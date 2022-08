Comment le grand empire perse a été effacé de l'histoire

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vestiges de la salle principale du complexe Takhte Jamshid, à Persépolis, qui était la capitale de l'empire perse achéménide jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand la réduise en ruines.

Même une campagne de dénigrement vieille de 2 000 ans, lancée par les Grecs, ne peut occulter les réalisations étonnantes des anciens Perses.

L'historien et auteur Lloyd Llewellyn-Jones, expert de la Perse achéménide et de l'histoire socioculturelle grecque, raconte l'histoire de la dynastie iranienne qui a forgé le plus grand empire que le monde ait jamais connu.

Vers 1943, le poète et romancier historique britannique Robert Graves a écrit le poème "The Persian Version" sur la bataille de Marathon, livrée en 499 avant Jésus-Christ entre les forces d'Athènes et de la Perse.

Salué comme un magnifique triomphe pour les Athéniens, Marathon est rapidement devenu un mythe dans le monde hellénophone.

Lorsque les Perses ont été repoussés du sol grec, la légende de la lutte héroïque pour la liberté contre le despotisme est née.

Et ce n'est pas tout. Car l'Europe, dans cette lecture de l'histoire, est aussi née à Marathon.

Graves a contesté cette position, préférant lire les suites de Marathon comme le triomphe final d'une campagne de propagande athénienne réussie et de longue durée.

Le poème de Graves est écrit du point de vue des "Perses épris de vérité".

Pour eux, souligne-t-il, Marathon n'était guère plus qu'une "escarmouche insignifiante" aux confins occidentaux de leur empire et certainement pas la "tentative grandiose et malheureuse de conquérir la Grèce" imaginée par les Athéniens et vendue aux écoliers européens pendant des générations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pheidippides donnant la nouvelle de la victoire à la bataille de Marathon à Athènes. Artiste : Luc-Olivier Merson.

Entre l'ascension de Cyrus le Grand au milieu du VIe siècle avant J.-C. et la mort de son descendant Darius III deux siècles plus tard, les Perses (avec la formidable dynastie achéménide à leur tête) ont présidé au plus grand empire que le monde ait jamais connu.

C'était un empire construit sur des infrastructures avancées, la tolérance de diverses cultures et religions et, lorsque cela était nécessaire, une force écrasante.

Compte tenu de l'immense pouvoir qu'ils ont exercé pendant 200 ans, il n'est pas surprenant que Graves ait conclu que les Perses auraient pu considérer leurs démêlés avec les Grecs comme une simple attraction.

Pourtant, le poète nageait à contre-courant.

L'héritage grec

Au cours du siècle des Lumières, deux siècles plus tôt, les intellectuels avaient théorisé les raisons pour lesquelles l'Occident était devenu si dominant dans l'ordre mondial et avait si bien réussi à étendre sa civilisation.

Ils ont proposé une théorie radicale : la supériorité européenne ne provenait pas du christianisme, comme on le pensait jusqu'alors, mais d'une tradition culturelle qui avait débuté dans la Grèce antique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour les Grecs, les pires des "barbares" étaient les Perses (Détail d'une frise du palais achéménide de Darius Ier à Suse, en Iran).

Les Grecs, stipulaient-ils, ont inventé la liberté et la rationalité, puis Rome a répandu ces précieux dons dans toute l'Europe dans une série de conquêtes impériales civilisatrices.

Les autres cultures en dehors de la Grèce et de Rome étaient barbares.

Et les pires et les plus menaçants des barbares étaient les Perses, avec leur quête de domination mondiale.

Depuis l'époque des guerres gréco-persanes, les Perses font l'objet d'une campagne de dénigrement qui les dépeint comme les oppresseurs tyranniques du monde libre.

Cela a été extrêmement préjudiciable à l'étude de l'histoire de la Perse antique.

Et le problème a été aggravé par le fait que les Perses n'ont pas écrit d'histoire narrative à la manière des Grecs, mais se sont principalement appuyés sur des récits oraux, des poèmes et des chansons pour transmettre leur passé.

Sauvés de la tyrannie

Comment, alors, les historiens peuvent-ils libérer les Perses de la tyrannie de la tradition classique ?

Comment pouvons-nous relater l'essor et la chute de leur remarquable empire d'un point de vue si longtemps extérieur à l'histoire : le leur ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe des trésors qui racontent une autre version de l'histoire, comme cette plaque d'or avec des inscriptions cunéiformes datant de 550-500 avant J-C.

La réponse est fournie par un éventail vertigineux mais merveilleusement éclairant de sources authentiques.

On y trouve des inscriptions royales dans l'ancienne langue perse, de riches archives de documents cunéiformes écrits en argile qui nous renseignent sur les rouages de l'empire, son économie et sa fonction publique, un dossier d'art - reliefs muraux, motifs textiles, orfèvrerie - et un magnifique patrimoine archéologique qui raconte l'histoire intérieure du passé de la Perse.

