Des déchets alimentaires transformés en protéine grâce aux mouches soldats noirs

Faire les poubelles

Dans le processus de transformation, les mouches soldats noirs ont une durée de vie de neuf à dix jours pendant lesquels, elles ne font que pondre des œufs. Ces œufs sont récoltés et mis dans une closerie pour donner lieu à des larves. Ces larves permettent de consommer les déchets et d’accumuler les protéines par métabolisme. Au bout de deux semaines, certaines larves sont recueillies et vont être données à des bétails, des volailles et à des poissons. Une autre quantité de larves est gardée pour continuer la colonisation pendant encore deux semaines de surplus pour qu’elles deviennent des pupes, c’est-à-dire en cette phase intermédiaire entre l’état de larve et celui de développement des ailes. Ces pupes sont encore récoltées et déposées dans les cages après une semaine, elle commence à sauter comme des mouches qui reprennent le même cycle de boire et de s’accoupler.