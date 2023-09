" Je dépense près de 200 dollars US par mois pour nourrir un chat "

Légende image, Mamadou Sy vit aux Etats Unis avec sa famille, dont deux chats Hope et Roosevelt.

Chiens, chats, hamsters, lapins, ils font désormais partie intégrante de la vie de millions de foyers dans les pays occidentaux.

Aujourd'hui, les sociétés modernes accordent une nouvelle place aux animaux de compagnie qui cohabitent avec les humains.

Mamadou Ibra Sy vit aux Etats-Unis depuis quelques années avec sa famille. Ce sénégalais d’origine fait partie des près de 70% de foyers américains possédant un animal de compagnie.

« J’ai choisi d’avoir des chats à la maison pour plusieurs raisons. J’ai un petit garçon de 9 ans qui est souvent seul, et au lieu de le laisser jouer aux jeux vidéo, j’ai pensé que ce serait utile d’emmener quelques chats à la maison pour l’occuper un peu, mais également parce que ce sont des compagnons qui apportent beaucoup de choses à notre famille », confie-t-il à la BBC.

Légende image, Les animaux de compagnie sont devenus un membre à part entière de la famille.

La présence des chats dans la maison est rassurante selon M.Sy.

Réputés loyaux et affectueux, les chats aident à maintenir ou retrouver une vie familiale équilibrée. Mais, élever des animaux de compagnie a un coût.

Les Américains dépensent 75 milliards de dollars chaque année pour la prise en charge de leurs animaux de compagnie entre soins vétérinaires, assurance santé, loisirs, toilettage et alimentation, soit en moyenne 1500$ par propriétaire.

Mamadou Sy lui, dépense en moyenne 200 dollars par mois pour nourrir ses chats.

« Oui c’est très coûteux de prendre en charge les animaux. Il y a le suivi vétérinaire, avec des visites annuelles à faire. Il y a des vaccins que vous êtes obligés de prendre. Mais, il faut payer également l’assurance qui leur permet de recevoir les soins dont ils ont besoin au niveau des vétérinaires, il y a aussi l’alimentation des animaux domestiques. Les chats aux États Unis, ont un régime alimentaire très différent donc du régime alimentaire des humains. L’alimentation est très particulière et très coûteuse. Pour un chat, cela peut vous coûter jusqu'à près de cent dollars toutes les deux semaines. Et bien sûr que ce n'est pas donné à n'importe qui parce que c'est très cher ».

Crédit photo, BBC / Alassane Dia Légende image, S'occuper d'un animal de compagnie coûte beaucoup l'argent.

Aux Etats Unis, les animaux domestiques ont un traitement spécial. Bien plus que de simples animaux de compagnie, ils ont un impact profond sur le bien-être aussi bien des parents que celui des enfants. D’où leur place privilégiée et le traitement de choix dont ils font l’objet.

M.Sy estime que le rôle et la place des animaux au sein de la famille justifient toutes les dépenses effectuées pour leur prise en charge. « C'est plutôt un investissement, mais comme on investit sur nos enfants, donc on voit les chiens comme une sorte d'extension de notre famille. Et voilà pourquoi donc nous voulons à ces animaux donc le même respect, la même attention que nos propres enfants. », dit-il.

Légende image, Aux Etats-Unis, 84,9 millions de ménages possèdent un animal domestique, soit 67,7% des foyers.

Pour Mamadou Sy, le respect voué aux animaux est différent de ce qu’il a connu en Afrique.

« En fait, pour l'Africain que je suis, il y a une grande différence de traitement des animaux entre l’Afrique et les Etats Unis. Et cela ne voudrait pas, bien sûr, dire qu'il n'y a pas d'abus de cruauté envers les animaux aux Etats Unis. Bien sûr qu'il y en a, mais c'est l'exception, Ce n'est pas la règle ici, la protection des animaux est très importante. Donc ce n'est pas rare de voir sur une autoroute à quatre voies bloquées pour permettre à un animal de passer. Il y a une sorte de rapport privilégié entre les hommes et les animaux’’, explique-t-il.

Crédit photo, BBC / Alassane Dia Légende image, Le phénomène des chiens errants est une réalité à Dakar.

Il est fréquent de voir des chats et chiens errer dans la rue sans assistance ni propriétaire. Ils sont ainsi souvent exposés à plusieurs dangers (maltraitance, accidents, faim, etc…).

« Oui, c'est vrai qu'il n'est pas rare en Afrique de voir des animaux errants. Et cela, non seulement pose des risques aux populations elles-mêmes, mais également c'est un risque pour les animaux eux-mêmes. En fait, je me demande pourquoi, par exemple, dans nos pays, nous ne pouvons pas créer de refuges pour animaux similaires à ce que nous avons ici et financer ces refuges là pour permettre aux gens de venir adopter les animaux et les garder comme membres ou une sorte d'extension de leur famille », note M.Sy.