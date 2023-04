Pourquoi les États-Unis ont-ils perdu la guerre du Viêt Nam malgré une supériorité militaire écrasante ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Soldats américains pendant la guerre du Viêt Nam.

12 avril 2023

La guerre du Viêt Nam (1955-75) a été l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire récente, avec plus de 2,5 millions de morts.

Mais on se souvient surtout d'elle comme de la plus grande défaite américaine dans une guerre.

Cette année marque le 50e anniversaire du départ des dernières troupes américaines du Viêt Nam, le 29 mars 1973.

L'ordre de retrait donné par le président de l'époque, Richard Nixon, a été décisif, car le faible processus de paix qui l'a accompagné a ouvert la voie à la victoire de l'armée nord-vietnamienne deux ans plus tard.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que mieux équipés, les soldats américains ont été dépassés à de nombreuses reprises.

Lorsque la guerre a éclaté en 1955 entre le Nord-Vietnam communiste, avec Hanoi comme capitale, et le Sud-Vietnam capitaliste dirigé par Saigon, ce dernier a commencé à recevoir le soutien des États-Unis sous la forme de logistique, d'entraînement, d'armes et de munitions.

En 1965, les États-Unis ont envoyé les premières troupes et sont entrés de plain-pied dans le conflit, persuadés que leur écrasante supériorité militaire leur permettrait de remporter une victoire rapide.

Équipés de porte-avions, de chasseurs, de bombardiers, d'hélicoptères et de missiles modernes, ils ont affronté les fusils, les grenades, les chars et l'artillerie antiaérienne de l'armée nord-vietnamienne et des forces du Vietcong, beaucoup plus précaires.

Les États-Unis ont largué quelque 7,5 millions de tonnes de bombes sur le Nord-Vietnam, le Sud-Vietnam, le Laos et le Cambodge, soit plus que ce qui a été détoné pendant toute la Seconde Guerre mondiale par les deux camps et le plus grand nombre jamais enregistré dans un conflit armé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les B-52 américains ont été au centre des principales opérations de bombardement de masse au Viêt Nam.

À cela s'ajoutent environ 400 000 tonnes de napalm, 75 millions de litres d'agent orange et d'autres herbicides, ainsi que des centaines de millions d'obus d'artillerie.

Pourtant, contre toute attente, les communistes dirigés par Ho Chi Minh - et, après sa mort en 1969, par son successeur Ton Duc Thang - sont sortis victorieux. Comment cela a-t-il pu se produire ?

Un leadership et une détermination sans faille

"Vous pouvez tuer dix de mes hommes pour chacun des vôtres que nous tuerons. Mais même ainsi, vous perdrez et nous gagnerons".

Le présage de Ho Chi Minh s'est finalement réalisé, bien qu'il ne l'ait jamais vu, mourant d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 79 ans au milieu de la guerre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Populairement connu sous le nom d'"Oncle Ho", Ho Chi Minh (1890-1969) était considéré comme un héros de l'indépendance au Viêt Nam et son leadership a été déterminant pour gagner le soutien et la loyauté des Vietnamiens envers le camp communiste.

"Les dirigeants nord-vietnamiens étaient impitoyables : ils étaient prêts à gagner à tout prix, quelles que soient les conséquences humaines. Cela a eu un coût terrible, mais cela s'est avéré être un succès en fin de compte", explique à BBC Mundo l'historien Mark Lawrence, professeur à l'université d'Austin et auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre du Viêt Nam.

Les pertes militaires communistes ont été estimées à près d'un million, tandis que les pertes américaines se sont élevées à un peu plus de 58 000, sans compter les quelque 300 000 soldats sud-vietnamiens morts. Entre un demi-million et deux millions de civils ont également péri.

L'universitaire note que les communistes ont "utilisé très efficacement" la figure de "l'oncle Ho", le leader nationaliste charismatique qui avait dirigé le pays dans sa lutte pour l'indépendance contre la colonisation française, "pour maintenir le moral des troupes et créer un sentiment d'utilité politique".

"Le régime nord-vietnamien était une combinaison idéale de leadership charismatique et de détermination brutale à atteindre ses objectifs à tout prix", résume-t-il.

Tunnels, pièges et AK-47

La manière dont les forces de Hanoi ont abordé le conflit a également joué un rôle crucial dans la défaite des États-Unis.

Le Vietcong - la guérilla pro-nord opérant au Sud-Vietnam - "s'est avéré plus résistant et plus efficace que les Américains n'auraient jamais pu l'imaginer", explique Lawrence.

Conscients de leur infériorité militaire, les communistes ont appliqué des tactiques de guérilla : ils ont rationné leurs ressources autant que possible, évité les combats au corps à corps contre l'ennemi le mieux préparé et se sont plutôt camouflés dans la population locale pour lancer des attaques éclairs, généralement de nuit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les soldats vietcongs étaient adaptés à la jungle et connaissaient le terrain, ce qui leur donnait un avantage décisif.

Leur connaissance de la jungle vietnamienne dense, où ils ont développé des systèmes complexes de tunnels et de pièges de toutes sortes capables de semer la terreur et le désarroi parmi les assaillants, a joué en leur faveur.

En outre, le Nord-Vietnam était soutenu par la Chine et l'Union soviétique, qui ont fourni un matériel estimé à 2 milliards de dollars, dont 8 000 canons antiaériens, des chars, des munitions, des grenades et d'innombrables fusils AK-47, qui ont été, pour beaucoup, l'arme la plus décisive de la guerre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les fusils AK-47, comme celui que porte ce soldat vietcong, sont plus performants dans les conditions humides et boueuses de la jungle que les M-16 de l'armée américaine, qui ont dû être reconfigurés après que de nombreuses défaillances ont été signalées au début du conflit.

