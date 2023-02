Comment les États-Unis ont réussi à compléter un arc de sécurité dans le Pacifique autour de la Chine

Author, Rupert Wingfield-Hayes

il y a 35 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, passe en revue une formation de soldats.

Washington a obtenu l'accès à quatre bases militaires supplémentaires aux Philippines, qui sont situées dans une zone clé qui lui permettra de garder un œil sur la Chine.

Avec ce pacte, les États-Unis complètent l'arc des alliances régionales qui s'étend déjà de la Corée du Sud et du Japon au nord à l'Australie au sud.

Les Philippines étaient le chaînon manquant. Les Philippines sont voisines de deux des principaux foyers de tension de la région : Taïwan et la mer de Chine méridionale.

L'accord, qui revient partiellement sur le retrait des troupes américaines de son ancienne colonie il y a plus de 30 ans, a été critiqué par Pékin.

Les autorités du géant asiatique ont accusé leurs homologues américains d'aggraver les "tensions régionales" en renforçant continuellement leur déploiement militaire dans le Pacifique, rapporte Reuters.

Renforcer le siège

Le pacte est une question capitale, selon les analystes et les experts de la région.

"Il n'existe aucune éventualité en mer de Chine méridionale qui ne nécessite pas de passer par les Philippines", explique Gregory B. Poling, directeur du programme Asie du Sud-Est au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington.

"Les États-Unis ne cherchent pas de bases permanentes. Ce sont des sites, pas des bases", a-t-il expliqué.

Les États-Unis peuvent déjà opérer sur une base limitée dans cinq installations militaires dans le cadre de l'accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA).

Toutefois, le nouveau pacte donne aux forces militaires américaines un accès plus large aux sites militaires du pays, ce qui "permettra d'apporter un soutien plus rapide aux catastrophes humanitaires et climatiques aux Philippines, et de répondre à d'autres défis communs", une référence voilée à la Chine, a déclaré l'administration de Joe Biden dans un communiqué.

Cette déclaration a été faite après que le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, ait rencontré le président philippin Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. à Manille jeudi.

Un nouveau concept de base

Les États-Unis n'ont pas précisé où leurs troupes opéreront, mais on pense que trois d'entre elles pourraient se trouver sur Luzon, une île située à l'extrême nord du pays, la seule grande étendue de terre proche de Taïwan, à l'exclusion de la Chine elle-même.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Washington a déclaré que l'accord avec Manille a également un but humanitaire et permettra à ses forces d'aider plus rapidement les personnes touchées par des catastrophes naturelles.

Washington cherche à avoir accès à des endroits où des opérations d'approvisionnement et de surveillance "légères et flexibles" peuvent être menées, plutôt qu'à des bases où de nombreux soldats restent stationnés.

En d'autres termes, l'accord ne semble pas être un retour à l'époque de la guerre froide, lorsque les Philippines abritaient 15 000 soldats américains et deux des plus grandes installations militaires américaines en Asie : Clark Field et Subic Bay, toute proche.

En 1991, le gouvernement philippin a mis fin à son conflit interne. Les Philippins venaient de renverser la dictature de Ferdinand Marcos, et le renvoi des anciens maîtres coloniaux chez eux consoliderait davantage la démocratie et l'indépendance.

La guerre du Vietnam était terminée depuis longtemps, la guerre froide touchait à sa fin et la Chine était militairement faible. Ainsi, en 1992, les Américains sont rentrés chez eux, ou du moins la plupart d'entre eux.

Trente ans ont passé et un autre Marcos est revenu dans le palais présidentiel de Malacañang.

Plus important encore, la Chine n'est plus un faible militaire et se trouve aux portes des Philippines.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au cours de la dernière décennie, la Chine a construit des bases militaires sur des îles artificielles dans la mer du Sud, ce qui a entraîné des tensions avec ses voisins.

Une préoccupation partagée

Manille a assisté, horrifiée mais impuissante, à la tentative de Pékin de redessiner la carte de la mer de Chine méridionale, ou de la mer des Philippines occidentales, comme le pays insiste pour appeler cette zone maritime.

Depuis 2014, la Chine a construit 10 bases insulaires artificielles, dont une sur Mischief Reef, dans la propre zone économique exclusive des Philippines.

Jusque-là, les relations entre Manille et Pékin avaient été largement sans histoire, a déclaré Herman Kraft, professeur de sciences politiques à l'université des Philippines.

"Nous avions une situation de vie et de mort dans la mer du Sud. Mais en 2012, ils ont essayé de prendre le contrôle de l'atoll de Scarborough. Puis en 2014, ils ont commencé à construire les îles. L'accaparement des terres par la Chine a changé les relations", a-t-il expliqué.

