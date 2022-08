Pourquoi la procédure de la CPI contre William Ruto s'est effondrée

En réponse aux violences qui ont suivi l'élection présidentielle contestée de 2007, William Ruto a été accusé d'avoir orchestré des crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale (CPI). M. Ruto a été accusé de meurtre, de déportation et de persécution, ce qu'il a nié. Il aurait joué un rôle central dans l'élaboration d'un plan visant à attaquer les partisans du Parti de l'unité nationale en organisant et en coordonnant une campagne d'agressions systématiques dans toute la vallée du Rift. Au cours du procès, selon l'accusation, un certain nombre de témoins ont été tués, ont disparu ou ont retiré leur témoignage.

Les avocats de la défense ont affirmé que les témoins de l'accusation avaient été coachés et avaient reçu des incitations financières pour témoigner. En fin de compte, l'affaire s'est effondrée, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre le procès, mais il a refusé d'acquitter M. Ruto. Dans une décision partagée, un juge a déclaré qu'il s'agissait d'un mauvais procès en raison d'une "incidence troublante de l'interférence des témoins et d'une ingérence politique intolérable". Les juges de la CPI ont déclaré que l'affaire pourrait être rouverte si de nouveaux éléments de preuve étaient découverts. Cependant, il y a un rebondissement dans cette histoire. L'ancien avocat de la défense de M. Ruto, Karim Khan QC, est désormais le procureur de la CPI, de sorte qu'engager de nouvelles poursuites contre son ancien client amènerait la Cour en zone inconnu - et poserait une toute nouvelle série de défis à la fois pour la CPI et pour M. Ruto.