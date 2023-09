Ce que la Corée du Nord et la Russie gagnent d’une alliance militaire

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Corée du Nord cherche à moins dépendre de la Chine. L’opportunité d’une nouvelle alliance avec Moscou peut aider le pays dans cette mission.

Author, George Wright et Jean Mackenzie

Role, BBC News

il y a 23 minutes

Les États-Unis et leurs alliés sont en alerte face aux projets annoncés du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un de se rendre en Russie.

Kim et le président russe Vladimir Poutine ont l'intention de discuter de la possibilité que la Corée du Nord fournisse des armes à Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine, ont indiqué des responsables américains.

En apparence, un accord d’armement entre les deux pays relève de tout le sens transactionnel du monde.

Moscou a désespérément besoin d’armes, notamment de munitions et de bombes d’artillerie, pour la guerre en Ukraine. Pyongyang, pour sa part, possède un excès des deux.

D’un autre côté, une Corée du Nord appauvrie par les sanctions a besoin à la fois d’armes et d’argent. Après trois ans de fermeture des frontières, sans parler de l’échec des négociations avec les États-Unis en 2019, le pays s’est retrouvé plus isolé que jamais.

Mais au fond, tout accord ouvre la possibilité à Pyongyang et Moscou de travailler plus étroitement.

Les États-Unis mettent en garde depuis un certain temps contre un éventuel pacte d’armement entre les deux pays, mais une rencontre face à face entre les deux dirigeants propulserait cette alliance vers une nouvelle étape.

Ce qui est en jeu

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kim pourrait profiter de l’occasion pour demander au Kremlin l’accès à la technologie et aux connaissances avancées en matière d’armes.

Bien qu’il semble que pour les États-Unis la priorité soit d’empêcher les armes nord-coréennes d’entrer sur les fronts ukrainiens (du moins pour le moment), l’inquiétude de Séoul porte sur ce que recevrait la Corée du Nord si elle vendait ses armes à la Russie.

Compte tenu de la situation désespérée dans laquelle le Kremlin entame les négociations, Kim pourrait obtenir un prix plus élevé, par exemple en demandant un plus grand soutien militaire à la Russie.

Hier, les services de renseignement sud-coréens ont rapporté que le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu avait suggéré des exercices navals conjoints, similaires à ceux menés par les États-Unis avec la Corée du Sud et le Japon et que Kim Jong Un déteste quelque peu.

Kim pourrait également passer une commande d’armes russes à l’avenir.

Mais la demande de loin la plus inquiétante que Kim puisse faire à Poutine est de lui fournir une technologie ou des connaissances en matière d’armes, afin qu’il puisse progresser dans son programme nucléaire.

Aujourd’hui encore, la Corée du Nord peine à perfectionner ses armes stratégiques clés, principalement un satellite espion et un sous-marin nucléaire.

À Séoul, ils considèrent toute coopération à ces niveaux comme « improbable », car elle pourrait s’avérer stratégiquement dangereuse pour la Russie.

Yang Uk, chercheur à l'Institut asiatique d'études sur les politiques publiques, estime que même si la Russie ne vend pas d'armes à la Corée du Nord dans le cadre d'un échange, elle pourrait quand même soutenir son programme nucléaire.

«Si la Russie paye en pétrole et en nourriture, elle peut relancer l'économie de la Corée du Nord, ce qui pourrait renforcer le programme d'armement du pays. "C'est un revenu supplémentaire qu'ils vont avoir et qu'ils n'avaient pas auparavant."

Le dilemme à l'ONU

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un accord avec la Russie pourrait générer un plus grand soutien à la Corée du Nord au Conseil de sécurité de l’ONU.

Yang, expert en stratégie militaire et en stratégies d'armement, a ajouté : « Nous essayons depuis 15 ans de mettre en place une structure de sanctions contre la Corée du Nord, pour arrêter le développement et l'échange d'armes de destruction massive. Et maintenant, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pourrait être la cause de l’effondrement de tout ce système . »

À mesure que les sanctions se multiplient, la Corée du Nord dépend de plus en plus de la Chine pour adopter une vision à long terme de ces politiques et lui fournir de la nourriture.

Au cours de l’année écoulée, Pékin a refusé de sanctionner la Corée du Nord pour ses essais d’armes de la part du Conseil de sécurité de l’ONU , ce qui signifie qu’elle peut faire progresser son arsenal sans autre conséquence.

La Corée du Nord fournit une zone tampon à la Chine avec les troupes américaines stationnées en Corée du Sud.

Mais Pyongyang s’inquiète à l’idée de devenir trop dépendant de la Chine. La recherche d’alliés en Russie donne à Kim l’opportunité de diversifier son réseau de soutien.

Et alors que la Russie devient désespérée, le dirigeant nord-coréen pourrait même estimer qu’il peut obtenir de meilleurs avantages de Moscou que de Pékin.

Poutine pourrait accepter de garder le silence sur les essais nucléaires nord-coréens, ce qui pourrait être trop pour le président Xi.

"Pendant la guerre froide, la Corée du Nord cherchait à affronter les Russes et les Chinois, un peu comme les enfants affrontent leurs parents", a déclaré Bernard Loo, de l'école d'études internationales S Rajaratnam de Singapour.

La question de la rencontre

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kim Jong-Un a voyagé en train blindé pour assister à des réunions séparées avec Donald Trump et Vladimir Poutine en 2019.

Reste à savoir si la réunion aura lieu.

Kim n’a pas tendance à quitter la Corée du Nord. Il est paranoïaque quant à sa sécurité et considère les voyages à l’étranger comme pleins de dangers.

Pour ses derniers déplacements internationaux – à Hanoï, où il a rencontré le président Donald Trump en février 2019, et pour rencontrer Poutine à Vladivostok en avril 2019 – il a voyagé en train blindé. Le voyage jusqu'à Hanoï a duré deux jours, à travers la Chine.

On ignore à quel point les deux dirigeants ont voulu cacher leur rencontre. Mais il est possible que les États-Unis l’aient rendu public comme une stratégie, dans l’intention d’effrayer Kim et, ce faisant, de faire échouer la réunion et l’éventuel accord sur les armements.

Une partie de la stratégie américaine depuis l’invasion russe de l’Ukraine consiste à publier des renseignements pour tenter d’empêcher des accords.

La Corée du Nord et la Russie ont jusqu'à présent nié toute suggestion selon laquelle elles envisageaient d'échanger des armes.