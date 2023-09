Placebo : ce qu'il est et comment il affecte même les bébés et les animaux

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les essais cliniques comparent généralement les médicaments candidats avec une substance qui n'a pas d'effet thérapeutique (le placebo) - sans que les volontaires ou les chercheurs sachent qui a pris quoi.

Author, André Biernath

Role, BBC News Brasil à Londres



il y a 47 minutes

Au cours de son doctorat, la chirurgienne-dentiste Laís Valencise Magri a décidé de tester une thérapie à base de laser pour traiter les douleurs faciales.

Pour ce faire, elle a sélectionné des femmes souffrant d'inconfort et les a divisées en deux groupes : le premier a reçu le "vrai" traitement au laser, tandis que le second a été en contact avec l'appareil émettant de la lumière, mais sans aucune action thérapeutique.

Détail important : ni les volontaires ni les chercheurs ne savaient qui était dans quel groupe.

À la fin de l'expérience, le mystère était résolu et tous les participants savaient qui avait réellement reçu le laser ou une lumière sans action thérapeutique.

Mais la dentiste a décidé de faire un nouveau test au moment de la révélation. Pour la moitié du groupe, Magri leur a d'abord demandé comment était leur douleur faciale - et n'a révélé qu'ensuite s'ils avaient ou non reçu un traitement au laser.

Pour l'autre moitié des participants, la stratégie a été inverse : elle leur a dit d'emblée quel type de traitement avait été effectué (thérapie au laser ou lumière), puis leur a demandé si la gêne au niveau du visage s'était améliorée.

"Nous voulions voir si la connaissance de la modalité reçue influençait la perception immédiate de la douleur", explique la dentiste, qui travaille à l'École dentaire de Ribeirão Preto de l'Université de São Paulo (Forp-USP).

"Et nous l'avons vu : lorsque la patiente savait à l'avance qu'elle n'avait pas eu le laser, elle disait avoir plus mal que dans les situations où cette information n'était donnée qu'après coup", résume-t-elle.

"La même chose s'est produite dans le groupe de traitement actif : si la volontaire savait à l'avance qu'elle avait reçu le laser, elle avait tendance à signaler moins de douleur.

Le travail de Magri est un exemple classique d'un phénomène qui intrigue encore aujourd'hui la science et la médecine : l'effet placebo.

Ce concept, qui a fait l'objet de plusieurs définitions et de diverses controverses, permet de décrire comment des substances ou des interventions qui n'ont pas d'action thérapeutique connue peuvent agir dans la pratique et générer une amélioration des symptômes qui affectent le corps et l'esprit, y compris chez les bébés et les animaux domestiques.

Cela ne devrait pas fonctionner, mais c'est le cas...

Le placebo a plusieurs définitions selon le contexte dans lequel il apparaît.

Dans le domaine de la santé, le phénomène peut servir de référence pour les études d'évaluation de nouveaux traitements.

"L'idée est de créer une situation dans laquelle je vais tester l'effet d'une intervention, comme un nouveau médicament. Ensuite, pour un groupe, je donne le vrai médicament et, pour un autre, je propose des pilules dites de farine", explique la psychologue Edna Kahhale, professeur à l'Université catholique pontificale de São Paulo (PUC-SP).

Dans ce contexte d'essais cliniques, on s'attend à ce que le nouveau produit pharmaceutique ait un effet plus important que le placebo - si le résultat est identique ou inférieur, cela signifie que le médicament n'agit pas comme prévu.

Idéalement, cette répartition des volontaires entre les groupes devrait être randomisée, et aucune des parties impliquées dans cet essai clinique - scientifiques ou volontaires - ne devrait savoir qui a reçu le traitement ou le placebo (c'est ce qu'on appelle le "double aveugle" dans le jargon scientifique).

Il existe un consensus dans le domaine pour dire que le simple fait de savoir qui appartient à quel groupe peut influencer et biaiser les résultats obtenus à la fin de l'expérience. Tant les chercheurs que les participants peuvent sous-estimer ou surestimer les effets, surtout lorsque les paramètres évalués sont subjectifs, comme la perception de la douleur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une pilule sans effet apparent peut produire des changements dans certaines zones du cerveau.

Changements concrets

Les chercheurs interrogés par BBC News Brasil ont mis en évidence une autre confusion fréquente autour du placebo : de nombreuses personnes pensent que cet effet est faux et qu'il ne modifie en rien l'organisme d'une personne.

"Des études utilisant l'imagerie par résonance magnétique [un type de test d'imagerie] montrent que le placebo peut activer des zones du cerveau d'une manière très similaire à ce qui se passe lorsqu'un traitement pharmacologique conventionnel est utilisé", explique Magri.

En d'autres termes : dans une certaine mesure, l'effet placebo est concret et peut produire des changements observables dans le corps, même s'ils sont limités.

Il en va de même pour son "cousin" : l'effet nocebo, qui se produit lorsque l'individu développe des symptômes et des effets secondaires parce qu'il est conscient que cela peut se produire face à un certain traitement ou une certaine maladie.

"Dans les recherches sur la chimiothérapie contre le cancer, par exemple, certains volontaires éprouvent des nausées et le mal des transports parce qu'ils connaissaient déjà les effets secondaires possibles de ce type d'intervention, même s'ils ont pris une substance placebo", explique le dentiste.

Un autre exemple est celui de l'hypertension dite "de la blouse blanche", dans laquelle certaines personnes voient leur tension artérielle augmenter lorsqu'elles sont en présence d'un médecin et deviennent nerveuses à cause de cela.

