Salif Keïta : la "Voix d'Or de l'Afrique" soutient les putschistes au Mali

Crédit photo, AGENCE ANADOLU Légende image, Salif Keita, la star de la musique malienne

il y a 47 minutes

Choc. Perplexité. Scepticisme. Telles sont quelques-unes des réactions d'un groupe de fans de musique lorsque le bien-aimé Salif Keïta du Mali - connu comme la Voix d'Or de l'Afrique - a été nommé conseiller spécial du colonel Assimi Goïta, chef du coup d'État.

L'homme de 73 ans est peut-être en semi-retraite et éclipsé aujourd'hui par les stars de l'Afrobeats, mais il a été l'un des géants pionniers d'une génération qui a placé la musique africaine sur la carte mondiale.

Après 50 années de succès dans l’industrie musicale, il reste influent, admiré et bien connu.

Keïta mélange la musique traditionnelle Mandé avec le jazz, le blues et les styles de musique occidentale et a été nominé à plusieurs reprises aux Grammy Awards pour ses mélodies contagieuses et sa voix puissante.

Il est atteint d'albinisme et il fait campagne sans relâche contre la discrimination.

En 2005, le musicien a créé la Fondation mondiale Salif Keïta pour sensibiliser à cette maladie et dénoncer la perception dans certains pays africains selon laquelle l'albinisme est un mauvais présage.

Les personnes atteintes d'albinisme sont souvent rejetées et intimidées - comme Keïta l'était lorsqu'il était enfant - et dans certains pays, comme le Burundi et la Tanzanie, elles sont tuées ou des parties de leur corps sont coupées et utilisées dans des rituels.

Le rêve de Keïta lorsqu'il était enfant était d'être enseignant, mais on lui a refusé cette opportunité et on lui a dit qu'il « ferait peur aux enfants ».

Keïta a collecté des fonds grâce à ses concerts et a reversé le produit de ses ventes de disques à sa fondation pour aider à l'assistance médicale des personnes atteintes d'albinisme - qui sont plus sujettes au cancer de la peau et à une mauvaise vue en raison de leur condition génétique.

Alors pourquoi Keïta assumerait-il un tel rôle de conseiller spécial pour les affaires culturelles auprès d’un homme qui a mené non pas un mais deux coups d’État – le premier en août 2020 et le second en mai 2021 ?

Aux sources d'un engagement politique

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, De nombreuses personnes au Mali ont salué le coup d'État du colonel Assimi Goïta

Il y a trois ans, la junte militaire du Mali a bénéficié d'un soutien populaire important lorsqu'elle a pris le pouvoir après des manifestations massives contre le président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a aucun lien de parenté avec le musicien.

Les gens en avaient assez de la faiblesse des dirigeants, de la corruption, des difficultés économiques et de l’insécurité chronique causées par une insurrection islamiste.

La méga star de la musique en faisait partie – Keïta avait été très franc dans ses critiques à l’égard d’IBK, comme on appelait le président déchu et défunt Ibrahim Boubacar Keita.

En 2019, une vidéo de Keïta, s’exprimant en langue bambara et s’adressant directement à IBK, est devenue virale.

Il a exigé que le président se dresse contre l'ancienne puissance coloniale, la France, qui avait alors des troupes au Mali pour combattre les groupes islamistes.

Keïta a qualifié le président français Emmanuel Macron de « gamin » – et a faussement accusé la France de financer les djihadistes.

Il a également exprimé des doutes quant au fonctionnement de la démocratie de type occidental dans les pays africains.

« La démocratie n'est pas une bonne chose pour l'Afrique », a-t-il déclaré au journal britannique Guardian en 2019.

« Pour avoir une démocratie, les gens doivent comprendre la démocratie, et comment peuvent-ils comprendre alors que 85 % de la population du pays ne sait ni lire ni écrire ? »

Keïta a suggéré que les Africains avaient besoin d'un « dictateur bienveillant ».

Ses opinions sont en décalage avec celles de la plupart des Africains : près de 70 % des habitants de 30 pays africains déclarent que « la démocratie est préférable à tout autre type de gouvernement », selon une enquête publiée par le groupe de recherche Afrobaromètre en mai.

Au Mali, cependant, 82 % des gens font « assez » ou « beaucoup » confiance à l'armée.

Keïta semble donc être en phase avec l’opinion publique de cet État ouest-africain en soutenant la junte.

Il a également siégé au parlement intérimaire – le Conseil national de transition (CNT) – mis en place en décembre 2020 par les putschistes dans le cadre de ce qu’ils ont appelé une transition vers un régime civil.

"C'est un moment décisif pour le Mali", avait alors déclaré Keïta à l'agence de presse Bloomberg.

"Il est très important que nous corrigions les erreurs qui ont été commises dans le passé."

