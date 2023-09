La Grande Bretagne veut classer le groupe russe Wagner comme une organisation terroriste

il y a une heure

Le gouvernement britannique a l’intention d’interdire le groupe de mercenaires russes Wagner et de le classer comme organisation terroriste, ce qui signifie qu’adhérer ou soutenir son adhésion est illégal.

Le projet d'ordonnance d'interdiction, qui sera soumis au Parlement, permettra également de classer et de confisquer les avoirs de l'organisation comme biens terroristes.

La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que Wagner était "violent, destructeur et un outil militaire pour la Russie sous Vladimir Poutine", ajoutant que son activité en Ukraine et en Afrique constitue une "menace pour la sécurité mondiale".

"Les activités déstabilisatrices continues de Wagner ne servent que les objectifs politiques du Kremlin", a déclaré Braverman. "Ce sont des terroristes, purement et simplement, et cette ordonnance d'interdiction le montre clairement dans la loi britannique."

Ses combattants ont également été accusés d'avoir commis un certain nombre de crimes, notamment le meurtre et la torture de citoyens ukrainiens.

En juillet, le Royaume-Uni a déclaré que le groupe avait commis « des exécutions et des actes de torture au Mali et en République centrafricaine ».

L'avenir du groupe est devenu incertain plus tôt cette année lorsque son chef, Eugène Prigojine, a mené une rébellion ratée contre les chefs militaires russes.

Prigojine, fondateur du groupe en 2014, est décédé dans un accident d'avion suspect avec d'autres personnalités de Wagner le 23 août et a été enterré à Saint-Pétersbourg.

Le nom du groupe figurera sur une liste d'autres organisations interdites au Royaume-Uni, comme le Hamas et Boko Haram.

Avant la promulgation de la loi, il était seulement possible d'interdire les organisations liées au terrorisme en Irlande du Nord.

Le secrétaire d'État fantôme du parti travailliste, David Lammy, a exhorté plus tôt cette année le gouvernement à interdire Wagner, affirmant que le groupe était "responsable d'horribles atrocités en Ukraine et dans le monde".

Le ministère britannique des Affaires étrangères avait imposé des sanctions au groupe, notamment le gel des avoirs de Prigojine et de plusieurs hauts dirigeants.

Cependant, Alicia Cairns, présidente de la commission des affaires étrangères et députée conservatrice, a déclaré en juillet : "Les sanctions ne suffisent pas. Le Royaume-Uni doit interdire le groupe Wagner et le désigner comme organisation terroriste."

Sa commission a également publié un rapport concluant que le gouvernement était « remarquablement complaisant » et critiquant son « triste manque de compréhension du contrôle de Wagner en dehors de l'Europe, en particulier de son emprise sur les pays africains ».

Notre correspondant a ajouté que la rédaction de l'interdiction rendrait difficile le transfert de fonds pour les membres du groupe et fournirait également une base juridique aux Ukrainiens et à d'autres pour poursuivre Wagner en justice pour des milliards de livres sterling de dommages et intérêts devant les tribunaux britannique