Bébés et animaux

Un aspect frappant de ce débat est l'influence de l'effet placebo sur les bébés et les animaux, qui n'ont théoriquement aucune idée du type d'intervention qu'ils reçoivent pour traiter un malaise particulier - et qui seraient donc moins influents lorsqu'il s'agit d'évaluer les améliorations possibles.

Mais le phénomène peut aussi se produire chez eux, de différentes manières.

Magri cite les recherches classiques sur le conditionnement menées par le physiologiste russe Ivan Pavlov au début du XXe siècle.

En résumé, il faisait sonner une cloche chaque fois qu'il donnait à manger à ses chiens. Au fil du temps, Pavlov s'est rendu compte que le simple fait de sonner la cloche, même sans offrir de repas, faisait saliver les chiens.

En d'autres termes, une intervention sans action directe sur le corps (le son d'une cloche) était capable de produire un changement dans l'organisme (la production de salive) ;

"Par la suite, d'autres études menées sur des souris auxquelles on avait injecté des médicaments inhibiteurs du système immunitaire ont montré que le même effet [sur les cellules de défense] était obtenu au bout d'un certain temps, même si on leur donnait une solution saline, sans aucun médicament", précise M. Magri.

"Dans le cas des enfants, l'effet placebo est également observable dans la pratique. C'est le cas typique des mamans qui embrassent les plaies de leurs enfants pour qu'ils se sentent mieux. L'attente même d'une amélioration peut déjà avoir un certain effet", explique le chercheur.

Il convient toutefois de noter que l'existence de l'effet placebo chez les jeunes enfants et les animaux fait toujours l'objet d'un débat approfondi entre les experts.

Le vétérinaire Danny Chambers, du Royal College of Veterinary Surgeons au Royaume-Uni, cite ce que l'on appelle l'"effet soignant".

"Imaginons le cas d'un chien souffrant d'arthrite, de douleurs et de raideurs. Si vous lui donnez un remède dont l'efficacité n'a pas été prouvée, comme un remède homéopathique, il pourrait penser que son état s'est amélioré simplement parce que vous vous attendez à ce qu'il le fasse", explique-t-il.

"Nous savons que les maladies chroniques s'améliorent ou s'aggravent au fil des jours, des semaines et des mois. Un chien peut ressentir plus de douleur et de raideur par temps froid ou après une longue promenade", explique le vétérinaire.

Mais le lendemain matin, après avoir reçu des soins et s'être longuement reposé, l'inconfort tend à s'atténuer, quel que soit le médicament utilisé. Mais le gardien a tendance à lier le soulagement des symptômes à une intervention pharmacologique, même s'il n'y est pour rien.

En d'autres termes, l'"effet soignant" est plus dans l'œil de celui qui regarde, en espérant remarquer un progrès.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'effet placebo peut également se manifester de différentes manières chez les animaux et les bébés.

Le placebo comme arme

L'anthropologue Mário Saretta Poglia, qui a étudié l'effet placebo dans le cadre de son doctorat à l'université fédérale de Rio Grande do Sul (UFRGS), estime que le phénomène a été utilisé de manière problématique et avec un certain moralisme ces derniers temps.

L'utilisation du terme "effet placebo" est devenue une catégorie d'accusation de la science occidentale contre les pratiques ancestrales et traditionnelles d'autres peuples", critique celui qui est actuellement professeur à l'université d'État du Paraná.

"L'effet placebo est devenu un point de passage obligé pour comprendre la médecine fondée sur les preuves et les prétentions des sciences médicales.

Le chercheur comprend le placebo comme une marque de rationalité scientifique, mais il est "préoccupé par la multiplicité et la légitimité des différentes procédures thérapeutiques".

"Et la science elle-même et les chercheurs ne parviennent pas à trouver un dénominateur commun sur ce qu'est l'effet placebo", souligne-t-il.

Poglia estime qu'il est nécessaire de produire "une éthique autour de l'effet placebo" afin de mieux comprendre "le lien entre l'être humain et l'environnement".

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'effet placebo est devenu une catégorie d'accusation, selon un anthropologue

Pouvez-vous en profiter ?

Mais sachant que l'effet placebo existe et qu'il peut produire des changements tangibles dans le corps, est-il possible d'en tirer parti ?

À première vue, il n'est pas logique que les professionnels de la santé prescrivent délibérément des "pilules de farine" ou d'autres traitements dont l'inefficacité a été prouvée, soulignent les experts.

"Il y a là un problème éthique et juridique. Dans le cabinet de consultation, nous ne devrions utiliser que des pratiques scientifiquement prouvées et fondées sur des preuves", souligne Mme Magri.

Mais cela ne signifie pas que certains aspects de l'effet placebo ne peuvent pas être utilisés dans la pratique - et certains d'entre eux font déjà partie du quotidien des professionnels de la santé (et même de l'industrie pharmaceutique elle-même).

"Nous savons que même la couleur de la pilule peut influencer le résultat. Les pilules bleues ont tendance à avoir un effet calmant, par exemple. La taille de la pilule est un autre facteur : les pilules plus grosses sont subjectivement considérées comme plus efficaces. Il en va de même pour le prix : les médicaments plus chers peuvent avoir un effet plus important que les génériques bon marché chez certaines personnes", déclare Magri.

Selon la chercheuse, certaines études suggèrent que même la présence de diplômes accrochés au mur d'un cabinet médical peut influencer la confiance d'un patient dans un traitement donné.

"Même la manière dont le diagnostic est communiqué peut avoir un impact. Le patient d'un médecin qui présente les faits de manière optimiste a tendance à se sentir mieux que celui qui reçoit la nouvelle de manière passive ou sans espoir", explique-t-elle.