Pourquoi l'Europe connaît-elle une vague de chaleur record ?

il y a 15 minutes

Les feux de forêt ont fait des morts en France, au Portugal, en Espagne et en Grèce, et ont contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Réchauffement de la planète

Cela signifie qu'il faut réduire les gaz à effet de serre autant que possible et continuer à trouver des moyens d'extraire le CO2 de l'atmosphère.

Pour le professeur Nigel Arnell, climatologue à l'université de Reading, en Angleterre, nous devons nous attendre à des vagues de chaleur de plus en plus longues à l'avenir.

Des chiffres non confirmés indiquent que la nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni.

Et le pays ne ferait pas assez pour se préparer à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses à l'avenir.