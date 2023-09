Transition au Gabon : pourquoi la charte reste muette sur une éventuelle candidature du général Oligui Nguema

D’entrée de jeu, le texte consulté par la BBC établit les priorités des membres qui vont diriger la transition. Il s’agira entre autres, la "refondation de l’Etat afin de bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes garantissant un Etat de droit, un processus démocratique transparent et inclusif, apaisé et durable, seules garanties pour un développement véritable du Gabon", ou encore "le renforcement de l’indépendance de la Justice et la lutte contre l’impunité".