Que sait-on des inondations qui ont fait près de 130 morts au Rwanda ?

Crédit photo, AGENCE RWANDAISE DE RADIODIFFUSION Légende image, De fortes pluies devraient se poursuivre tout au long du mois de mai.

il y a 28 minutes

Les graves inondations qui touchent l'ouest et le nord du Rwanda ont fait 130 morts, selon les autorités.

Les habitants de ces zones principalement montagneuses ont été surpris dans leur sommeil par des averses et des éboulements de terrain.

Des routes ont été détruites par endroit, rendant difficile l'accès pour les secours.

La BBC a joint Alain Mukura-linda, le porte-parole adjoint du gouvernement, qui a effectué le déplacement sur le terrain pour mesurer l'ampleur des dégâts.

Cet entretien a été réalisé à peu près à vingt heures à Kigali.

Crédit photo, AGENCE RWANDAISE DE RADIODIFFUSION Légende image, Les activités de sauvetage dans les zones reculées sont en cours.

Quel est le bilan sur le terrain ?

À l'heure où je vous parle, nous avons perdu cent trente personnes. Je suis en train de quitter un des sites qui a été malmené ou détruit par la pluie et la rivière qui a débordé. Il y a eu beaucoup de destructions de maisons. Sur ce site, on a dénombré près de deux mille personnes qui doivent être déplacées.

On a travaillé sur les sites qui doivent les accueillir ce soir. À mon départ, les gens commençaient à se rendre sur les différents sites qui ont été identifiés.

C'est un bilan inédit après celui de deux mille dix-huit qui a fait à peu près deux cents morts. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que la situation arrive ?

Je crois qu'il y a eu une combinaison de deux choses. Le fait qu'il y a eu beaucoup de pluie et d'ailleurs à la fin de l'après-midi, quand j'ai quitté le district de Rubavu, il pleuvait énormément. Et puis deuxièmement, c'est le fait que la pluie a commencé à tomber pendant la nuit quand les gens dormaient et donc les gens ont été surpris par cette pluie. Et voilà, les gens ne pouvaient pas fuir. Les gens ne pouvaient pas quitter les maisons, les collines qui tombaient sur eux. Je pense que c'est la combinaison de beaucoup de pluie et du fait que c'est survenu pendant la nuit. Cela a fait qu'on a ce grand nombre de décès.

Alors, quelle est la particularité des zones touchées, est-ce qu'elles sont accessibles aux secours ?

Les zones sont accessibles aux secours dans le district de Rubavu, mais il y a aussi d'autres endroits où il y a des difficultés parce qu’à certains endroits, les routes ont été abîmées et donc on est obligé de réparer d'abord les routes pour pouvoir y accéder. Donc , il y a des endroits où vraiment, c'est difficile. Par exemple, dans le district de Rutsiro. En fait, on a trois districts complètement coupés : Rutsiro, Rubavu et Ngororero. Ce sont les trois districts où on a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Et concernant les deux districts de Ngororero et de Rutsiro, l'accès est difficile, mais on y parviendra.

Ce sont des zones montagneuses, c'est au nord du pays et à l'ouest, c'est vraiment une zone montagneuse.

Crédit photo, AGENCE RWANDAISE DE RADIODIFFUSION Légende image, On s'attend à ce que le nombre de victimes augmente.

La saison des pluies est en cours, est-ce qu'on doit craindre le pire où on peut dire que la situation est sous contrôle maintenant ?

Le mois de mai, c'est la fin de la saison des pluies. Les services météorologiques nous avaient prévenus que le mois de mai, cette année, on allait avoir beaucoup de pluie par rapport au mois de mai normal. Et la pluie continue de tomber. En quittant le district de Rubavu, il pleuvait énormément, donc il y a de quoi s'inquiéter. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a tenu à ce que les gens quittent avec les enfants qui ont vécu ces événements. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention parce que la pluie va continuer de tomber jusqu'à la fin de ce mois de mai.

Vous avez déplacé ces populations, où seront-elles accueillies. Est-ce que ces zones ont au moins des équipements de première nécessité pour prendre soin de ces milliers de personnes sinistrées ?

Dans le district de Rubavu, ils avaient accueilli la dernière fois [des déplacés ndlr] quand les volcans avaient causé des problèmes de l'autre côté de la frontière, donc ils sont habitués à accueillir des gens dans les difficultés. Il y a des sites qui sont prévus, qui accueillent normalement les gens qui ont vécu ce genre d'événement. Aujourd'hui, je dirai qu’en quittant la zone, les outils de première nécessité étaient en cours d'acheminement. Il y en a qui sont déjà arrivés.

De quels outils parlez-vous concrètement, par exemple ?

Les couvertures, les outils de cuisine et puis les premiers médicaments et les tentes pour certains qui vont être installés dans des terrains de football ou des terrains vagues qui sont là. Il y a aussi des salles qui ont été prévues au cas où la pluie continuerait à tomber et donc tout cela est en train d'être mis en place. En quittant la zone, les premiers éléments nécessaires étaient sur place.