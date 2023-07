Les 5 principaux bienfaits des champignons pour la santé

La nutritionniste agréée Nicola Shubrook explore la valeur nutritionnelle et les bienfaits des champignons pour la santé.

Que sont les champignons ?

Tous les champignons sont des mycètes et ils produisent des spores, semblables au pollen ou aux graines, qui leur permettent de se répandre ou de voyager grâce au vent. Le reste du champignon arrive ensuite à maturité et vit généralement dans le sol ou le bois.

Il existe de nombreux types de champignons, dont certains sont comestibles, notamment des espèces bien connues comme le bouton, l'huître, le cèpe et la chanterelle.

D'autres, en revanche, ne sont pas comestibles et peuvent provoquer des douleurs d'estomac ou des vomissements s'ils sont consommés, voire, dans certains cas, être mortels, comme c'est le cas pour le champignon de la mort, très répandu.

Les champignons font l'objet d'un nombre croissant de recherches et sont de plus en plus utilisés pour leurs importants bienfaits pour la santé, un certain nombre de variétés présentant des propriétés médicinales.

Avantages nutritionnels des champignons

Une portion de 80 g apporte :

6 Kcal / 23 KJ

0,8 g de protéines

0,2 g de lipides

0,2 g d'hydrates de carbone

0,6 g de fibres

302mg Potassium

32mcg Folate

Une portion de 80 g correspond à l'un des cinq apports journaliers, soit environ 14 champignons de Paris.

Les 5 principaux bienfaits des champignons pour la santé

1. Source végétale de vitamine D

Les champignons sont l'une des rares sources non animales de vitamine D. Lorsqu'ils sont cultivés et exposés aux rayons ultraviolets (UV) du soleil ou d'une lampe UV, les champignons augmentent leur concentration en vitamine D. En fait, vous pouvez même le faire chez vous en laissant les champignons sur le comptoir à la lumière directe du soleil pendant 15 à 120 minutes ; des études suggèrent que ce simple geste peut entraîner des niveaux de vitamine D2 aussi élevés que 10 mcg par 100 g de poids frais.

2. Ils contiennent des nutriments modulateurs du système immunitaire

Les champignons contiennent des polysaccharides actifs, dont un type de fibre soluble appelé bêta-glucane. Ce composé active certaines parties de votre système immunitaire, notamment les cellules immunitaires appelées cellules tueuses naturelles et macrophages, et augmente ainsi la capacité de votre corps à lutter contre les infections, voire à stopper la croissance ou la progression des tumeurs.

Les champignons contiennent également des vitamines B ainsi qu'un puissant antioxydant appelé sélénium, qui contribue à soutenir le système immunitaire et à prévenir les dommages causés aux cellules et aux tissus.

3. Peut être bénéfique pour la gestion des conditions neurodégénératives

Certaines variétés de champignons sont dites "médicinales", car on leur prête des propriétés curatives spécifiques. Les champignons médicinaux, tels que la crinière de lion et le reishi, sont plus souvent pris sous forme de poudre ou de supplément que consommés entiers. Certains éléments indiquent que ces champignons médicinaux pourraient être bénéfiques dans le traitement et la gestion des maladies neurodégénératives et potentiellement de la maladie d'Alzheimer.

4. Peut être utile pour maintenir la santé cardiaque

Il a été démontré que les champignons possèdent certaines propriétés thérapeutiques qui peuvent contribuer à réduire le taux de cholestérol, en particulier chez les adultes en surpoids. Ils apportent également des nutriments et des composés végétaux qui peuvent aider à empêcher les cellules d'adhérer aux parois des vaisseaux sanguins et de former des plaques. Cela contribue à protéger le cœur en maintenant une pression artérielle et une circulation saines.

5. Peut favoriser la santé intestinale

Les composés des champignons, y compris le bêta-glucane, semblent agir comme des prébiotiques, en favorisant la croissance des bactéries bénéfiques de l'intestin et en promouvant un environnement intestinal favorable. Ceci est important car un intestin sain joue un rôle important dans le maintien de nos défenses immunitaires, la digestion de nos aliments et la communication avec le cerveau par l'intermédiaire des nerfs et des hormones.

Les champignons sont-ils sans danger pour tous ?

Les champignons achetés dans le commerce sont généralement sans danger pour la plupart des gens, à condition qu'ils ne soient pas allergiques aux champignons ou aux moisissures.

Toutefois, la popularité de la cueillette d'aliments sauvages s'accompagne d'un risque accru. De nombreuses variétés de champignons étant impropres à la consommation humaine, il est important de faire preuve de prudence avant de se rendre dans la forêt la plus proche.

Il est préférable de se faire accompagner par un expert et de prendre des photos des variétés comestibles les plus courantes ; assurez-vous que les champignons sont cuits avant de les déguster, car seuls quelques-uns d'entre eux peuvent être consommés crus.