Le biais de naturalité apparaît à un très jeune âge. En collaboration avec des collègues de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong, Tsay a constaté que les enfants dès l’âge de cinq ans montrent un plus grand respect pour ceux qui ont des capacités innées.

Dans ce cas, on a raconté aux participants l’histoire de deux personnes qui décrivait à quel point ils se faisaient facilement des amis. Ils préféraient instinctivement la personne qui était naturellement populaire, par rapport à la personne qui avait travaillé dur pour développer leurs compétences sociales. « Le biais de naturalité est très généralisable à travers les domaines, les âges et les cultures », explique Tsay.

Faites attention à votre état d’esprit

Le travail de Tsay sur le biais de naturalité recoupe un grand nombre de recherches psychologiques sur la façon dont nos croyances personnelles façonnent notre éducation et notre développement professionnel.

Selon ces études, les personnes ayant un « état d’esprit fixe » croient que leurs propres capacités sont gravées dans la pierre, tandis que celles qui ont un « état d’esprit de croissance » ont tendance à considérer leurs capacités comme étant malléables. En général, les personnes ayant un état d’esprit de croissance sont plus résilientes face aux revers et plus susceptibles de persévérer dans l’atteinte de leurs objectifs, ce qui se traduit par de meilleurs résultats globaux.

Compte tenu de cette recherche, de nombreuses écoles et organisations ont maintenant commencé à participer à des initiatives qui encouragent l’état d’esprit de croissance parmi les étudiants et le personnel.

« La plupart des recherches sur l’état d’esprit qui existent examinent ce que je pense et comment cela façonne la façon dont je réagis à différentes situations et dont je performe en conséquence », explique Aneeta Rattan, professeure agrégée en sciences organisationnelles à la London Business School. « Ce que j’aime dans le travail de-Jung Tsay, c’est qu’il renverse vraiment cette perspective et regarde comment nous évaluons les autres. »

Les dirigeants, soupçonne-t-elle, peuvent manifester un intérêt de pure forme pour l’état d’esprit de croissance tout en montrant une préférence inconsciente pour les personnes qui semblent être des talents innés. Elle espère que les gestionnaires essaieront maintenant d’en tenir compte dans leur prise de décision. « Nous devons nous rattraper et nous attraper les uns les autres lorsque nous tombons dans ce piège. »

La recherche a révélé un parti pris inné en faveur du talent naturel plutôt que du travail acharné

Des perspectives équilibrées

Au niveau individuel, l’existence du biais de naturel peut influencer la façon dont nous nous présentons aux autres, afin que nos réalisations ne soient pas indûment négligées.

Lors du congrès annuel de la Society for Personality and Social Psychology de cette année, la collègue de Tsay, Clarissa Cortland, a présenté les résultats d’une enquête examinant les attitudes de 6 000 anciens étudiants universitaires travaillant comme chefs d’entreprise.

Lorsqu’on leur a demandé de décrire leur parcours professionnel, environ 80% des répondants se sont concentrés sur leurs efforts et leur discipline plutôt que sur leurs capacités innées. Ce chiffre était encore plus élevé lorsqu’ils ont dû imaginer décrire ce voyage à d’autres personnes. « Il y a un changement instinctif vers les » descriptions striver « lorsque les motifs de présentation de soi sont élevés », a déclaré Cortland.

L’une des raisons pourrait être que la plupart des gens souhaitent éviter de paraître arrogants et croient que se concentrer sur le travail acharné plutôt que sur le talent naturel peut les rendre plus ancrés. L’arrogance est un attribut peu attrayant et lors d’un entretien d’embauche, par exemple, cela peut indiquer que vous serez désagréable avec le reste de votre équipe et que vous aurez du mal à suivre les ordres.

Dans le même ordre d’idées, les recherches menées par Christina Brown, professeure agrégée à l’Université Arcadia en Pennsylvanie, aux États-Unis, ont montré que certains facteurs contextuels peuvent atténuer le biais.

Alors que les gens peuvent préférer les génies naturels pour les emplois qui nécessitent un seul artiste vedette pour briller, Brown a constaté que les gens ont tendance à préférer les strivers pour les tâches qui nécessitent une coopération.

La plupart des carrières modernes vont exiger un certain niveau de travail d’équipe – et si nous mettions uniquement l’accent sur nos capacités innées, nous pourrions apparaître comme une diva qui aura du mal à collaborer.

La solution la plus intelligente est donc peut-être de donner une image plus nuancée de notre succès sans se concentrer exclusivement sur un élément ou l’autre.

Lors d’un entretien d’embauche, par exemple, nous pouvions discuter des domaines qui avaient nécessité un dévouement supplémentaire tout en énumérant les forces innées qui nous avaient aidés à aller de l’avant. « Il est possible que nous ayons simplement mis l’accent sur toutes les heures d’effort et d’éducation », dit Tsay. « Mais il y a encore des choses qui nous sont probablement venues plus facilement, et c’est OK de révéler ces équilibres dans le récit. »

Que le ratio inspiration et transpiration soit de 99 pour 1, comme l’a suggéré Edison, ou d’un partage 50:50, vous pouvez reconnaître comment les deux caractéristiques ont conduit à votre succès. Ce n’est qu’alors que vous gagnerez le respect que vous méritez.