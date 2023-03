Sur la ligne de front avec les soldats ukrainiens

Légende image, Quentin Sommerville, filmé par son caméraman Darren Conway, s'expose en première ligne lors d'une attaque russe.

Quentin Sommerville

Role, BBC News

Velyka Novosilka, Donbas

27 mars 2023, 08:18 GMT Mise à jour il y a 14 minutes

La ligne d'arbres semble se fragmenter et disparaître au fur et à mesure qu'elle se dirige vers les positions russes à la périphérie de la petite ville de Velyka Novosilka.

Dima, un fantassin de l'armée ukrainienne faisant partie de la 1ère brigade de chars séparée, avance prudemment sur un chemin où les bottes de l'armée ont usé le trèfle printanier. La ligne zéro - la dernière tranchée - est devant nous. Les troupes russes ne sont plus qu'à 700 mètres.

Plus au nord, à Bakhmut, les Ukrainiens perdent du terrain. Mais ici, dans le sud de la province de Donetsk, les chars et les fantassins ukrainiens tiennent bon.

Malgré des mois d'attaques vicieuses de la part des Russes, Dima affirme que la brigade a perdu moins de 10 mètres de territoire. Les forces russes, quant à elles, ont subi de lourdes pertes.

C'est un paysage sinistré, où les tranchées sont exposées aux postes d'observation et aux drones de surveillance russes. Sur cette ligne de front, les yeux des Russes sont toujours aux aguets, attendant l'occasion d'attaquer.

Lorsque nous passons devant les tranchées d'infanterie, le trèfle commence à disparaître, remplacé par de la boue et des cratères de bombes. Des mines terrestres et des obus non explosés jonchent le sol. Les cimes des arbres, encore dénudées pendant l'hiver, sont maintenant fendues et brisées. "Il y a eu une bataille de chars ici récemment", dit Dima, "nous les avons repoussés".

Dans une tranchée, un soldat pellete de la terre rouge et molle, sans faire de bruit. Depuis un village voisin, le bruit des tirs d'armes automatiques se fait entendre.

Crédit photo, BBC / DARREN CONWAY Légende image, Dima a 22 ans et travaillait dans une usine pétrochimique avant la guerre.

"Il y avait souvent des batailles dans le village. Parfois, tout le village était en feu. Ils lançaient du phosphore, ou je ne sais même pas ce qu'ils lançaient", explique Dima. Il mesure plus d'un mètre quatre-vingt-dix et ses yeux bleus pâles sont encore plus brillants en raison des cernes qui les recouvrent. Son AK-47 est en bandoulière ; sur son gilet pare-balles sont accrochés une cuillère, un ouvre-boîte et une petite pince.

Le danger se situe en dehors des tranchées. Un moment d'inattention en fumant une cigarette peut se solder par la mort si un mortier ou une grenade tombe à proximité. "En général, ils bombardent tous les jours", explique Dima, en indiquant les positions russes. Ces hommes ont subi des pertes récemment, mais elles ne représentent qu'une fraction des pertes ukrainiennes dues aux combats rapprochés à Bakhmut.

Soudain, un obus gémit au-dessus de nos têtes, atterrissant à gauche de notre groupe. Nous courons tous les six nous mettre à l'abri et touchons le sol. Je perds Dima de vue, mais quelqu'un crie qu'un char russe est en train de tirer. Une deuxième explosion retentit, me recouvrant de terre.

Cette fois-ci, l'explosion était plus proche, à une distance d'environ trois mètres. Je me mets à l'abri et vois Dima debout dans une tranchée. À l'intérieur se trouve un abri recouvert de bois, dans lequel nous nous entassons à quatre. Alors que Dima allume une cigarette, une autre explosion se produit à proximité.

"Ils ont tout simplement une quantité illimitée d'obus", dit-il. "Ils en ont des entrepôts entiers. Ils peuvent tirer toute la journée, et ils ne manqueront pas d'obus. Mais nous ? Nous serions à court d'obus cette année. Nous formons donc plusieurs brigades d'assaut et nous avons reçu des chars. Je pense qu'avec ça, on va gagner. Nous sommes des cosaques. Alors, braves gars, nous pouvons nous en sortir".

