Des innovations qui améliorent les chances des patients atteints de cancer

Giulia Granchi

il y a 32 minutes

S'il y a quelques années, les possibilités de traitement du cancer se limitaient à la chimiothérapie et à la radiothérapie, ces techniques - qui détruisent les cellules cancéreuses, mais endommagent également les cellules saines - sont de plus en plus remplacées par des options moins toxiques et davantage axées sur les caractéristiques spécifiques de chaque patient.

"Grâce à des options thérapeutiques de plus en plus personnalisées, le cancer se rapproche de plus en plus d'une maladie considérée comme chronique, avec des avantages effectifs pour la qualité de vie des personnes diagnostiquées", déclare l'oncologue Bruno Ferrari, fondateur et PDG du groupe Oncoclínicas.

Selon le spécialiste, l'avenir du traitement de la maladie est prometteur et permettra à de plus en plus de personnes de disposer d'options thérapeutiques avec moins d'effets secondaires et des pronostics plus encourageants.

L'analyse génomique est la base de l'individualisation

L'avancée des études portant sur le génome humain, ainsi que sur le code génétique présent dans les cellules tumorales et de manière unique dans chaque individu, a fait que l'analyse des gènes est devenue ces dernières années une partie indispensable de ce domaine de la médecine.

Le docteur José Cláudio Casali da Rocha, responsable de l'oncogénétique au centre anticancéreux A.C.Camargo, explique que les études génétiques axées sur le cancer se répartissent entre prévention et traitement, diagnostic et suivi.

"La première (analyse) est dite germinative, et se fait sur le propre ADN de la personne. L'objectif est de définir les caractéristiques des individus, de détecter une éventuelle plus grande sensibilité de certains gènes aux mutations cancéreuses et aussi des marqueurs génétiques, par exemple. L'analyse dite somatique est une analyse de la génomique de la tumeur, effectuée pour évaluer le comportement biologique de ses cellules et comprendre, entre autres facteurs, quelle est la probabilité qu'elle se propage".

Ces études génomiques, selon M. Casali, nécessitent la création d'un consensus sur le traitement entre différents spécialistes.

"Ce n'est plus un seul médecin qui définit le traitement aujourd'hui. Cette décision est partagée et discutée avec le patient."

L'immunothérapie renforce les défenses de l'organisme

Le traitement est composé de substances qui ont été développées pour identifier et attaquer des caractéristiques spécifiques des cellules cancéreuses, bloquant ainsi la croissance de la tumeur et permettant à l'organisme du patient de retrouver les conditions nécessaires pour la vaincre.

C'est la découverte de l'immunothérapie qui a valu aux immunologistes Tasuku Honjo, japonais, et James Allison, américain, le prix Nobel 2018 de physiologie et de médecine.

Les tests effectués avec ces médicaments ont donné des résultats positifs pour des cancers tels que le cancer du sein, de l'ovaire, du poumon, de la tête et du cou, de la vessie et le mélanome, entre autres.

Les thérapies faisant appel à l'immunothérapie sont également de plus en plus efficaces, ce qui est une bonne nouvelle pour les années à venir - on s'attend à ce que la technique devienne plus populaire en termes de connaissance et d'application, en plus d'être moins chère.

Dans le système de santé unifié (SUS), la première immunothérapie disponible gratuitement pour les Brésiliens a été approuvée en 2020, au bénéfice des patients atteints de mélanome avancé.

Bien qu'il existe déjà de nombreuses options de traitement, notre système de santé publique est encore entravé par des problèmes financiers.

Le cancer est dû à des mutations génétiques qui transforment les cellules en cellules tumorales.

Anticorps monoclonaux : moins de toxicité et plus d'efficacité

Considéré comme un type d'immunothérapie, le traitement par anticorps monoclonaux, également appelé thérapie ciblée, aide l'organisme à identifier les cellules cancéreuses.

Ils sont produits en laboratoire pour se lier à une cible spécifique sur les cellules tumorales et peuvent provoquer à la fois une réponse immunitaire qui détruit les cellules cancéreuses et les marquer, ce qui facilite leur identification par le système immunitaire.

Les thérapies par anticorps peuvent être associées à la chimiothérapie.

"Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que la combinaison va amener la chimiothérapie directement sur la cellule cancéreuse, en concentrant le traitement uniquement sur elle, ce qui réduit la toxicité pour l'organisme, tout en augmentant l'efficacité du traitement", explique Carlos Barrios, oncologue chez Oncoclínicas et spécialiste en hématologie à l'université de Washington, aux États-Unis.

Selon lui, il est important de souligner que, pour obtenir de bons résultats avec ces thérapies, un facteur est primordial : connaître en profondeur le type de cancer et les caractéristiques de chaque patient et de chaque cellule, afin de cibler plus précisément la maladie.

"Vous devez être équipé d'une technologie qui identifie les altérations génétiques en détail. Peu d'endroits proposent ce type de traitement", dit-il.

Fièvre, frissons, faiblesse, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhées, baisse de la tension artérielle et éruptions cutanées sont quelques-uns des effets indésirables possibles de la technique.

La biopsie liquide est la technique la moins invasive pour détecter et suivre les tumeurs

Une biopsie liquide est un test qui utilise principalement le sang (bien qu'il puisse également utiliser l'urine ou d'autres fluides corporels tels que la salive et le liquide céphalorachidien), pour analyser la présence de cellules d'une tumeur maligne ou de fragments d'ADN provenant de cellules tumorales.

"L'examen tire son nom pour se différencier de la biopsie solide, dans laquelle on prélève un fragment de la tumeur et on l'analyse au microscope, une technique plus invasive", explique Héber Salvador, chirurgien oncologue et président de la Société brésilienne de chirurgie oncologique (SBCO).

Il est possible d'évaluer, par exemple, l'efficacité d'un traitement (comme la chimiothérapie), et la possibilité de récidive (retour du cancer) chez un patient déjà en rémission en analysant la présence de cellules tumorales après la fin d'un traitement.

Bien qu'elle soit déjà utilisée pour d'autres types de cancer, son utilisation la plus fréquente à l'heure actuelle concerne les patients atteints de cancer colorectal et de cancer du poumon, car il s'agit des maladies pour lesquelles les recherches sont les plus nombreuses à renforcer les avantages de la technique.

La cellule CAR-T est une alternative pour les tumeurs hématologiques

Une nouvelle option de traitement des tumeurs hématologiques - telles que les lymphomes et les leucémies -, également appliquée par le biais de la thérapie génique, est appelée CAR-T Cell.

Elle consiste à utiliser les propres cellules du patient (lymphocytes T, cellules de défense) et à les modifier génétiquement en laboratoire pour combattre le cancer.

Grâce à cette technique, il est devenu possible de doter les cellules de défense de l'organisme de récepteurs capables de reconnaître la tumeur et de l'attaquer de manière continue et spécifique.

Le coût élevé de la production du traitement inquiète, mais ses progrès sont encourageants depuis qu'il a gagné en popularité au Brésil au second semestre 2019.

À l'époque, un patient atteint d'un lymphome non hodgkinien avancé à l'Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, à l'intérieur de São Paulo, était considéré comme le premier patient d'Amérique latine à obtenir une rémission de la maladie grâce à l'utilisation de cellules CAR-T.

La stratégie utilisée pour le traitement ouvre la voie à son utilisation non seulement dans les tumeurs hématologiques - telles que les lymphomes - et peut éventuellement être utilisée pour tout type de cancer.