Grâce à l'émergence de ces trésors, les Perses disposent enfin d'une plateforme pour raconter leur propre histoire.

De royaume à superpuissance

Cette histoire commence au milieu du VIe siècle avec l'avènement de l'un des plus remarquables souverains du monde antique : Cyrus II, ou "le Grand".

Lorsqu'il accède au pouvoir en 559 avant J.-C., la Perse est un petit royaume du sud-ouest de l'Iran, l'une des nombreuses tribus vassales du royaume médian.

Au moment de sa mort, en 530 avant J.-C., elle était en passe de devenir une superpuissance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cylindre achéménide de Cyrus, 539-538 av. J.-C., fouillé à Babylone, en Irak, en 1879.

Le tournant se produit en 550 avant J.-C. lorsque Cyrus, soutenu par une coalition de tribus du sud de l'Iran, attaque les Mèdes et saccage leur capitale, Ecbatana.

Il a ensuite affronté le puissant royaume de Lydie en Asie mineure, capturant sa riche capitale, Sardes, une victoire qui lui a ouvert la voie pour s'emparer d'autres villes importantes le long de la côte ionienne.

Une autre étape importante a été franchie en 540 avant J.-C. lorsque Cyrus a lancé une attaque contre l'empire néo-babylonien, centré en Mésopotamie, et est entré dans la fabuleuse ville de Babylone.

La plupart de nos connaissances sur la chute de Babylone proviennent du Cylindre de Cyrus.

Pièce de propagande impériale, le cylindre tente de légitimer la conquête de Babylone par Cyrus en présentant le roi comme le champion élu du dieu Marduk.

Après la conquête de Babylone, Cyrus a forgé un véritable empire international.

Crédit photo, Darfash Kawiani Légende image, Ruines du palais de Parsagada.

À Pasargada, en Iran, le roi a construit une tombe et un palais avec un jardin irrigué par une myriade de canaux d'eau.

Le résultat n'était rien de moins qu'un désert paradisiaque qui, avec ses représentations architecturales des cultures désormais sous domination perse, reflétait l'empire en miniature.

La rhétorique royale soulignait que toutes les nations conquises étaient unies au service du Grand Roi, dont elles devaient respecter les lois et défendre la majesté.

Le roi était soutenu par le grand dieu Ahuramazda, qui accordait au monarque le don de la royauté pour stabiliser l'ordre du monde, puisque les troubles et la rébellion étaient liés au désordre cosmique.

Rites et rituels

Cyrus le Grand est mort en combattant une tribu d'Asie centrale appelée les Masagetes.

Bien que sa chute ait porté un coup dur, elle n'a pas suffi à inverser l'expansion de l'empire. En fait, son successeur, Cambyses II, a ajouté un prix important aux possessions impériales de la Perse : l'Égypte.

Les sources grecques dépeignent Cambyses comme un despote fou qui opprimait ses sujets de manière tyrannique et dégradait de manière impie les traditions religieuses des nations conquises, mais les preuves archéologiques provenant d'Égypte brossent un tableau différent.

Elles indiquent que le roi a adopté une politique d'harmonie religieuse : les inscriptions du Serapeum de Memphis (524 av. J.-C.) confirment qu'il a honoré la mort d'un taureau sacré par des rites et des rituels appropriés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Inscriptions du Serapeum de Memphis.

Le laisser-faire de Cambyses à l'égard des diverses croyances religieuses et culturelles semble avoir été une caractéristique du régime perse.

Cependant, les Achéménides pouvaient également utiliser la force brute pour parvenir à leurs fins, comme en témoigne l'ascension de l'homme qui rivalisera avec Cyrus II en tant que souverain perse le plus accompli et présidera l'empire à son apogée : Darius le Grand.

Impitoyable et redoutable

Darius s'est emparé du pouvoir en 522 avant J.-C. des mains de Bardiya, le fils de Cyrus, lors d'un coup d'État de palais sanglant.

En un peu plus d'un an, il a vaincu, capturé et exécuté les chefs rebelles, et pendant le reste de son règne de 36 ans, il n'a plus jamais été menacé par un soulèvement.

Les textes persans contemporains attestent de l'étendue du pouvoir de Darius et de sa férocité à le défendre.

Selon une source, c'est le dieu Ahuramazda lui-même qui a donné à Darius "la royauté de ce vaste pays aux terres multiples : la Perse, la Médie et les autres terres d'autres langues, des montagnes et des plaines, de ce côté de l'océan et de l'autre côté de l'océan, et de ce côté du désert et de l'autre côté du désert".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le palais de Darius à Persépolis.

Cependant, la formidable réputation de Darius ne repose pas uniquement sur sa puissance militaire.

Il a veillé à ce que les projets d'ingénierie et de construction soient mis en œuvre dans tout l'empire.

