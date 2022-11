Pourquoi la crise sécuritaire s’est aggravée dans l’est de la RDC ?

Des réfugiés congolais, fuyant les combats entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales de la République démocratique du Congo, traversent la zone frontalière de Rutshuru, en province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 26 octobre 2022.

Que s'est-il passé ?

"Nous avons pris la ligne de Goma à pied ; Alors nous sommes arrivés hier vers 18h. J’ai un mari et trois enfants. Mais je ne sais pas où il se trouve actuellement. Nous étions ensemble. Quand nous avons quitté précipitamment la maison en ordre dispersé, il tenait l'un de nos enfant. On pouvait entendre les coups de feu. Mais je ne sais pas où il est passé tellement qu'on était nombreux", témoigne Yvonne.

La réaction de la RDC

La réplique du Rwanda

Autres réactions

La MONUSCO a condamné l’offensive des M23 qu’elle a qualifié d’inacceptable dans les localités de Kiwanja et Rutshuru et les attaques contre les populations civiles, dont les frappes ont occasionné des pertes en vies humaines.

La MONUSCO a également condamné la persistance des messages de haine et incitatifs à la violence, en hausse dans ce contexte de détérioration de la situation sécuritaire dans le Nord-Kivu et de détresse des populations civiles qui cherchent refuge vers des zones sécurisées.

Au moins un camion appartenant aux forces de l'ONU a été brûlé dans la nuit de mardi à mercredi lorsque des "civils en colère" ont attaqué le convoi des forces qui se "retirait tactiquement" d'une zone prise par les rebelles du M23 après des affrontements. Un journaliste local a déclaré à la BBC que "des civils en colère" ont attaqué le convoi au-dessus de Kanyaruchinya, à moins de 10 km au nord de Goma, blessant certains membres du personnel de l'ONU dans le convoi. Dans un communiqué, la MONUSCO a déclaré que les casques bleus ont tiré pour disperser la foule et "ont réussi à quitter les lieux", ajoutant que deux de ses ingénieurs du Bangladesh ont été blessés. Mardi après-midi, les casques bleus - qui combattent aux côtés de l'armée nationale - ont déclaré qu'ils se retiraient "stratégiquement et tactiquement de Rumangabo".

Pour sa part, l'Union africaine (UA) s’est déclarée extrêmement préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est troublé de la République démocratique du Congo et a appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Elle a demandé à toutes les parties de respecter le droit international, la sécurité des civils et la stabilité aux frontières de tous les pays de la région, peut-on lire dans un communiqué conjoint signé par le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, et le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat.

Il en est de même des États-Unis qui condamnent fermement la reprise des combats par le groupe armé du Mouvement du 23 mars (M23) en République démocratique du Congo et déplorent les souffrances humaines, notamment les déplacements forcés et les tueries de civils.

Le Président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu le 30 octobre dernier, l’envoyé spécial du Président angolais Joao Lourenço. Tete Antonio, ministre des Relations Extérieures de l'Angola, a déclaré, au sortir de cette rencontre, que son message s'inscrivait dans le cadre de la concertation permanente entre les deux chefs d'État sur la coopération bilatérale mais aussi sur les dossiers liés à la Paix et la Sécurité dans l'Est de la RDC.

« Le Président Lourenço assure la médiation entre la RDC et le Rwanda dans le cadre de la CIRGL se poursuit afin de trouver une solution pacifique au différend entre Kinshasa et Kigali via l'application de la feuille de route de Luanda établie en juillet 2022 », a affirmé l’envoyé spécial angolais à la presse congolaise.

Quelle lecture faire de ces derniers évènements ?

Depuis la mise en œuvre de la feuille de route et des rencontres, il y avait certainement très peu d’avancée et le but de l’Angola aujourd’hui est d’emmener les deux parties à la table de négociation et tenter d'activer la mise en œuvre de la feuille de route afin d’apporter une réponse diplomatique à la crise sécuritaire.