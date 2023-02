Plus de 500 morts et des centaines de blessés dans un séisme de magnitude 7,8 en Turquie et en Syrie

Author, Rédaction

Role, BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des bâtiments entiers se sont effondrés dans le tremblement de terre.

Un puissant séisme a frappé le sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne, faisant des centaines de morts et d'autres personnes prises au piège dans les décombres.

L'US Geological Survey a indiqué que le séisme, d'une magnitude de 7,8, s'est produit à 04h17 heure locale lundi (01h17 GMT) à une profondeur de 17,9 km près de la ville turque de Gaziantep.

Les sismologues turcs ont toutefois estimé la puissance du séisme à 7,4 et ont souligné qu'une deuxième secousse avait secoué la région quelques minutes plus tard.

Les autorités turques ont confirmé plus de 286 décès en Turquie, où 10 villes ont été secouées par le séisme.

En Syrie, le ministre de la santé a annoncé qu'il y avait 230 morts. Plus de 600 personnes ont été blessées, a ajouté le ministre.

Le bilan des victimes devrait s'alourdir dans les prochaines heures.

De nombreux bâtiments se sont effondrés et les équipes de secours cherchent des survivants dans de grands tas de décombres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les équipes de secours cherchent d'éventuels survivants sous les bâtiments effondrés.

Le ministre turc de l'Intérieur, Suleymon Soylu, a déclaré que dix villes avaient été touchées : Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir et Kilis.

La Turquie est l'une des zones sismiques les plus actives du monde.

Plusieurs experts ont souligné que ce séisme est le plus fort enregistré par les observatoires spécialisés depuis 1939, année où un tremblement de terre de même magnitude avait frappé la Turquie et fait plus de 30 000 morts.

Mais ce n'était pas le seul. En 1999, un tremblement de terre a frappé le nord-ouest du pays et a fait plus de 17 000 morts.

Le tremblement de terre se produit dans une zone particulièrement critique en raison du nombre de réfugiés qui y vivent.

La Turquie est le pays qui compte le plus grand nombre de réfugiés au monde avec près de trois millions, la plupart d'entre eux fuyant la sanglante guerre civile en Syrie.

Le gouvernement israélien a été l'un des premiers à s'exprimer sur la situation d'urgence en Turquie et a annoncé l'envoi d'une aide humanitaire et de personnel pour participer aux efforts de sauvetage.

"Je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant"

Un journaliste du Service turc de la BBC à Diyarbakir a rapporté qu'un centre commercial de la ville s'est effondré.

Crédit photo, Getty Images

Le séisme a également été ressenti au Liban et à Chypre.

"J'étais en train d'écrire quelque chose et soudain, tout le bâtiment s'est mis à trembler et oui, je ne savais pas vraiment quoi ressentir", a déclaré à la BBC Mohamad El Chamaa, un étudiant de Beyrouth, la capitale du Liban.

"J'étais juste à côté de la fenêtre et j'avais peur qu'elle se brise. Cela a duré quatre à cinq minutes et c'était assez horrible", a-t-il ajouté.

Rushdi Abualouf, producteur de la BBC dans la bande de Gaza, a déclaré avoir ressenti la secousse pendant environ 45 secondes dans la maison où il se trouvait.

Pendant ce temps, un homme a déclaré à la BBC qu'il était convaincu que sa famille allait mourir lorsque le tremblement de terre a secoué son appartement du cinquième étage dans la ville d'Adana, dans le sud de la Turquie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les sauveteurs sortent un enfant qui était piégé dans les décombres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des centaines de bâtiments se sont effondrés dans de grandes parties de la Turquie et de la Syrie.

"Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Nous avons bougé pendant presque une minute", a expliqué Nilüfer Aslan.

Aslan a noté qu'il appelait ses proches dans d'autres pièces.

Je leur ai dit : "Il y a un tremblement de terre, au moins mourons ensemble au même endroit." .... C'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit."

Lorsque le tremblement de terre s'est arrêté, Aslan s'est précipité dehors - "Je n'ai rien pu emporter, je suis resté dehors dans mes pantoufles" - et a constaté que quatre immeubles entourant le sien s'étaient effondrés.

Un autre homme à Pazarcık, une ville du sud de la Turquie proche de l'épicentre, a déclaré que sa famille s'était réveillée avec de fortes secousses et attendait l'aube, au milieu d'une nuit très froide, pour inspecter les dégâts.

"Il y a des bâtiments détruits tout autour de moi, il y a des maisons en feu. Il y a des bâtiments qui se fissurent. Un bâtiment s'est effondré à seulement 200 mètres de l'endroit où je me trouve actuellement", a indiqué Nihat Altundağ, dans un reportage du Guardian.

"Les gens sont tous dehors, tous dans la peur."

Des heures d'incertitude ont également été vécues en Syrie au lendemain du puissant séisme.

Plusieurs habitants de la région nord du pays ont décrit leur peur et leur confusion pendant le tremblement de terre.

"Des peintures sont tombées des murs de la maison", a affirmé à l'agence de presse Reuters Samer, un habitant de la capitale syrienne, Damas.