Dans ce que la junte considère comme un succès, la Banque mondiale a déclaré en juillet que l'économie du Mali s'était montrée « résiliente » malgré une forte inflation alimentaire, la production de coton étant affectée par une infestation parasitaire et les sanctions imposées par le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO pour forcer les putschistes à abandonner le pouvoir.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Le Mali est un important producteur de coton

Mais peu de progrès ont été réalisés jusqu’à présent vers la stabilité, le groupe de surveillance Acled affirmant que la violence en 2022 a atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés.

Les soldats dominent le Parlement intérimaire, et la présence du groupe de mercenaires russes Wagner a sapé l'affirmation de la junte selon laquelle elle défend la souveraineté du Mali et qu'elle sera plus efficace que les troupes françaises désormais parties et qu'une force de l'ONU qui met fin à ses activités. opérations.

Le 31 juillet, Keïta démissionne du CNT. Il invoque « des raisons purement personnelles » tout en réitérant qu'il restera un « allié incontestable » des militaires, mais sans évoquer le colonel Goïta.

Sa décision a alimenté les spéculations au Mali selon lesquelles il tentait de se distancier de la junte, d'autant plus que celle-ci venait d'adopter une nouvelle constitution qui renforce l'emprise de l'armée sur le pouvoir.

Mais le 11 août, Keïta accepte ce qui est en réalité une promotion : le poste de conseiller spécial aux affaires culturelles.

Le colonel Goïta semble l'avoir nommé à ce poste pour tenter de renforcer sa popularité à l'approche des élections prévues en février de l'année prochaine. De nombreuses spéculations circulent selon lesquelles le jeune et charismatique chef de la junte se transformerait en homme politique civil et se présenterait à la présidence.

Une longue tradition d'engagement politique des musiciens africains

Les musiciens de toute l’Afrique se sont souvent prononcés contre les prises de pouvoir militaires, les régimes oppressifs et les démocrates qui se transforment en autocrates. Souvent à un coût personnel élevé.

Zombie a été un énorme succès en 1978 pour le Nigérian Fela Kuti - c'est un cri de ralliement passionné contre la brutalité du régime militaire de l'époque, qui l'a arrêté et battu.

Angélique Kidjo a dû fuir le Bénin en 1983 - parce qu'elle refusait de saluer le travail du régime communiste de l'époque. Elle n'a pas pu parler à ses parents pendant six ans parce que leur téléphone était sur écoute.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Angélique Kidjo a acquis une réputation de militante pour l'égalité des droits

Mais d’autres musiciens se sont alignés sur des dirigeants autoritaires.

À la fin des années 1970, Mobutu Sese Seko - alors dirigeant du Zaïre, aujourd'hui connu sous le nom de République démocratique du Congo - a payé la plus grande star du pays Franco - le Sorcier de la Guitare - et son groupe TPO OK Jazz pour se produire lors d'immenses concerts de propagande.

Le "tango sur la corde raide" de Franco, comme le magazine New African décrit sa relation avec le leader autoritaire Mobutu, "le voyait alterner critiques voilées du régime avec des hymnes purs et simples" ou des chants de louange.

Mais Franco était avant tout un chantre de louanges – et il est ainsi devenu très puissant. Mobutu lui a offert une discothèque et la plus grande usine de pressage de disques du pays. Franco a ensuite donné la priorité à ses propres albums.

C'est Ahmed Sékou Touré, premier président guinéen mélomane, qui, en 1958, a lancé le parrainage par l'État des groupes de musique en Afrique de l'Ouest.

Touré était déterminé à contribuer au développement d'une musique africaine moderne - en payant les instruments de musique, l'équipement et les salaires des musiciens. De là est né Bembeya Jazz, l'un des groupes les plus titrés de Guinée.

Modibo Keïta, le premier président du Mali, lui a emboîté le pas.

Lorsqu’il fut renversé lors d’un coup d’État en 1968, le parrainage de l’État fut mis fin.

Mais le beau-frère de l'ex-président, Djibril Diallo, était un grand amateur de musique et directeur des chemins de fer nationaux du Mali, qui possédait un hôtel.

Diallo a monté un groupe de musique dans l'hôtel appartenant aux chemins de fer, poursuivant ainsi le parrainage de l'État. Le Rail Band est né en 1970, là où Salif Keïta a lancé sa carrière.

Dans les années 1970, Keïta doit fuir les troubles politiques au Mali pour la Côte d'Ivoire.

Touré, toujours au pouvoir en Guinée, était un grand fan de Keïta. En 1976, il lui décerne la distinction nationale guinéenne.

En retour, Keïta compose le morceau Mandjou - une chanson de louange pour Touré, même si à ce stade il était devenu un dirigeant brutal et sanglant. Keïta a réalisé des réarrangements de Mandjou tout au long de sa carrière musicale.

Aujourd’hui, alors que la Voix d’Or de l’Afrique assume son rôle de conseiller spécial du colonel Goïta, la question est : Keïta sera-t-il un chantre de louanges ou fournira-t-il les conseils sages et critiques que nous attendons de l’implacable anti- militant contre la discrimination ?