Lorsque leurs positions sont attaquées, explique-t-il, ils s'abritent dans des abris de tranchées, tandis qu'un soldat reste aux aguets pour repérer l'infanterie ennemie et les drones. Il a appris à faire face, dit-il. "Les premières fois, j'ai eu peur. Quand je suis arrivé. Maintenant, tout cela s'est estompé, d'une manière ou d'une autre. Il est devenu aussi solide qu'un roc. Il y a des peurs, tout le monde en a".

Un autre obus tombe suffisamment près pour le faire tomber. "C'était un bon coup", dit-il en secouant la tête et en s'époussetant.

Crédit photo, BBC / QUENTIN SOMMERVILLE Légende image, Les Ukrainiens ont creusé un réseau de tranchées.

Dima n'a que 22 ans et vient de la ville industrielle centrale de Kremenchuk. Il travaillait dans une usine pétrochimique avant la guerre et, comme beaucoup de soldats qui se battent ici, sa vie d'adulte vient à peine de commencer.

Lorsque je lui demande ce qu'il dit à sa famille, il répond : "Je n'ai pas encore de famille. J'ai ma mère, je n'ai personne d'autre pour l'instant". Il appelle sa mère deux fois par jour, le matin et le soir. "Elle ne sait pas grand-chose, je ne lui dis pas tout", dit-il, la voix traînante.

Les soldats ne sont pas d'accord sur la nature des tirs russes. Il peut s'agir de tirs de chars, de mortiers ou de grenades sur les positions ukrainiennes, ou d'une combinaison des trois. Un soldat barbu, couvert de salissures par les jours passés au front, entre dans l'abri et fait un mouvement de rotation avec son doigt.

Un drone russe survole la zone. Même ici, il y a de l'incertitude, il peut être armé ou être un drone de reconnaissance. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre la fin du barrage ou la tombée de la nuit.

Je quitte les hommes juste après le coucher du soleil. Les chars de la brigade ripostent aux Russes et, à mon retour, une nouvelle équipe de soldats prend position le long des tranchées. Dans la lumière déclinante, je fais attention où je mets les pieds, me souvenant des mines antipersonnel sur la route.

Les chars et l'artillerie dominent ici, les chars T64 Bulat de la brigade, de fabrication ukrainienne, étant utilisés tous les jours. "Les tankistes sont comme le grand frère de l'infanterie", explique le chef de char Serhii. "Lorsque l'infanterie est blessée, les chars arrivent. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas toujours venir.

La 1ère brigade de chars séparée est l'une des plus décorées de l'armée. Son commandant, le colonel Leonid Khoda, attend l'arrivée de chars occidentaux, notamment le Challenger II britannique, et a déjà envoyé des hommes s'entraîner sur des chars allemands Leopard.

L'ennemi "a un objectif complètement différent", dit-il. "Nous protégeons notre État, notre terre, nos proches, nous avons une motivation différente. Ils n'ont pas d'issue. Leurs dirigeants, leur parti ont dit qu'il ne fallait pas reculer. Car reculer, c'est aller en prison, c'est être exécuté. Ils avancent donc comme un agneau à l'abattoir".

En février, les Russes ont tenté de percer la ligne de front à 30 km de là, une initiative audacieuse qui aurait mis en péril le reste de la région inoccupée de Donetsk. L'avancée s'est soldée par une catastrophe : des centaines de Russes sont morts, des dizaines de leurs chars ont été perdus et une brigade blindée a été pratiquement anéantie.

Le colonel Leonid Khoda se souvient de l'une des attaques menées en février autour de la ville de Vuhledar, à 13 km de là, et la décrit comme un "acte de désespoir". La brigade ennemie a en effet été anéantie, dit-il. "Mais dernièrement, ils ont commencé à changer de tactique.

Crédit photo, BBC / DARREN CONWAY Légende image, Le commandant de char Serhii.

Une grande partie du Donbas est marquée par la poussière de l'ère industrielle. De grandes usines abandonnées et des terrils monumentaux dominent le paysage, mais pas ici. La terre que les hommes du colonel Khoda protègent tout particulièrement est le bourg de Velyka Novosilka.

