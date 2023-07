4 records dans lesquels les femmes ont dépassé les hommes dans les Coupes du monde de football

Crédit photo, NAOMI BAKER - FIFA Légende image, Formiga a participé à sept championnats du monde, un record pour les hommes et les femmes

Author, BBC

Role, Mundo

il y a 53 minutes

Bien que leur création soit relativement récente - la première a eu lieu en 1991 en Chine - les coupes du monde féminines sont devenues un événement mondial.

Grâce à ces tournois, les footballeuses réalisent des records et des exploits qui entrent dans les livres d'histoire du sport.

La domination des États-Unis, avec quatre titres mondiaux, les performances surprises des équipes asiatiques (le Japon a été champion du monde et vice-champion, la Chine a été vice-championne en 1999) et l'efficacité européenne menée par les pays nordiques et le Royaume-Uni sont devenues des aspects marquants de ce tournoi.

Bien sûr, les comparaisons - toujours odieuses - avec la Coupe du monde masculine sont inévitables, mais à bien des égards, le tournoi féminin a été aussi épique, voire plus, que le tournoi masculin, et des héroïnes telles que Marta, Nadine Angerer et Formiga ont dépassé les records masculins.

BBC World vous présente les records détenus par des femmes lors de la Coupe du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Marta est la meilleure buteuse de l'histoire des Coupes du monde

1. 17 buts en Coupe du monde... et ce n'est pas fini

Marta Viera Silva est brésilienne. Elle est aussi une légende du football.

Elle l'est pour plusieurs raisons : elle a été élue pendant six ans meilleure footballeuse de la planète par la FIFA, elle est la meilleure buteuse de l'histoire de son équipe nationale et elle a participé à cinq Coupes du monde.

Mais ce qui restera peut-être à jamais dans les livres d'histoire, c'est qu'elle a marqué 17 buts en Coupe du monde, un record qu'aucun autre joueur, homme ou femme, n'a jamais atteint.

Marta, qui est originaire de Dois Riachos, une ville de l'est du Brésil, dépasse des légendes telles que l'Allemand Miroslav Klose, qui a marqué 16 buts lors des quatre Coupes du monde auxquelles il a participé.

En ce qui concerne le football de son pays, elle dépasse également Ronaldo Nazario de Lima, peut-être le meilleur joueur brésilien de l'histoire après Pelé, qui a réussi à marquer 15 buts lors des quatre Coupes du monde auxquelles il a participé.

Elle est également la première joueuse à avoir marqué dans cinq Coupes du monde différentes, un record qui a été égalé par Cristiano Ronaldo lors de la dernière Coupe du monde, Qatar 2022.

Marta devrait faire partie de l'équipe qui participera à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, où elle pourra encore étendre ce record, qui deviendra presque impossible à égaler par ses collègues masculins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Formiga a excellé à son poste de milieu de terrain

2. Les sept championnats du monde de Formiga

Le nom de Miraildes Maciel Mota ne dit peut-être pas grand-chose... mais si l'on dit Formiga, comme elle est surnommée, on sait que l'on a affaire à une joueuse qui fait grincer les pages des statistiques.

La Brésilienne de 45 ans, qui évolue toujours à São Paulo en première division, a plusieurs records à son actif : elle est la joueuse la plus âgée à marquer en Coupe du monde (elle avait 37 ans quand elle l'a fait) et la joueuse la plus âgée à participer à une Coupe du monde (41 ans à France 2019).

Mais ce n'est qu'au niveau de la Coupe du monde féminine, car Formiga a un autre record incroyable sur les épaules : elle a participé à sept Coupes du monde, ce qu'aucune joueuse de la planète n'a réussi à faire jusqu'à présent.

Elle était présente en Suède en 1995, aux États-Unis en 1999 et 2003, en Chine en 2007, en Allemagne en 2011, au Canada en 2015 et en France en 2019.

Loin derrière, les cinq championnats du monde de l'Allemande Birgit Prinz et de l'Américaine Kristine Lilly.

Cependant, Lilly détient un autre record de la Coupe du monde : elle a joué un total de 30 matchs. Elle est suivie de Formiga avec 27 et de l'Allemand Lothar Matheus avec 25.

Chez les hommes, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lothar Matheus, Antonio Carbajal, Rafa Marquez et Andres Guardado ont tous participé à cinq Coupes du monde.

Bien que Formiga ne fasse pas partie de l'équipe qui disputera la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, il est certain que son palmarès est déjà inscrit en lettres d'or sur la planète du ballon.

Crédit photo, RICHARD HEATHCOTE Légende image, Megan Rapinoe est l'une des plus grandes stars du football féminin

3. 13-0, le plus grand score jamais réalisé

Le matin du 11 juin 2019, les joueuses de l'équipe nationale de Thaïlande étaient anxieuses : elles s'apprêtaient à disputer la deuxième Coupe du monde de leur histoire et le premier adversaire de cette nouvelle aventure était les puissants États-Unis.

Ce que les Thaïlandaises n'ont peut-être jamais imaginé, c'est la manière dont le match allait se terminer : 13-0 contre elles, la plus grande défaite de l'histoire du tournoi.

Mais surtout, il s'agit de la plus grande différence de buts de l'histoire de la Coupe du monde.

Alex Morgan a marqué cinq fois, Samantha Mewis et Rosel Lavelle deux fois chacune, puis Megan Rapinoe, Lindsey Horan, Mallory Pugh et Carli Lloyd ont marqué un but chacune pour compléter le score final.

Cette raclée a déjà dépassé un autre record féminin : le 11-0 infligé par l'Allemagne à l'Argentine lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2007 en Chine.

Ces deux scores sont nettement supérieurs au 10-1 infligé par la Hongrie au Salvador lors de la Coupe du monde 1982 en Espagne ou au 9-0 infligé par la Yougoslavie au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo) lors de la Coupe du monde 1974 en Allemagne.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nadine Angerer s'apprête à arrêter le tir au but de Marta lors de la finale de la Coupe du monde 2007 en Chine

Des cages inviolées...tout au long du tournoi

En football, on entend souvent dire que la meilleure défense est une bonne attaque. Mais aucun entraîneur ou joueur n'échappe à la tentation de se vanter de n'avoir encaissé aucun but.

En fait, dans l'histoire des Coupes du monde masculines, aucune équipe victorieuse n'a jamais réussi à garder une feuille blanche pendant toute la compétition.

Les meilleurs palmarès sont ceux de la France en 1998, de l'Italie en 2006 et de l'Espagne en 2010, dont les équipes n'ont encaissé que deux buts lors des Coupes du monde qu'elles ont remportées.

Toutefois, une équipe féminine a remporté la Coupe du monde sans encaisser un seul but : l'Allemagne en Chine, en 2007.

La gardienne de but de l'équipe, Nadine Angerer, y est pour beaucoup. Curieusement, elle était titulaire car, quelques jours avant le début du tournoi, la gardienne de but attitrée s'était gravement blessée.