En Égypte, il a construit un canal entre le Nil et la mer Rouge.

Au cœur de l'Iran, il entame un gigantesque programme de construction à Persépolis, qui deviendra la capitale cérémoniale de son empire.

La ville élamite de Suse (ouest de l'Iran) a connu un nouvel essor lorsqu'elle est devenue la capitale administrative.

Les satrapies

Présider un empire de plus de 3 millions de kilomètres carrés représentait un énorme défi logistique, même pour un souverain aussi compétent que Darius.

Sa solution consiste à diviser les territoires de l'empire en satrapies (provinces) administratives et à confier les postes les plus élevés à un petit groupe d'hommes issus exclusivement des échelons supérieurs de l'aristocratie perse.

Le système des satrapies est l'une des principales raisons pour lesquelles les Perses ont pu contrôler un empire aussi vaste pendant si longtemps.

Un autre facteur qui a donné à l'empire perse un avantage concurrentiel décisif était la qualité de ses infrastructures.

Des routes de premier ordre reliaient les principaux centres des satrapies au centre impérial.

L'immensité de l'empire de Darius se reflète également dans l'art achéménide, essentiellement un mélange éclectique de styles et de motifs provenant de différentes parties de l'empire, mais fusionnés pour produire une apparence distinctive et harmonieuse, typiquement perse.

Exagérations

Malgré tous ses exploits en tant que guerrier et administrateur, Darius le Grand reste principalement dans les mémoires, du moins en Occident, comme le despote dont les visées sur la Grèce se sont terminées dans le sang à la bataille de Marathon.

Bien que Darius ait pu avoir l'ambition d'incorporer la Grèce à son empire, le récit d'Hérodote sur les tensions gréco-persanes exagère la réponse perse à la résistance grecque.

Darius meurt en 486 avant J.-C. et la tâche d'étendre l'empire est laissée à son fils Xerxès.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon la Bible, Esther était une reine juive du roi perse Ahasuerus. Ahasuerus est traditionnellement identifié à Xerxès.

Comme son père, le nouveau roi trouve que les Grecs sont un casse-tête.

Bien qu'il s'est emparé Athènes en 480 avant J.-C., ses forces ont subi de graves défaites contre les Grecs, tant sur mer (Salamine) que sur terre (Platée et Mycale).

Confronté au fait que la Grèce ne rejoindra jamais son empire, Xerxès abandonne et rentre chez lui.

Le grand

Le siècle et demi suivant est marqué par des rébellions internes, la perte et la reconquête de l'Égypte et l'écrasement d'une révolte à Sidon (dans l'actuel Liban).

Malgré toutes ces crises, la primauté de la Perse n'a pas été remise en cause jusqu'à ce que, en 330 avant J.-C., un personnage apparaisse en Grèce, qui allait renverser tout l'édifice achéménide en quelques années : Alexandre le Grand.

Le roi chargé d'arrêter le géant macédonien était Darius III.

Pourtant, Darius était un soldat courageux et un administrateur compétent qui représentait une menace sérieuse pour les rêves de gloire d'Alexandre.

Mais il ne put éviter deux pertes majeures au combat : à Issus en 333 avant J.-C. et à Gaugamela en 331.

Après la deuxième défaite, Darius se réfugie à Ecbatana, dans l'ouest de l'Iran, pour tenter de rallier des troupes, puis en Bactriane, où il est assassiné par son propre cousin, Bessos.

La mort de Darius, en 330 avant J.-C., marque la fin de l'empire perse et le début d'une nouvelle phase de l'histoire mondiale, celle où Alexandre le Grand construira un empire qui éclipsera même celui des Perses.

Légende image, Carte de l'empire perse.

Légende image, Carte de l'empire de Charlemagne

Tous en famille

Malgré les révoltes, les problèmes de frontières, les luttes de succession et les régicides, l'empire perse a dominé de vastes territoires et des populations diverses pendant plus de deux siècles.

La question qui se pose inévitablement n'est pas de savoir pourquoi l'empire perse a pris fin, mais plutôt comment il a pu se maintenir aussi longtemps.

Il existe une réponse fondamentale à cette question : la famille achéménide n'a jamais perdu son contrôle exclusif sur la royauté.

Les Achéménides dirigeaient leur empire comme une entreprise familiale.

Il y a eu des rébellions au sein de la maison impériale, c'est vrai, mais jamais pour établir des États séparatistes, mais pour déterminer qui devait s'asseoir sur le trône en tant que chef de la famille.

Aujourd'hui, l'étude de l'empire perse se développe et s'épanouit comme jamais auparavant.

Des études textuelles de sources perses indigènes continuent de paraître et, depuis les années 1930, l'archéologie de l'empire a produit des découvertes inattendues qui obligent constamment les chercheurs à repenser nos définitions de l'empire.