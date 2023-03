Camilla Pang, autiste, biochimiste auteur d'un livre qui transcende l'humain

Crédit photo, AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE GREG BARKER

Author, Margarita Rodriguez

Role, BBC News World

il y a 19 minutes

« A cinq ans, j’ai commencé à penser que j’étais au mauvais endroit. »

Je me sentais différente des autres. Je suis allée voir l’une des rares personnes qui me comprenait.

« Maman, y a-t-il un manuel pour comprendre les humains ? »

Elle m’a regardée et semblait perplexe.

« Oui, tu sais maman, un guide, un livre qui explique le comportement des gens.

Cerner la réaction des gens, ou lire les expressions faciales n’était pas mon point fort – mais ce jour-là, je pense que senti qua mère avait le cœur brisé.

« Non, Millie. »

C’est ainsi que Camilla Pang commence l’écriture de son livre « Comment être humain. Ce que la science nous enseigne sur la vie, l’amour et les relations.»

C’est la version espagnole de son ouvrage « Expliquer les humains : ce que la science peut nous apprendre sur la vie, l’amour et les relations », qui a remporté en 2020 le prestigieux prix de la Royal Society of Science du Royaume-Uni.

À 28 ans, elle est devenue la plus jeune lauréate du prix. Un prix décerné auparavant aux scientifiques tels que Stephen Hawking.

« J’ai un TSA (trouble du spectre autistique), un TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) et un TAG (trouble d’anxiété généralisée) », a-t-elle écrit.

Science

« J’ai construit beaucoup de mes mécanismes d’adaptation en utilisant la science. Elle m’a aidé à créer mon sentiment de sécurité, c’était la façon dont je voyais le monde », a-t-elle déclaré à BBC Mundo.

Crédit photo, BBC/RICHARD ANSETT Légende image, Pang est une grande admiratrice de Stephen Hawking, dont elle a lu l'œuvre « A Brief History of Time » à l'âge de 8 ans.

Elle avait la certitude qu'elle pouvait catégoriser les « humains » dans ces schémas.

Mais en vieillissant, il s’est rendu compte qu’il y avait « beaucoup de nuances », non seulement chez les humains, mais dans le processus scientifique.

« Cela m’a fait me sentir très déçu parce que je savais qu’il me manquait quelque chose et celà crée en moi un sentiment désagréable. »

« Je pensais que j’allais pouvoir soulager mon anxiété, mais la situation s'est aggravée. J’ai commencé à avoir plus de crises de panique et à réaliser que je ne savais évidemment pas tout. »

« Pendant un certain temps, j’ai perdu confiance en moi, mais jamais en ma capacité d’apprendre et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai continué à essayer. »

Et donc, c'est à ses 17 ans, elle a commencé à se sentir humaine « pour la première fois ».

Partager

Son livre est une combinaison de plusieurs éléments et expériences.

Crédit photo, AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE GREG BARKER Légende image, Pang a été diagnostiquée autisme à l'âge de huit ans.

« Les d’objets et les notes et je dirais même la position des meubles dans ma chambre m’ont aidé à raconter ma journée, dire le fonds de mes pensées et à raconter ce que je pensais d'une semaine », a-t-elle déclaré à BBC Mundo.

« Au début, le but n'était pas d'écrire un livre. C'est le cumul de mes journaux intimes, de mes notes griffonnés sur des livres scientifiques qui ont abouti à ce livre. »

C’est devenu « une passion » qui s'est soldée par une thèse de doctorat.

Son superviseur lui a dit : « C’est très bien, mais ce n’est pas une thèse » et, bien qu’elle ait eu « honte », elle n’a pas oublié ce texte.

« C’était en fait une partie de moi que je voulais expliquer aux gens, alors j’ai pensé que je devais écrire et raconter tout cela. je voulais en faire quelque chose d'utile afin d'aider quelqu’un, parce que je me suis toujours senti laissé pour compte et je ne me suis jamais senti capable d’aider quelqu'un. »

C’est ainsi qu’elle a commencé à écrire le livre, à chercher un agent littéraire et à réfléchir à l’idée de conclure un contrat d’édition.

