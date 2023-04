Pourquoi le virus H5N1 inquiète les scientifiques et pourrait être à l'origine de la prochaine pandémie de grippe

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le virus H5N1, responsable de la grippe aviaire, est connu depuis 1996.

Author, André Biernath

Role, BBC News Brésil



Reporting from Londres

il y a une heure

Ces dernières semaines, le virus H5N1, responsable de la grippe aviaire, a de nouveau fait la une des journaux du monde entier.

Des villes côtières du Daghestan, en Russie, aux côtes du Pérou, en passant par les élevages de visons en Espagne et les fermes aux États-Unis, on a enregistré plusieurs épisodes de millions d'animaux morts (ou sacrifiés) après avoir été en contact avec cet agent infectieux.

Mercredi dernier (29), le ministère chilien de la santé a enregistré le premier cas d'infection chez un être humain dans le pays. Selon un communiqué du ministère chilien, le patient est un homme de 53 ans qui présentait des symptômes grippaux graves, mais dont l'état de santé était stable.

Les agences sanitaires et les chercheurs du monde entier ont relevé le niveau d'alerte concernant ce type de grippe et la possibilité qu'il soit à l'origine de la prochaine pandémie.

"Avec sa capacité à se transmettre d'une personne à l'autre, le H5N1 pourrait être l'un des problèmes les plus graves auxquels l'humanité ait jamais été confrontée", déclare le virologue Edison Luiz Durigon, professeur titulaire à l'Institut des sciences biomédicales de l'université de São Paulo (ICB-USP).

La bonne nouvelle, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé pour le covid-19, les gouvernements et les services de santé disposent déjà de plans précis sur ce qu'il convient de faire en cas de percée du H5N1 - certains vaccins sont même déjà prêts ou en cours de développement.

Mais après tout, qu'est-ce qui rend ce virus si inquiétant ? Et pourquoi revient-il dans l'actualité ces derniers temps ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les parcs du Royaume-Uni, des panneaux ont été installés pour demander aux gens de ne pas nourrir les oiseaux afin d'éviter tout contact avec le virus de la grippe aviaire.

Une épidémie de grande envergure

L'Organisation mondiale de la santé animale estime que depuis octobre 2021, plus de 42 millions de cas d'infection par le virus H5N1 ont été signalés chez les volailles.

Au cours de cette période, environ 15 millions d'oiseaux domestiques sont morts des suites de cette grippe et 193 millions d'autres ont dû être détruits.

Il s'agit de la pire épidémie de grippe aviaire jamais enregistrée depuis que le virus a été identifié pour la première fois.

Le H5N1 est connu depuis 1996, date à laquelle il a été détecté par des scientifiques en Chine et à Hong Kong.

Mais il a acquis une notoriété internationale à partir de 2005, lorsque le taux de mortalité des poulets élevés dans des fermes en Asie a augmenté de façon spectaculaire. À cette époque, des épisodes d'infection chez l'homme ont également été enregistrés - toutes les personnes touchées avaient été en contact direct avec des oiseaux malades.

Les foyers se propagent également dans le monde entier : auparavant, ils étaient concentrés en Asie et en Europe ; plus récemment, ils ont commencé à toucher les Amériques - jusqu'à présent, seuls le Brésil et le Paraguay n'ont pas eu de cas confirmés d'infection en Amérique du Sud.

L'augmentation de la circulation est liée aux oiseaux migrateurs qui se déplacent d'un continent à l'autre en fonction de la saison. Nombre d'entre eux voyagent infectés et, lorsqu'ils arrivent dans un nouvel endroit, ils entrent en contact avec les espèces locales.

À partir de cette proximité, le virus commence à circuler dans une nouvelle région et peut atteindre les fermes qui concentrent de grandes quantités d'oiseaux dans des entrepôts fermés.

La vétérinaire Helena Lage Ferreira, présidente de la Société brésilienne de virologie, explique que la grippe H5N1 a subi une "diversification génétique".

"Le sous-type à l'origine du problème actuel appartient au clado 2.3.4.4b. Il présente des mutations génétiques qui ont rendu le virus plus transmissible entre les oiseaux", précise-t-il.

Le "clado" mentionné par le spécialiste est un terme qui se rapproche de la signification des groupes ou des variantes, qui sont devenus très connus grâce au coronavirus et à ses lignées, telles que omicron, gamma et delta.

"Le H5N1 est différent de tous les autres. Chez les oiseaux, il provoque une infection grave, avec des symptômes respiratoires, comme la pneumonie, et même des signes neurologiques", décrit Ferreira, qui est également professeur à l'USP.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsque le virus H5N1 est détecté chez des volailles, tous les oiseaux sont généralement abattus.

