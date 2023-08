Samuel Eto'o répond à l'annonce de la CAF d'enquêter sur lui

Crédit photo, Getty Images

Author, Paul Njie

Role, BBC Afrique

il y a 6 heures

Le président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) Samuel Eto'o a qualifié de pernicieuse et toxique, l'annonce récente par la Confédération africaine de football, la CAF, d'enquêter sur les allégations de comportements inappropriés à son encontre.

Le patron de la FECAFOOT a réagi le 10 août par l'intermédiaire de son avocat, qui s'est également étonné du fait que la CAF ait qualifié les allégations de "sérieuses à première vue", alors que selon lui, Samuel Eto'o "n'a été notifié d'aucune des accusations prétendument portées contre lui ."

Dans un communiqué daté du 9 août, l'institution dirigeante du football du continent n'a pas révélé les noms des personnes qui ont déposé les plaintes, mais a déclaré avoir reçu «des demandes écrites venant de plusieurs parties prenantes du football camerounais». La CAF n'a pas non plus précisé quelles formes de comportements inappropriés elle enquêtera contre l'ancienne star du football âgée de 42 ans.

Ces derniers mois, la gestion de Samuel Eto'o a été critiquée par plusieurs acteurs du football du pays. Parmi les différentes plaintes contre lui et la FECAFOOT figurent des allégations de manque de transparence financière, de mauvaise direction et d'autres irrégularités.

Selon l'avocat d'Eto'o, Elame Bonny Privat, le président de la FECAFOOT "invite la grande famille du football camerounais à la résilience face aux attaques répétées et injustifiées des ennemis du football qui entendent prendre notre sport roi en otage pour continuer de servir leurs intérêts personnels et égoïstes."

Récemment, il s'est brouillé avec son ancien vice-président Henry Njalla Quan qui a démissionné de son poste à la FECAFOOT. Njalla Quan a critiqué la gestion par Eto'o du sport le plus populaire du Cameroun et a affirmé avoir été « victime de menaces de mort, de discrimination, de mépris absolu, de traitements inhumains et bien d'autres de la part d'employés, de cadres et d'autres parties prenantes alors qu'il était l'un des vice-présidents de la Fédération camerounaise de football ».

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Association des clubs de football amateur camerounaise (ACFAC) s'insurge contre le style de leadership de Sameul Eto'o ainsi que sa gestion du football camerounais en général.

Appels à la démission d'Eto'o

Ces allégations ont conduit à des appels à la démission de Samuel Eto'o de son poste de président de la FECAFOOT. Les appels à la démission sont principalement venus de l'Association des clubs de football amateur camerounaise (ACFAC), qui s'est exprimée contre son style de leadership et la gestion du football camerounais en général. En juillet, l'association a dénoncé ce qu'elle a appelé des « irrégularités dans le fonctionnement de la FECAFOOT ».

L’ACFAC a condamné “l’opacité totale dans la gestion financière de la Fecafoot dont les membres, que sont les clubs, ignorent tout du budget adopté le 27 août 2022 alors que par le passé, le montant du budget annuel de la Fecafoot ainsi que les recettes et les dépenses prévisionnelles étaient à la portée des membres.”

Lorsque Samuel Eto'o a pris ses fonctions de président de la FECAFOOT en décembre 2021, il a promis de relancer le football du pays qui était confronté à des problèmes sur et en dehors du terrain.

Mais à peine vingt mois après son entrée en fonction, sa présidence a déjà été secouée par des scandales. Les critiques allèguent qu'il utilise ses pouvoirs pour prendre des décisions injustifiées comme « l'exclusion arbitraire de tous les membres du Comité Exécutif de la Fecafoot qui ont critiqué la gestion opaque et très personnelle du Président de la Fecafoot », dit ACFAC.

Crédit photo, AFP Légende image, Selon Samuel Eto'o, ceux qui se plaignaient ce sont les gens qui ne voulaient pas appliquer la loi.

Si le patron de la FECAFOOT fait l'objet de critiques dans sa gestion du football, son institution est également au centre des allégations de l'association des clubs amateurs pour « la manipulation des résultats des matchs au profit de certains individus au sein de la Fecafoot qui ne se privent pas de parier sur les résultats des matchs qu'ils organisent ». L'association n'a toutefois fourni aucune preuve à l'appui de sa demande.

Mais en juin, 24 arbitres et arbitres assistants de football, de futsal et de beach soccer ont été suspendus après avoir été impliqués dans des paris sportifs et des matchs truqués.

Au milieu de la vague de controverses et d'accusations, les parties prenantes du football Camerounais avaient appelé la CAF, la FIFA et le gouvernement camerounais à enquêter sur les problèmes qui entravent actuellement le développement du football local.

La CAF affirme que sa décision d'enquêter sur Samuel Eto'o pour des comportements inappropriés présumée est « conformément aux Statuts et Règlements de la CAF ». La confédération de football insiste toutefois sur le fait que « bien que les allégations soient à première vue sérieuses, M. Samuel Eto'o est présumé innocent jusqu'à ce qu'une instance judiciaire appropriée conclue le contraire ».

Crédit photo, AFP

Eto'o n'est pas étranger aux appels à la démission

Depuis son accession à la tête du football camerounais, le quadruple vainqueur du Ballon d'Or africain a dû résister à des appels bruyants à la démission. Les premiers mois de sa présidence ont été principalement perturbés par des membres toujours fidèles à Iya Mohammed, ancien président de la FECAFOOT dont la victoire en 2013 a été annulée.

Une épine dans la chair notable est Guibai Gatama qui a été exclu du comité exécutif de la FECAFOOT en 2022. On lui a montré la porte pour avoir exigé la démission de Samuel Eto'o, après sa condamnation à 22 mois de prison avec sursis par un tribunal espagnol.

Le souhait de Gatama de voir Eto'o quitter le bureau de la FECAFOOT n'est pas caché.

Depuis de nombreuses années, le football camerounais est en eaux troubles. Au moins, les querelles n'ont pas commencé sous Samuel Eto'o. Le pays avec une riche histoire de football est connu pour être impliqué dans différentes batailles juridiques dans le pays et à l'étranger. Habituellement, au cœur de ces litiges se trouvent les batailles de leadership.

En 2013, la FIFA a suspendu la Fédération camerounaise de football pour ce qu'elle considérait comme une ingérence du gouvernement. Elle a accusé le gouvernement de vouloir modifier le résultat de l'élection de la FECAFOOT, qui a vu Iya Mohammed réélu président à l'époque.

L'élection a été annulée après l'emprisonnement d'Iya Mohammed pour détournement de fonds présumé ; Une décision considérée comme politiquement motivée et visant à le forcer à quitter ses fonctions après que des appels à sa démission n'ont porté aucun fruit.

La FIFA a ensuite levé la sanction quelques semaines plus tard et a créé un comité de normalisation pour gérer le football du pays et organiser de nouvelles élections. Depuis, le football camerounais a trouvé sa place non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunaux, notamment au Tribunal Arbitral du Sport.

La dernière décision prise par des acteurs anonymes du football de se plaindre d'Eto'o à la CAF indique que les différends dans le football camerounais sont loin d'être terminés.