La clé

La science lui a donné « un oeil particulier pour comprendre le comportement humain » et décortiquer le monde.

« Cela m’a aidé à colorer mon monde pour que tout ait sa propre forme, sa propre place dans mon esprit. »

Crédit photo, Getty Images

Ainsi, la science m’a aidé à visualiser ma « place » dans le monde « en me faisant prendre conscience des processus, de la façon dont les choses pouvaient se comporter et des différentes conditions ».

Essayer de comprendre le fonctionnement du monde, « tout ce qui m’entoure », lui a donné le point de départ pour déterminer où aller « ensuite ».

La science, dit-elle, était la clé qui lui a permis d’ouvrir les portes qui lui seraient autrement fermées.

« Cela m’a donné la confiance nécessaire pour valider ma propre perception du monde et de mener mon enquête, cela m’a offert un moyen qui me permets de travailler et d'interagir avec les gens », a-t-elle déclaré à BBC Mundo.

Crédit photo, Getty Images

« Je suis arrivée à faire quelque chose de magnifique face à des épreuves de la vie. J’ai réussi à faire la part des choses. J'ai compris que dans la vie, tout est expérience. »

Si les humains sont ambigus, contradictoires et confus, la science est fiable et claire. La science ne ment pas, elle ne cache pas ses intentions ou parle derrière votre dos.

Comme les protéines

Elle a commencer à écrire ce qu’il avait du mal à comprendre. Elle était âgée de 15 ans. Elle a commencé à comprendre beaucoup de choses quand elle a mis des cellules contenant des protéines sous le microscope.

Au moment d'écrire le livre, elle avait « la mentalité d’une jeune fille de 17 ans ».

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avez-vous déjà eu l'impression d'être une personne différente au travail et à la maison? La même chose arrive à une protéine dans sa structure quaternaire, car elle s'adapte aux conditions et au contexte » selon Pang.

« J'avais l'âge où tout le monde suivait des stéréotypes, où tout le monde essayait de suivre la masse. »

Elle a fait le lien avec un match de football dans lequel chaque joueur joue différemment selon l’environnement, la position et l’équipe adverse.

« C'est le cas des protéines », pensait-elle. Elles évoluent en fonction du contexte, elles sont polyvalentes.

Cette analyse lui a permis de construire « un modèle plus flexible » relative à la façon dont les gens se comportent dans diverses conditions.

Adieu la perfection

Un chapitre de son livre a été consacré à la façon de délaisser la perfection et comment la théorie de la thermodynamique est devenue un idéal pour elle.

"Ce chapitre reflète l’époque où, j'apprenais à choisir mes batailles. "

« Lorsque vous êtes dans un endroit où l'hypersensibilité est présente, vous devez choisir vos luttes pour savoir à quand répondre et parfois créer de l’ordre à partir du chaos. »

« L’univers est très chaotique », dit-elle.

Crédit photo, Getty Images

« J’ai utilisé l'image de ma chambre en désordre. Le fait de mettre de l’ordre dans ma vie rend mon cerveau plus efficace. »

« Ce chapitre m’a appris que parfois nous pouvons penser que nous ne sommes pas bien , et que tenter de créer de l’ordre dans nos vies provoque toujours de l’encombrement ailleurs. »

« Beaucoup de gens pensent qu’il faut choisir le travail, la vie, la famille, (tout en même temps), mais je pense que c’est un peu irréaliste. »

Elle croit que nous avons la possibilité de nous concentrer sur quelque chose à un certain moment, mais se concentrer sur tout est impossible, et que le perfectionnisme peut causer beaucoup de dégâts.

« Beaucoup de gens aspirent à avoir cet état d’esprit de productivité, d’abondance, de progrès. Tous ces mots à la mode que les gens aiment, qui innondent les médias sociaux, sont-ils pertinents? »

Peu importe la taille de votre maison, ou combien d’argent vous avez, ou combien vous pensez qu’il est nécessaire de posséder, vous serez toujours confronter à un autre défi : Qu’est-ce que je veux vraiment faire? Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi? »

« Et en fin de compte, nous devons choisir, ce qui est bien, c’est la beauté de ce processus et ce n’est pas comme si nous devions nous accrocher à ce que nous choisissons. »

« La perfection n’est pas durable, vous pouvez l’avoir pendant un moment, mais le processus d’évolution n’est pas parfaite, il faut s'adapter et c’est ce qui compte. »

Acceptez l’inévitabilité humain dans la vie est un processus lent et progressif. Et, quoi qu’il puisse arriver, ne rejeter pas ce qui vous rend différent. Acceptez-le, comme moi, c'est votre surper pouvoir inné.

