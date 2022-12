La ligne directe de reddition des soldats russes dans la guerre en Ukraine

Plus de 3 500 soldats russes et leurs familles ont pris contact avec l'équipe, selon l'Ukraine.

Le projet "I Want To Live" (Je veux vivre) a été lancé en septembre.

Les autorités de Kiev affirment avoir reçu plus de 3 500 contacts de membres des forces d'invasion, ainsi que de leurs familles.

Il y a eu une augmentation apparente depuis que le président russe Vladimir Poutine a mobilisé des centaines de milliers d'hommes russes, et depuis la libération de la ville de Kherson.

Ils peuvent entrer en contact par téléphone ou sur la plupart des applications de messagerie, comme Telegram et WhatsApp.

Elle explique que les soirées sont les plus chargées, lorsque les troupes ont plus de temps libre et peuvent s'éclipser pour passer un appel.