La mission des Nations unies au Mali a-t-elle été un succès ?

L'année dernière, la France a retiré ses forces après que les dirigeants militaires ont pris le contrôle du Mali et ont fait appel à des mercenaires du groupe russe Wagner.

Pourquoi les Nations unies ont-elles envoyé une force de maintien de la paix au Mali ?

En 2013, l'ONU a lancé une mission après que des rebelles séparatistes et des combattants islamistes se sont regroupés et ont occupé le nord du Mali. Ils espéraient créer un État séparé.

La menace des militants islamistes, qui ont tué plusieurs milliers de personnes et forcé des dizaines de milliers d'autres à quitter leur foyer, s'est maintenue au fil des ans.

La force de l'ONU au Mali a pour mission de protéger les civils et de contenir la menace djihadiste, mais elle n'a pas vocation à passer à l'offensive contre les militants.

L'EI et le JNIM d'Al-Qaïda sont tous deux actifs dans la région du Sahel, où ils se disputent le pouvoir.

Au Mali et dans l'ensemble de la région, des attentats ont été perpétrés par l'État islamique dans le Grand Sahara et par un affilié d'Al-Qaïda appelé Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin.

Un autre groupe djihadiste, Ansaroul Islam, est actif au Burkina Faso, et Boko Haram est actif dans les pays autour du lac Tchad.

La mission des Nations unies a-t-elle été couronnée de succès ?

Malgré la présence des forces de maintien de la paix de l'ONU et des troupes françaises, qui ont mené des opérations de lutte contre le djihadisme armé, le nombre d'attaques djihadistes au Mali n'a cessé d'augmenter, tout comme le nombre de Maliens rejoignant les groupes d'insurgés.

Au cours de la dernière décennie, plus de 300 soldats de la paix des Nations unies ont été tués. Elle a été décrite comme la mission de maintien de la paix la plus meurtrière au monde.

La Russie et la Chine ont critiqué la mission à l'ONU, et des pays comme le Royaume-Uni et la Suède ont refusé de fournir des troupes.