Avant la guerre, la ville disposait d'une école moderne, d'une caserne de pompiers bien rangée et d'un jardin d'enfants de trois étages. Aujourd'hui, tous ces bâtiments sont délaissés et abîmés.

Le chauffeur de l'armée qui nous conduit à la ville fait une embardée pour éviter une roquette encastrée dans la route. Un autre obus russe atterrit dans un quartier voisin, projetant un long arc de terre dans le ciel gris.

Les petites maisons et les cottages de la ville défilent à toute vitesse devant la fenêtre, et même s'ils sont brisés, il est évident que cette ville était prospère avant la guerre.

Quelque 10 000 personnes vivaient ici, aujourd'hui elles sont moins de 200. "Seuls les souris, les chats et les chiens prospèrent ici, et ils se cachent également des bombardements", explique l'un des soldats dans la voiture.

Dans l'un des abris, je rencontre Iryna Babkina, la professeure de piano locale, qui tente de maintenir les derniers fils de sa ville. Avec ses cheveux d'un roux flamboyant, elle est tranquillement déterminée à rester dans la ville. Quelques dizaines d'habitants vivent dans ce refuge froid et humide, et Iryana aide à s'occuper des plus âgés.

Crédit photo, BBC / DARREN CONWAY Légende image, Iryna Babkina, professeur de piano, est l'une des 200 personnes à peine qui vivent encore à Velyka Novosilka, une ville qui comptait autrefois 10 000 habitants.

Elle décrit ce qui est arrivé à la ville comme un sentiment de "chagrin". "C'était un endroit magnifique", dit-elle. "C'est plus une tristesse - la tristesse de ce qu'il était, la tristesse de ce qu'il est maintenant.

Les bombes russes s'ajoutent souvent à la montagne de chagrin. Dans l'abri faiblement éclairé du sous-sol, réchauffé par un poêle à bois, j'entends une voix. Maria Vasylivna, 74 ans, est assise seule sur un lit.

Avant de nous présenter, Iryna chuchote : "Elle a du mal à parler, son mari a été tué récemment par des éclats d'obus".

Maria me prend les mains. "Oh, vous avez froid", dit-elle en les réchauffant entre les siennes.

Son mari, Sergiy, 74 ans, était trop malade pour venir à l'abri et est resté dans leur maison alors que les bombes russes tombaient sur le quartier.

D'une voix douce, elle me dit : "Il s'est vidé de son sang pendant la nuit. J'étais ici et il était à la maison. Je suis arrivée le matin et il n'était plus là. Nous l'avons enterré et c'est tout." Ils étaient mariés depuis 54 ans.

Crédit photo, BBC / DARREN CONWAY Légende image, Maria Vasylivna raconte que son mari, trop malade pour se rendre dans un abri, s'est vidé de son sang à la suite d'un attentat à la bombe russe.

Avant de partir, Iryna me fait visiter l'école de la ville. Ses couloirs peints en lilas sont parsemés de débris et les fenêtres ont été soufflées par les bombes russes. Les vestes des enfants sont encore accrochées aux patères et les décorations de Noël faites à la maison sont éparpillées sur une étagère.

Sur un mur, au-dessus d'un radiateur bleu pâle, une photo de groupe montre l'équipe de football des enfants célébrant une victoire. De l'autre côté de la fenêtre, le même terrain de football est couvert de cratères et les structures d'escalade voisines ont été mutilées par les bombardements. La dérive d'une fusée russe non explosée dépasse de l'asphalte de la cour de récréation.

Un piano se trouve dans le couloir et Iryna s'assied pour jouer. Mais aucun air ne vient, le piano est trop endommagé. Elle n'a pas de musique à jouer ni d'enfants à qui enseigner. Les derniers d'entre eux ont été évacués de force de la ville par la police le mois dernier et emmenés dans un endroit plus sûr. Sa propre fille en faisait partie.

"Il n'y a que le bruit des obus", dit-elle. "L'école est détruite, les instruments sont abîmés, mais tout va bien, nous la reconstruirons et la musique retentira à nouveau, ainsi que les rires des enfants.