L'aide chinoise et russe, selon Lawrence, "a permis aux Nord-Vietnamiens de continuer à se battre, même dans les périodes où ils subissaient de sérieux revers sur le champ de bataille".

"Elle n'a jamais atteint les niveaux de soutien des États-Unis au Sud-Vietnam, mais elle était néanmoins considérable et contribue à expliquer pourquoi les États-Unis n'ont pas atteint leurs objectifs".

Un gouvernement corrompu et répressif

Pour l'historien, cependant, le facteur le plus décisif de la défaite américaine a été l'incapacité des États-Unis à mettre en place un gouvernement stable et efficace au Sud-Vietnam, qui bénéficiait du soutien et de la confiance de la majorité de la population.

"Il s'agissait d'un échec politique qu'aucune force militaire n'aurait pu compenser", explique-t-il.

Le règne de Ngo Dinh Diem, président du Sud-Vietnam de 1955 à son assassinat lors d'un coup d'État en 1963, s'est caractérisé par une corruption et une répression généralisées, en particulier à l'encontre des pratiquants de la religion bouddhiste - il était catholique - qui était la religion majoritaire dans le pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plusieurs moines bouddhistes s'immolent en public au Sud-Vietnam pour protester contre la répression religieuse exercée par le gouvernement de Ngo Dinh Diem.

Dans les années qui ont suivi, les gouvernements successifs n'ont pas non plus réussi à convaincre les Sud-Vietnamiens, dont la plupart étaient des paysans sympathisant avec le Viêt-cong qui leur promettait terre et prospérité.

Bien que les États-Unis aient fourni de l'aide et financé certaines infrastructures, ils étaient largement rejeté par la population, qui le considérait comme une force néocoloniale associée à des gouvernements corrompus à Saigon et auteurs de massacres brutaux qui ont été révélés au cours de la guerre.

Cette situation a donné un avantage considérable au Viêt-cong, dont les guérilleros étaient protégés par des familles qui les nourrissaient et les cachaient dans leurs maisons, tant dans la jungle que dans les villes, ce qui les rendait pratiquement invisibles aux yeux de l'armée américaine.

Rejet aux États-Unis

L'impuissance des combats dans cet environnement hostile a semé la paranoïa parmi les forces américaines, qui ont commis de graves atrocités à l'encontre de la population vietnamienne.

Des massacres comme celui de My Lai en 1968, au cours duquel des soldats ont tué entre 350 et 500 civils, y compris des femmes et des jeunes filles qui avaient été violées auparavant, ont commencé à se répandre dans l'opinion publique américaine et à l'horrifier.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des photos comme celle-ci ont montré au monde le massacre brutal de My Lai.

Il est important de noter que le Viêt Nam a été la première grande guerre à être télévisée et documentée par les médias.

Les images brutales, comme celles de My Lai ou des enfants napalmés dans d'autres régions du Viêt Nam, ont choqué les Américains et ont progressivement démantelé l'argument officiel selon lequel une guerre était menée pour la démocratie et contre un ennemi dépourvu de moralité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'une des images les plus emblématiques et les plus terrifiantes de la guerre : ces Vietnamiens fuyant leur village avec leurs enfants brûlés par le napalm après une attaque.

Puis vinrent les premières révélations sur le programme Phoenix, créé par la CIA pour identifier et détruire le Viêt-cong par l'assassinat et la torture, entre autres méthodes illicites.

Et en 1971, une association de vétérans de la guerre du Viêt Nam présente un rapport à Détroit pour démontrer que les massacres ne sont pas des événements isolés mais le résultat habituel et prévisible de la politique de Washington.

Le nombre croissant de morts et de blessés américains, ainsi que les jeunes revenant de la guerre avec de graves traumatismes psychologiques, ont également eu un impact profond sur la société américaine, qui a de plus en plus considéré le sacrifice comme inutile.

En conséquence, de fortes protestations ont été organisées ou rejointes par un large éventail de secteurs de la société, des étudiants et des travailleurs aux militants des droits de l'homme, en passant par les organisations de défense des droits civiques, les écologistes et même les vétérans du conflit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des manifestations comme celle de New York se sont répandues dans tout le pays, mettant le gouvernement américain sous forte pression.

La fin

L'énorme coût de la guerre, estimé à 120 milliards de dollars américains entre 1965 et 1973, est venu s'ajouter à la pression de l'opinion publique, pesant lourdement sur les finances américaines et limitant les investissements dans des domaines plus productifs pour le pays.

"La controverse interne aux États-Unis a clairement montré que les dirigeants politiques de 1968 devaient trouver un moyen de sortir les États-Unis de la guerre", explique Lawrence.

"Il n'était pas politiquement possible de continuer à se battre indéfiniment, et le mouvement anti-guerre a donc conduit les dirigeants américains à changer leurs plans et à chercher une solution", ajoute-t-il, même s'il estime que ce facteur est secondaire dans la défaite américaine sur le champ de bataille par rapport à ceux mentionnés ci-dessus, tels que la détermination des Nord-Vietnamiens et les lacunes politiques dans le Sud.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Henry Kissinger, alors secrétaire d'État américain, et Le Duc Tho, politicien et général nord-vietnamien, signent à Paris le traité qui met fin à la guerre du Viêt Nam.

En janvier 1973, les États-Unis ont finalement reconnu qu'ils ne pouvaient pas gagner la guerre et ont signé les accords de paix de Paris avec le Nord-Vietnam, qui prévoyaient la souveraineté du Sud-Vietnam.