Le "saut" vers d'autres espèces

Outre le nombre très élevé d'oiseaux touchés au cours des deux dernières années, les scientifiques ont récemment attiré l'attention sur le nombre de mammifères qui sont également infectés par le virus H5N1.

Jusqu'à présent, des cas de grippe liés à ce type d'influenza ont été confirmés chez des ours, des renards, des mouffettes, des ratons laveurs, des visons, des phoques, des dauphins et des otaries.

Dans la plupart des cas, l'infection survient à la suite d'un contact étroit entre les oiseaux et ces mammifères.

Beaucoup d'entre eux partagent le même habitat - ce contact étroit facilite la transmission du virus entre les espèces de ces deux classes d'animaux.

En d'autres termes, dans la plupart des cas, le virus H5N1 est transmis directement des oiseaux aux mammifères par les fluides corporels (tels que les gouttelettes de salive ou les excréments) ou par la prédation, lorsqu'une espèce chasse l'autre et s'en nourrit.

Récemment, toutefois, deux épisodes ont montré que le virus H5N1 pourrait lentement acquérir la capacité de se transmettre d'un mammifère à l'autre.

Le premier s'est produit en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. En octobre 2022, les responsables d'une ferme ont informé les autorités de la transmission de cette grippe parmi les visons, un type d'animal élevé pour la fabrication de manteaux.

C'était la première fois que la transmission du H5N1 entre mammifères (sans l'intermédiaire d'oiseaux) était officiellement confirmée. Aucun humain ayant été en contact avec le vison n'est tombé malade.

Le deuxième épisode s'est déroulé au large du Pérou, où plus de 3 400 otaries sont mortes de la grippe aviaire.

Ces décès sur la côte péruvienne font toujours l'objet d'une enquête afin de déterminer si la chaîne de transmission a impliqué directement les oiseaux - ou si le H5N1 a également commencé à se transmettre parmi les lions de mer.

Pour la microbiologiste Marilda Mendonça de Siqueira, responsable du laboratoire des maladies respiratoires, exanthématiques, entérovirus et urgences virales de l'Institut Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), toutes ces observations sont "inquiétantes".

"Pour infecter, les virus doivent s'adapter aux conditions de l'hôte", enseigne-t-il.

"En plus de pouvoir s'insérer dans les récepteurs des cellules de la nouvelle espèce, la grippe doit s'adapter aux conditions de température et de pH de chaque organisme, qui sont différentes chez les oiseaux et les mammifères.

En d'autres termes, ce pathogène a subi - et subit - une série de transformations dans son matériel génétique qui peuvent faciliter le "jumping", c'est-à-dire la transmission entre d'autres espèces, au-delà de celles dans lesquelles il était déjà fréquemment observé.

"Cela est préoccupant, car les conditions de l'organisme humain sont beaucoup plus proches de celles des autres mammifères que de celles des oiseaux", ajoute M. Siqueira.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Transmission du virus H5N1 documentée chez le vison.

L'ampleur du danger

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 2003 et mars 2022, 864 cas et 456 décès causés par le virus H5N1 chez l'homme ont été enregistrés.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis estime qu'entre janvier 2022 et mars 2023, dix personnes ont été diagnostiquées avec la grippe aviaire. Deux d'entre elles sont décédées.

Ces derniers cas sont survenus au Cambodge, en Chine, en Espagne, en Équateur, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Viêt Nam.

Bien que les chiffres soient faibles, ils permettent de calculer une mortalité très élevée : au total, 52 % des personnes infectées par le virus H5N1 sont décédées.

"Lorsque l'on regarde ces cas plus récents, liés principalement au clado 2.3.4.4b, la mortalité observée est plus faible, de l'ordre de 20 %. Malgré cela, c'est un sujet d'inquiétude", estime M. Ferreira.

À titre de comparaison, le taux de mortalité actuel du Sars-CoV-2, le coronavirus à l'origine du covid-19, est d'environ 1 %.

"Les virus de la grippe se répliquent généralement dans les voies respiratoires supérieures et les poumons. Le virus H5N1 semble aller plus loin et atteindre d'autres organes vitaux, tels que le cerveau, le cœur, le foie, la rate et les reins", explique Mme Durigon.

"Les certificats de décès de la grippe commune indiquent généralement que la personne est décédée d'une infection pulmonaire ou d'une pneumonie. Dans le cas du H5N1, la cause du décès est généralement décrite comme une "défaillance d'organes multiples"", ajoute le virologue.

Soyons clairs : les cas de grippe aviaire chez l'homme sont sporadiques et sont tous liés à un contact étroit avec des animaux infectés dans des élevages ou dans la nature. Jusqu'à présent, aucune chaîne de transmission directe de cette grippe d'une personne à l'autre n'a été enregistrée.