Comme un prisme

Il y a des moments où « toutes vos peurs vous aveuglent comme un puissant éclair ».

Mais « avec le bon filtre », nous pouvons les rationaliser et « les voir sous un nouvel angle ».

« La peur est un handicap », dit-elle.

Crédit photo, Getty Images

« Parfois, ce que vous devez faire, c’est de prendre du recul parce que lorsque vous êtes autiste, hypersensible ou que vous n’avez pas été diagnostiqué, vous devez être capable de reconnaître vos émotions. »

« Même si vous pouvez voir les choses physiquement, c’est comme si vous étiez aveugle, vous ne pouvez pas penser, votre esprit est gelé. »

Le fait que la lumière blanche soit réfractée lorsqu’elle est exposée à un prisme et se décompose en différentes couleurs de l’arc-en-ciel est magnifique.

« C’est quelque chose que j’ai vu dans la chambre de ma mère : la réfraction de la lumière en ses différentes composantes m’a soulagé, m’a aidé à analyser mes propres peurs et à les séparer petit à petit, morceau par morceau.

Et cela m’a permis de voir les différents ingrédients de la prochaine étape que je devais franchir, car si tout est mélangé, on ne sait pas vraiment par où commencer. »

Les mythes

Pang essaie de remettre en question les idées reçue sur la neurodivergence et il y en a plusieurs sur l’autisme.

L’autisme chez les filles se présente d’une manière très différente que chez les garçons.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Photo générique

« Je pense que beaucoup de femmes ne sont pas bien diagnostiquées. »

« Il est nécessaire de se concentrer sur le diagnostic des différents types de symptômes et sur la façon dont ils se manifestent dans différents contextes. »

« Cela peut également être vu dans les communautés où différentes races coexistent, parce que nous partons du fait que la simple façon de vivre et d’exister est déjà remise en question par des gens méchants et racistes. »

Et c’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que la prise en charge de l’autisme est très biaisé chez les hommes blancs. C’est un trouble d'ordre social.

Empathie

« L’empathie se présente sous différentes formes et le fait de partager mon expérience dans ce livre, est une facon pour moi d’aider, de responsabiliser les gens, de leur donner la voix et les mots dont ils ont besoin pour se sentir utiles, je pense que c’est génial. »

Crédit photo, AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DU GRENIER DU LIVRE Légende image, « la façon dont nous comprenons le comportement humain, en exploitant le superpouvoir de la neurodivergence de l'auteur », a écrit Anne Osbourn, présidente du jury du prix de la Royal Society of Science.

"Il y a beaucoup de mythes sur l’autisme ".

« C’est comme les personnes souffrant de dépression, bien sûr, elles veulent de l’amour, mais parfois elles n’ont pas les moyens à ce moment-là pour savoir quoi faire pour l’obtenir. »

« C’est très douloureux parce que parfois non seulement nous ne savons pas comment l’obtenir, mais les gens pensent que nous ne sommes même pas intéressés. »

"Ce n’est pas parce que nous ne nous en soucions pas ou que nous ne le voulons pas."

Humilité

« Les gens sont assez drôles. »

Vous pouvez tout prendre très au sérieux, « surtout quand tout autour de vous est important et que vous essayez de tout calculer, cela peut devenir assez épuisant. »

Mais « dans les moments où les choses n’ont pas de sens, il suffit d’avoir de l’humilité », en tant qu’observateur et en tant que personne.

Il faut profiter, dit-il. « Ce sont en fait les petites choses et je sais que ça a l’air vraiment ringard, mais c’est comme ça. »

« En fin de compte, il s’agit, peu importe où vous êtes, de savoir que vous avez du soutien et que les personnes qui sont là pour vous sont celles qui font vraiment partie de votre vie. »