Qui est Maria Lvova-Belova, recherchée par la Cour pénale internationale ?

Des enfants ukrainiens "évacués" vers la Russie

Les autorités russes et le commissaire aux droits de l'enfant affirment que les enfants qui se sont retrouvés en Russie sont des orphelins et qu'ils ont été évacués pour des raisons de sécurité, et non pas emmenés de force.