Pour que cela se produise, il faudrait que le H5N1 mute - ou se recombine avec d'autres types de grippe qui affectent l'homme ou d'autres espèces (comme les volailles et les porcs).

Mais cela pourrait-il se produire un jour ?

"Je dirais qu'il y a une incertitude, mais nous n'avons jamais été aussi proches d'un tel scénario. Et une pandémie de H5N1 serait une tragédie", prévient M. Durigon.

"Le H5N1 est un candidat à une future pandémie. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand cela se produira", ajoute M. Siqueira.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des milliers d'otaries sont mortes de la grippe aviaire au large des côtes péruviennes.

Que faut-il faire ?

Le médecin britannique Jeremy Farrar, responsable scientifique de l'OMS, semble partager l'avis des spécialistes brésiliens.

Dans une récente interview, il a qualifié le virus H5N1 de "préoccupation majeure" et a suggéré que des mesures supplémentaires soient prises pour préparer le monde à la prochaine pandémie.

"Si une épidémie de H5N1 chez l'homme se déclare demain en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis ou au Mexique, nous ne serons pas encore en mesure de vacciner tout le monde en 2023", a-t-il estimé.

Les chercheurs entendus par BBC News Brazil estiment que, contrairement à ce qui s'est passé avec le covid-19, les institutions internationales et les gouvernements sont mieux préparés à faire face à une éventuelle crise causée par le virus de la grippe.

"L'OMS dispose de plans d'urgence en cas de pandémie de grippe depuis les années 1950", rappelle M. Siqueira.

Cette organisation s'appuie sur des réseaux de surveillance et d'analyse en laboratoire répartis dans le monde entier. L'objectif est de détecter le virus rapidement, avant qu'il ne se propage.

Un exemple de ces systèmes de surveillance nous vient du Brésil : le ministère des sciences, de la technologie et de l'innovation gère le réseau Previr, qui évalue la présence d'agents pathogènes dans diverses réserves naturelles du pays.

"Depuis l'année dernière, nous avons commencé à surveiller les oiseaux sauvages migrateurs. Le H5N1 ayant atteint d'autres régions d'Amérique du Sud, le risque de le trouver au Brésil est très élevé", explique Mme Durigon, qui participe au projet.

Il convient de préciser que cette version de la grippe n'a pas été détectée dans le pays jusqu'à présent.

Le ministère de l'agriculture et de l'élevage effectue également des analyses constantes dans les exploitations agricoles.

"C'est stratégique, car notre pays est l'un des plus grands exportateurs de poulets au monde. Si le H5N1 arrive ici et affecte les producteurs locaux, avec la nécessité d'abattre les animaux, cela représenterait un problème majeur pour l'économie", ajoute le virologue de l'ICB-USP.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ne pas toucher les oiseaux morts - et avertir les autorités si vous en voyez un - est l'une des principales précautions à prendre en ce moment.

Outre la surveillance constante, une autre action clé dans ce contexte consiste à créer et à tester des moyens de prévention et de traitement de la grippe aviaire.

Dans ce domaine, les nouvelles sont positives. "Les médicaments antiviraux dont nous disposons sont efficaces contre le H5N1 en circulation", souligne M. Ferreira.

Des vaccins contre cette grippe sont également déjà en cours de développement. Au Brésil, l'Institut Butantan a annoncé début mars qu'il travaillait déjà sur un vaccin contre cet agent pathogène.

"L'objectif est de finaliser les tests précliniques cette année encore et de passer à l'étude clinique [impliquant des volontaires humains] en 2024", indique l'institution dans une note publiée sur son site web.

M. Siqueira estime que, compte tenu des plans d'urgence élaborés au cours des dernières décennies, il serait possible de disposer de doses de vaccin contre le H5N1 prêtes pour des campagnes à grande échelle en cinq ou six mois.

"Nous ne savons pas si ce virus provoquera une pandémie dans un, cinq ou cent ans. Mais nous devons nous y préparer", déclare l'expert.

D'un point de vue individuel, certaines mesures de base peuvent déjà être mises en place pour se protéger et réduire le risque d'une future pandémie.

"La précaution la plus importante en ce moment est de ne pas toucher ou s'approcher d'un oiseau mort que l'on voit sur la plage, dans les bois ou n'importe où", guide Siqueira.

Dans ce cas, il est recommandé de prévenir les autorités locales, qui peuvent envoyer des agents munis d'équipements de protection pour procéder à l'enlèvement et envoyer le cadavre pour analyse en laboratoire.

Bien entendu, les protocoles de base, à savoir l'hygiène des mains et l'absence d'activités en cas de symptômes d'infection respiratoire, restent d'application.