Crédit photo, Getty Images Légende image, À l'exception du gouvernement de l'ancien président Rodrigo Duterte, les Philippines et les États-Unis ont maintenu une coopération militaire étroite vis-à-vis de la Chine.

"Nous avons une capacité très limitée face à la menace chinoise", a ajouté l'ancien ambassadeur philippin aux États-Unis, Jose Cuisia Jr.

Selon lui, les Chinois ont à plusieurs reprises renié leurs promesses de ne pas militariser leurs nouvelles bases en mer du Sud.

"Les Chinois ont militarisé ces zones, ce qui constitue une menace pour notre territoire. Seuls les États-Unis ont le pouvoir de les arrêter. Les Philippines ne peuvent pas le faire seules", a-t-il admis.

Mauvais souvenirs

Mais cette fois, il n'y aura plus de milliers de Marines et d'aviateurs américains remplissant les quartiers chauds d'Olongapo ou d'Angeles city.

Crédit photo, Getty Images

L'histoire des violences et des abus commis par les troupes américaines aux Philippines reste un sujet sensible. On estime à 15 000 le nombre d'enfants qui ont dû grandir seuls avec leur mère philippine lorsque leur père américain est rentré chez lui.

"Nous avons une longue histoire d'inégalité dans nos relations", a déclaré Renato Reyes, secrétaire général de la Nouvelle Alliance Patriotique, un groupe de gauche.

"Les Philippines ont été contraintes de supporter les coûts sociaux. Il y a une histoire de viols, d'abus d'enfants et de déchets toxiques", a-t-il déclaré.

Les groupes gauchistes du pays s'opposent fermement au retour des forces américaines.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'annonce du retour des soldats américains aux Philippines n'a pas été bien accueillie et des groupes de gauche ont protesté contre cette mesure.

Même s'il n'y aura pas autant de troupes qu'auparavant, Washington a demandé l'accès à plusieurs nouveaux sites, certains faisant face à la mer de Chine méridionale, d'autres au nord, en direction de Taïwan.

Des rapports non officiels indiquent que les régions de Cagayan, Zambales, Palawan et Isabela sont les options privilégiées.

Le premier surplombe Taïwan, le second l'atoll de Scarborough et le troisième les îles Spratly. Les nouvelles installations américaines seront situées dans des bases philippines existantes.

Les troupes américaines arriveront par petits groupes et par rotation.

L'objectif, selon M. Poling, sera de dissuader la Chine de poursuivre l'expansion de son territoire en mer du Sud et, dans le même temps, de donner aux États-Unis un endroit d'où surveiller les mouvements militaires chinois autour de Taïwan.

Légende image, Les tensions croissantes dans le détroit de Taïwan, où la Chine a effectué plusieurs exercices et manœuvres ces derniers mois, inquiètent ses voisins.

"Les Philippines n'ont aucun moyen de dissuader la Chine en dehors de cette alliance", a confié l'expert.

"Nous achetons des missiles BrahMos à l'Inde. Les États-Unis voudraient déployer des missiles de croisière Tomahawk. Ensemble, ils peuvent contenir les navires chinois", a-t-il ajouté.

Face à l'inquiétude croissante que suscite un conflit au sujet de Taïwan, les Philippines pourraient constituer une "zone d'accès arrière" pour les opérations militaires américaines, voire un lieu d'évacuation des réfugiés.

"Les gens oublient qu'il y a 150 000 à 200 000 Philippins qui vivent à Taïwan", a indiqué M. Poling.

Un équilibre difficile à trouver

Mais Manille n'est pas près de devenir un membre à part entière de l'alliance américaine pour défier ou résister à la montée en puissance de la Chine, a averti le professeur Kraft.

Légende image, Les experts estiment que l'accord avec les États-Unis ne signifie pas que les Philippines cherchent une confrontation avec la Chine ; au contraire, elles souhaitent entretenir de bonnes relations avec le géant asiatique.

"Les Philippines ne font pas ces choses comme l'Australie et le Japon, en défiant directement les intérêts chinois en mer du Sud ou en mer orientale. Le président Marcos veut avoir de bonnes relations avec les États-Unis, mais il veut aussi avoir de bonnes relations avec la Chine pour avoir un avantage économique", a-t-il expliqué.

Pékin a également indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de laisser le nouvel accord militaire entre Manille et Washington assombrir ses relations avec son voisin.

Dans un éditorial publié à l'occasion de l'arrivée du secrétaire américain à la défense à Manille, le journal d'État chinois Global Times a accusé les États-Unis de "tendre un piège aux Philippines" et de "tenter de pousser les Philippines en première ligne de la confrontation avec la Chine".

"Une fois de plus, nous sommes pris entre deux feux", a déclaré Reyes, qui estime que la Chine est une puissance impérialiste capitaliste semblable aux États-Unis.