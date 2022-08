Que nous apprend le mythe de 'l'âme sœur' selon le poète grec Aristophane ?

il y a 56 minutes

Rédaction - BBC World News

Crédit photo, Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images

Avez-vous trouvé votre "moitié d'orange", votre "meilleure moitié", votre âme sœur ?

L'idée que quelque part dans le monde il y a une personne qui vous complète comme aucune autre fait partie de l'une des explications les plus étranges et les plus charmantes jamais inventées pour expliquer pourquoi nous tombons amoureux.

Cette idée est venue de la bouche du dramaturge grec Aristophane, né à Athènes, juste en dessous de l'Acropole, vers 450 av.

Au milieu des années 420 av. J.-C., il commence à mettre en scène ses grandes comédies, plutôt politiques ou fantastiques, parmi lesquelles des animaux parlants et des voyages au ciel et aux enfers.

Mais sa vision de l'amour a été exprimée lors d'une fête en l'an 416 av. J.-C. Avec lui se trouvaient d'autres Athéniens célèbres, tels que le philosophe Socrate et son disciple Platon, qui ont écrit sur ce qui s'était passé dans un merveilleux dialogue appelé Le Symposium ou Symposium.

Symposium ou Le Symposium est un célèbre texte grec qui examine la nature de l'amour : ce qu'il est, d'où il vient et ce que signifie être amoureux.

C'est un dialogue dramatique dans une maison privée, qui commence par des invités convenant qu'il vaut mieux ne pas trop boire. Ensuite, ils décident que sept personnes prononceront un discours louant l'amour.

Le Symposium est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la philosophie occidentale et a introduit l'idée de l'amour platonicien.

En parlant d'amour

Crédit photo, BBC, A History of Ideas Légende image, "Il faut d'abord apprendre la nature humaine et ses modifications. Notre ancienne nature n'était pas la même qu'aujourd'hui", commença Aristophane dans son discours sur l'amour.

Les convives du banquet essayaient de trouver le sens de l'amour.

Socrate, par exemple, a souligné qu'apprendre à aimer est une étape vers la découverte de la beauté et de la vérité supérieure, telle que celle offerte par la philosophie.

Aristophane, d'autre part, était déterminé à être le troisième à parler, mais il a eu une crise de hoquet. Ainsi, un médecin nommé Eryximaque a parlé de la nature médicale de l'amour pendant la convalescence d'Aristophane.

Et quand son tour est venu, au lieu de tenir un discours intellectuel, Aristophane a inventé un mythe.

"Aristophane explique notre sentiment d'indigence, notre sentiment de solitude jusqu'à ce que nous trouvions notre autre moitié à travers une nouvelle version des origines de la race humaine", explique Edith Hall, professeur d'études classiques au King's College de Londres au Royaume-Uni, dans la série A Histoiry od Ideas, de BBC Radio 4.

"Il faut d'abord connaître la nature humaine et ses modifications. Notre ancienne nature n'était pas la même qu'aujourd'hui", déclare Aristophane, qui poursuit en disant que l'homme primitif avait "un dos rond et des flancs ronds" ; il avait quatre mains, quatre pieds et une tête à deux visages, regardant dans des directions opposées".

Compte tenu de leur forme, ces premiers humains pouvaient marcher debout, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais Hall dit que lorsqu'ils voulaient aller plus vite, ils "sautaient comme des balles, pouvaient faire des cascades, voyageaient constamment et étaient heureux".

"Certains étaient entièrement féminins, certains étaient entièrement masculins et certains étaient à moitié féminins et à moitié masculins."

Aristophane a également déclaré qu'ils avaient une force et une vigueur extraordinaires, ainsi qu'une immense fierté, au point de conspirer contre les dieux.

Le défi

Crédit photo, BBC, A History of Ideas Légende image, La forme originale était quelque chose comme ça, selon Aristophane

Hall explique que "c'est un mythe grec standard - il y a une espèce qui défie les dieux et est vaincue".

Lorsque cette espèce fictive défie les dieux, Zeus se rend compte qu'il doit faire quelque chose pour l'affaiblir et la rendre moins insolente.

Après mûre réflexion, il ordonne à Apollon de les couper en deux, les divisant pour toujours. Par conséquent, chaque être humain a maintenant deux jambes, deux bras, une tête et essaie constamment de trouver littéralement son autre moitié.

"C'est une très, très belle histoire, et Aristophane ajoute des détails pour illustrer à quel point cette séparation a été douloureuse", raconte l'enseignant.

Quand Apollo a placé les humains debout et a tourné la tête pour qu'ils puissent voir leur autre moitié de face, ils ont échangé de fortes étreintes, essayant désespérément de s'unir à nouveau, en vain.

Zeus a alors pitié et tente une autre ressource, transférant ses organes génitaux vers l'avant. Ainsi, lors de l'étreinte, l'homme et la femme se rencontreraient, et l'espèce humaine continuerait d'exister.

Mais si deux hommes se rencontraient, il y aurait au moins la satisfaction de leur contact, ils se reposeraient, retourneraient à leur travail et s'occuperaient d'autres choses de la vie, selon Aristophane.

Le dramaturge grec explique même pourquoi nous avons un nombril. Selon son récit, après avoir fait la coupe, Apollon a rassemblé toute la peau lâche et l'a cousue au milieu du ventre.

"C'est alors, depuis si longtemps, que l'amour de l'un pour l'autre s'est implanté dans les hommes, restaurant notre ancienne nature, dans sa tentative de faire des deux un et ainsi de guérir la nature humaine", dit Aristophane.

Des âmes sœurs parfaites

Crédit photo, BBC, A History of Ideas

Pour la consultante britannique en relations amoureuses Mary Balfour, la création d'Aristophane "est, en quelque sorte, une idée très moderne, car son histoire incarne aujourd'hui tous les aspects de la sexualité".

"Il divise les êtres humains en trois types différents : les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes, et les femmes et les hommes qui s'aiment", explique-t-elle.

"Cela ne pourrait pas être plus du 21e siècle.

"Mais Balfour note des aspects problématiques.

"Vous ne devriez pas chercher votre autre moitié pour vous compléter, mais pour être autonome", dit-elle.

"Et vous ne devriez pas entrer dans une relation tant que vous n'êtes pas une personne heureuse et entière, car les gens heureux font des relations heureuses.

"De plus, l'idée qu'il n'y a qu'un seul véritable amour, une âme sœur qui peut être à l'autre bout du monde, empêche de nombreuses personnes de trouver un partenaire.

"Peut-être que sur le chemin du travail, ils rencontrent beaucoup de personnes appropriées, qui n'ont tout simplement pas eu le temps de les connaître et de se sentir bien dans leur entreprise, ce qui est la base d'une future relation", explique Balfour.