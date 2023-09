La crise immobilière en Chine va-t-elle provoquer une récession mondiale ?

De nombreux acheteurs se sentent impuissants et sont désespérés - certains sont allés manifester devant le siège d'Evergrande en 2021.

il y a une minute

"Quand j'y pense, je pleure. C'est dur, et j'ai de la peine pour mon fils et pour moi".

En 2021, Guo Tianran [nom fictif] et son mari ont acheté un "appartement sur plan" - des unités qui n'ont pas encore été construites - à Evergrande, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine.

Avec des dettes estimées à plus de 300 milliards de dollars, Evergrande s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites en août.

Guo et son mari - tous deux proches de la soixantaine - ont dû trouver plus de 30 000 dollars pour le versement initial et remboursent déjà l'hypothèque mensuelle de 811 dollars.