Le pétrole volé du Nigéria, l'armée et un homme nommé Government

Author, Nduka Orjinmo

Role, Journalist

Reporting from BBC News, Abuja

24 octobre 2022, 13:49 GMT Mise à jour il y a 50 minutes

Crédit photo, JACOB ABAI Légende image, Les fonctionnaires n'ont pas eu à creuser profondément pour découvrir l'un des pipelines cachés.

Un réseau d'oléoducs illégaux mis au jour dans la région du delta du Niger, au Nigéria, a révélé l'ampleur du vol de pétrole dans le pays, rendant stupéfaits même les plus cyniques à l'égard de l'obscure mais extrêmement lucrative industrie pétrolière nigériane.

Dans l'État du Delta, les voleurs ont construit leur propre oléoduc de 4 km de long à travers les criques fortement surveillées jusqu'à l'océan Atlantique. Là, des barges et des navires ont chargé le pétrole volé à partir d'une plate-forme de 24 pieds visible à des kilomètres à la ronde sur les eaux libres.

"C'était un travail de professionnel", explique le directeur de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC), Mele Kyari, en pataugeant dans les marécages alors qu'il retrace le chemin glissant lors d'une visite télévisée sur les lieux.

Le pétrole brut est le principal produit d'exportation du Nigéria, mais la production, et les revenus, diminuent depuis des années à cause des voleurs, selon les autorités. La production de pétrole est passée de 2,5 millions de barils par jour en 2011 à un peu plus d'un million en juillet 2022, selon le régulateur.

Les autorités affirment que plus de 3,3 milliards de dollars ont été perdus à cause du vol de pétrole brut depuis l'année dernière et, à l'heure où d'autres producteurs de pétrole connaissent une explosion de pétrodollars, le Nigéria ne peut même pas atteindre son quota de production.

Et ce n'est pas que le pays puisse se permettre de perdre de l'argent à cause des voleurs, il est en proie à une pauvreté généralisée et fortement endetté.

Nombreux sont ceux qui affirment que la découverte récente de ces pipelines illégaux confirme les soupçons de corruption massive qui pèsent depuis longtemps sur ce secteur peu transparent.

L'industrie pétrolière nigériane est connue pour ses antécédents de corruption, qu'il s'agisse d'un système de subventions incessantes aux carburants dont personne ne connaît réellement la quantité importée ou de l'attribution opaque de blocs d'exploration pétrolière.

Le fait que le vol ait été découvert par une société de sécurité privée et non par les autorités a également ajouté à la colère.

Mais Government Ekpemupolo, connu sous le nom de Tompolo, n'est pas un entrepreneur de sécurité privé ordinaire.

Crédit photo, JACOB ABAI Légende image, Tompolo exerce une influence considérable dans la région du delta du Niger.

Ce chef de 51 ans, originaire du royaume de Gbaramatu, dans l'État du Delta, riche en pétrole, a été impliqué par le passé dans le dynamitage des oléoducs qu'il surveille actuellement, après avoir obtenu un contrat controversé de 48 milliards de nairas (plus de 73 milliards FCFA) du gouvernement à la fin du mois d'août.

On peut dire qu'il est l'ancien militant du pétrole le plus riche du Nigeria, qu'il a été l'homme le plus recherché du pays et qu'il a même vendu au pays une flotte de navires de guerre.

Il connaît également la géographie du delta du Niger, les puits de pétrole et les oléoducs officiels, si bien que beaucoup croient ses commentaires sur l'identité des voleurs.

"De nombreuses personnes chargées de la sécurité sont impliquées, car il est impossible de charger un navire sans régler [soudoyer] les personnes chargées de la sécurité dans cette région", a-t-il déclaré à Channels TV.

Il a également suggéré qu'une grande partie du pétrole a été volée précisément dans les zones où se trouvaient des postes de contrôle de l'armée et de la marine.

L'armée n'a pas répondu à ces allégations, mais il est peu probable qu'elle contredise ouvertement un homme avec lequel elle s'est associée pour réprimer le vol de pétrole.

Lucky Irabor, le chef de la défense nigériane, qui faisait partie de la suite qui a parcouru la piste huileuse des voleurs, escortée par les hommes de Tompolo, a déclaré que cela lui avait "ouvert les yeux" et a promis une enquête.

Ce n'est pas la première fois que les agences de sécurité du Nigéria, en particulier les hauts gradés de l'armée et de la marine, sont mis en cause dans des affaires de vol de pétrole.

En janvier, Nyesom Wike, le gouverneur de l'État voisin de Rivers, a affirmé qu'un superintendant de la police était impliqué dans des vols de pétrole dans la région d'Emuoha de l'État et qu'il voulait le mettre à la porte.

En 2019, M. Wike a également accusé un commandant de haut rang de l'armée d'être impliqué dans des vols de pétrole massifs dans l'État, ce qui a été démenti.

Crédit photo, JACOB ABAI Légende image, Des entreprises de sécurité privées ont conduit le personnel de sécurité nigérian sur les lieux de l'énorme vol de pétrole.

Le fait qu'une corruption de cette ampleur se soit produite directement sous le président Muhammadu Buhari, qui est également ministre du Pétrole du Nigeria, a sapé sa position sur la lutte contre la corruption, a déclaré Salaudeen Hashim de la Fondation CLEEN, une ONG de lutte contre la corruption.

M. Buhari a été élu sur la promesse de lutter contre la corruption en 2015, mais beaucoup s'interrogent sur l'efficacité de son administration.

"L'ampleur du vol de pétrole en cours pourrait même ne pas être entièrement connue avant que cette administration ne quitte ses fonctions en mai", a déclaré un analyste à la BBC.

Depuis l'indépendance en 1960, le Nigeria a été dirigé par intermittence par des officiers militaires qui prennent le pouvoir par des coups d'État, laissant derrière eux une pourriture de corruption financée par la vaste industrie pétrolière et gazière du delta du Niger.

Les affectations dans la région, pour protéger les installations pétrolières, sont considérées comme lucratives tant par les hauts responsables de la sécurité que par les simples soldats, qui font pression et versent des pots-de-vin pour les obtenir, a déclaré M. Hashim.

"Une fois sur place, c'est une course vers le bas pour accumuler des richesses illégales", a-t-il ajouté.

L'incendie récent d'un navire saisi dans l'État du Delta, soupçonné de transporter 650 000 litres de pétrole brut volé, a également suscité des interrogations.

Beaucoup se sont demandés pourquoi les agents de sécurité ont été si prompts à détruire les preuves - une partie du succès récent de Tompolo - mais le chef de la défense nigériane a déclaré que comme le navire saisi transportait du pétrole volé, aucune enquête n'était nécessaire.

La motivation de Tompolo pour la répression du vol de pétrole brut en laisse plus d'un perplexe. Il est payé pour cela, et a parlé avec enthousiasme de son amour pour le Nigeria et l'environnement du delta du Niger, mais il s'agit du même Tompolo, selon beaucoup, qui a fait sauter des oléoducs par le passé.

Comme l'a souligné un expert, les oléoducs illégaux mis au jour par M. Tompolo se trouvaient jusqu'à présent dans l'État du Delta, où il exerce un pouvoir énorme.

Il est peu probable que quelqu'un ait pu exploiter pacifiquement de telles installations sur son territoire pendant des années à son insu, ont-ils ajouté.

Par le passé, des affrontements meurtriers ont eu lieu entre les forces de sécurité et les militants armés opérant dans la région, mais les choses sont relativement calmes depuis des années, et beaucoup disent que c'est là le résultat d'un accord entre les deux parties pour ne pas interférer dans les "affaires" de l'autre.