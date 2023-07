Pourquoi la technologie ne nous rend-elle pas plus productifs ?

On nous dit souvent que nous sommes au milieu d'une révolution technologique.

Les entreprises et le monde du travail continuent d'être transformés et améliorés par les ordinateurs, l'internet, la vitesse accrue des communications, le traitement des données, la robotique et, désormais, l'intelligence artificielle.

Il n'y a qu'un seul petit problème à tout cela : rien de tout cela ne semble apparaître dans les données économiques. Si toute cette technologie nous permet réellement de travailler plus vite et mieux, il y a très peu de preuves.

Entre 1974 et 2008, la productivité du Royaume-Uni - la quantité de production obtenue par travailleur - a augmenté à un rythme annuel de 2,3 %. Mais entre 2008 et 2020, le taux de croissance de la productivité s'est effondré à environ 0,5 % par an.

Au cours des trois premiers mois de cette année, la productivité britannique a même baissé de 0,6 % par rapport à l'année précédente.

La situation est similaire dans la plupart des autres pays occidentaux. Aux États-Unis, la croissance de la productivité a été de 3,1 % entre 1995 et 2005, mais elle est tombée à 1,4 % entre 2005 et 2019.

Nous avons l'impression de traverser une période d'innovation et de progrès technologiques considérables, mais en même temps, la productivité s'est ralentie. Comment expliquer ce paradoxe apparent ?

Il se peut que nous utilisions tous la technologie pour éviter de travailler. Par exemple, nous envoyons sans cesse des messages à nos amis sur Whatsapp, nous regardons des vidéos sur YouTube, nous nous disputons avec colère sur Twitter ou nous surfons simplement sans réfléchir sur l'internet.

Il peut aussi y avoir des facteurs sous-jacents plus importants.

La productivité est un sujet que les économistes étudient de très près. Bien qu'il s'agisse d'une question complexe, la crise financière de 2008 et l'inflation élevée actuelle ayant eu un impact négatif, il y aurait deux explications principales au fait que la technologie ne stimule pas la productivité.

La première est que nous ne mesurons pas correctement l'impact de la technologie. La seconde est que les révolutions économiques ont tendance à être plutôt lentes. Par conséquent, le changement technologique est en cours, mais il faudra peut-être attendre des décennies avant d'en voir tous les avantages.

Dame Diane Coyle est le professeur Bennett de politique publique à l'Université de Cambridge, et une experte reconnue sur la façon dont nous mesurons la productivité.

"Il n'y a rien qui n'utilise pas le numérique aujourd'hui, mais il est difficile de voir ce qui se passe parce que rien de tout cela n'est visible dans les statistiques. Nous ne collectons tout simplement pas les données d'une manière qui nous aiderait à comprendre ce qui se passe.

Par exemple, une entreprise qui avait l'habitude d'investir dans ses propres serveurs informatiques et son service informatique pourrait désormais les confier à un fournisseur étranger basé sur le cloud.

L'entreprise qui externalise obtient les meilleurs logiciels, mis à jour en permanence, fiables et bon marché.

Mais si l'on se réfère à la façon dont nous mesurons la taille de l'économie, ce mouvement efficace fait paraître l'entreprise plus petite et non plus grande. Elle n'est plus perçue comme investissant dans ce domaine de son infrastructure informatique, ce qui aurait été mesuré auparavant dans le cadre de sa croissance économique.

Dame Coyle donne un exemple de la révolution industrielle du 19e siècle qui illustre comment la productivité peut être oubliée dans les statistiques.

"J'ai un magnifique annuaire de statistiques de 1885 pour le Royaume-Uni, qui fait 120 pages, dont la quasi-totalité porte sur l'agriculture, et 12 pages sur les mines, les chemins de fer et les filatures de coton", explique-t-elle.

C'était à l'apogée de la révolution industrielle, à l'époque des "sombres usines sataniques". Pourtant, 90 % des données recueillies concernaient un vieux secteur de l'économie, de moins en moins important, et seulement 10 % portaient sur ce que nous considérons aujourd'hui comme l'un des changements économiques les plus importants de l'histoire mondiale.

Dame Coyle affirme que "nous voyons l'économie à travers le prisme de ce qu'elle était dans le passé, et non de ce qu'elle est aujourd'hui".

L'autre argument est que la révolution technologique actuelle est en cours, mais qu'elle est plus lente que prévu.

Nick Crafts est professeur émérite d'histoire économique à l'école de commerce de l'Université du Sussex. Il souligne que les énormes changements dans les performances économiques que nous avons tendance à considérer comme s'étant produits presque du jour au lendemain ont en fait pris des décennies, et il se pourrait bien qu'il en soit de même aujourd'hui.

"La machine à vapeur de James Watt a été brevetée en 1769", explique-t-il. "Pourtant, le premier chemin de fer commercial sérieux, la ligne Liverpool-Manchester, n'a été ouvert qu'en 1830, et le cœur du réseau ferroviaire a été construit en 1850. C'était 80 ans après le brevet.

On peut observer le même schéma dans l'utilisation de l'électricité. Il s'est écoulé au moins 40 ans entre la première utilisation publique de l'ampoule électrique par Edison en 1879 et l'électrification de pays entiers et le remplacement de l'énergie à vapeur dans l'industrie manufacturière.

En fait, nous pourrions nous trouver actuellement dans une situation similaire, un peu comme lorsque le monde se trouvait entre l'apogée de l'énergie à vapeur et le développement complet de l'électricité.

Mais le pays et les entreprises qui sauront utiliser au mieux et au plus vite les nouvelles technologies gagneront la course à la productivité. Comme dans le cas de la vapeur et de l'électricité, il semble que cela ne dépende pas de la technologie elle-même, mais de la capacité à l'utiliser, à l'adapter et à l'exploiter - en bref, de la compétence.

Dame Coyle constate que c'est déjà le cas. "De nombreux éléments indiquent que, quel que soit le type d'entreprise, il y a une divergence croissante entre celles qui savent bien utiliser la technologie et celles qui ne le savent pas.

"Il semble que si vous disposez d'un personnel hautement qualifié, que vous avez beaucoup de données et que vous savez comment utiliser les logiciels sophistiqués, et que vous pouvez modifier vos processus pour que les gens puissent utiliser l'information, votre productivité monte en flèche.

"Mais dans le même secteur de l'économie, il y a d'autres entreprises qui ne peuvent tout simplement pas le faire.