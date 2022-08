Les habitudes qui aident à prévenir les allergies chez les enfants

il y a 6 minutes

Isabelle Gerretsen, BBC Future

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les enfants souffrant d'eczéma, qui provoque une sécheresse, des lésions et des démangeaisons de la peau, sont particulièrement susceptibles de développer une allergie alimentaire.

Enfant, Isabelle Gerretsen a souffert d'un large éventail d'allergies alimentaires. Les progrès scientifiques pourraient-ils éviter à d'autres d'avoir à endurer la même peur et le même stress ?

À quatre ans, j'ai bu mon premier verre de lait dans un hôpital, avec une perfusion dans la main pour administrer des médicaments d'urgence au cas où je ferais une réaction allergique grave.

Les médecins procédaient à un test alimentaire pour voir si je pouvais tolérer le lait de vache, auquel j'étais allergique depuis ma plus tendre enfance.

On m'a d'abord donné une goutte de lait sur la langue, puis quelques gorgées, et enfin un verre entier.

Ces épreuves se produisaient régulièrement et entraînaient souvent des vomissements et une éruption cutanée, mais heureusement rien de plus grave.

J'ai surmonté mon allergie aux produits laitiers à l'âge de 7 ans, mais aujourd'hui encore, je ne peux pas boire un verre de lait car cela me donne la nausée, sans doute parce que mon esprit associe encore le goût à la maladie.

J'étais un enfant hautement allergique, souffrant d'allergies aux produits laitiers, aux œufs et aux noix.

Avec le recul, tous les signes avant-coureurs d'allergies alimentaires étaient présents.

Non seulement j'avais des antécédents d'allergies dans ma famille, mais je souffrais également d'eczéma sévère quand j'étais bébé, ce qui, selon les médecins, est un signal d'alarme.

J'ai eu de la chance, je n'ai jamais souffert d'anaphylaxie, lorsque des allergènes mettent le système immunitaire en état de choc et déclenchent des symptômes graves et potentiellement mortels, comme des problèmes respiratoires, des vomissements et un pouls faible.

Au lieu de cela, je souffrais d'urticaire, de crampes d'estomac et de démangeaisons de la gorge si je mangeais des produits laitiers ou des œufs.

Il ne m'est arrivé qu'une seule fois de manger accidentellement une petite quantité de cacahuètes, ce qui a provoqué de graves vomissements et des crampes d'estomac, mais heureusement sans hospitalisation.

En raison de mes allergies alimentaires, mon régime alimentaire a été sévèrement limité pendant mon enfance.

Dans les années 1990, il n'existait pas une grande variété de produits sans produits laitiers.

J'ai donc passé les huit premières années de ma vie à me priver de gâteaux, de chocolat et de fromage.

Cela peut sembler un petit sacrifice - après tout, de nombreuses personnes renoncent volontairement à de telles friandises, que ce soit pour réduire leur consommation de sucre ou éviter les produits animaux.

Mais les allergies alimentaires sont différentes. Elles impliquent de devoir être constamment attentif aux menaces potentielles dans chaque repas.

Les personnes qui en souffrent ne seront probablement pas surprises d'apprendre que les allergies alimentaires ont un impact sur la qualité de vie et la santé mentale des enfants et des adolescents, ainsi que de leur famille.

Et si, au Royaume-Uni, les décès dus à des réactions allergiques aux aliments ont diminué au cours des 20 dernières années, il existe encore des cas d'anaphylaxie mortelle.

J'ai eu la chance de ne plus souffrir de deux de mes trois allergies (produits laitiers et œufs) et aujourd'hui, elles n'ont pas d'impact sur ma vie quotidienne.

Mais les allergies deviennent une préoccupation quotidienne pour de plus en plus d'enfants et de parents, provoquant souvent une anxiété et un stress importants.

Les conseils médicaux ont énormément changé depuis que j'ai souffert d'allergies alimentaires dans mon enfance.

Plutôt que de pratiquer l'évitement strict, les médecins encouragent les parents d'enfants à risque d'allergies à leur faire découvrir les cacahuètes, les œufs, le lait et d'autres allergènes potentiels dès qu'ils commencent à manger des aliments solides.

Ces progrès scientifiques pourraient-ils nous aider à épargner aux générations futures le stress et le danger des allergies alimentaires - et peut-être même à rendre les cas existants moins graves ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les allergies alimentaires sont en augmentation dans le monde entier, mais peuvent être évitées.

Marée d'allergies

Les allergies des enfants augmentent à un rythme alarmant, en particulier dans les pays industrialisés.

"Nous constatons que l'incidence et la prévalence des allergies alimentaires augmentent dans le monde entier", déclare Kari Nadeau, professeur de médecine pédiatrique et directrice du Sean N Parker Center for Allergy & Asthma Research à l'université de Stanford.

Elle qualifie cette augmentation d'"épidémie" dans son livre intitulé The End of Food Allergy.

L'allergie est le trouble chronique le plus courant chez les enfants au Royaume-Uni, où elle touche 40 % des enfants, soit l'un des taux les plus élevés au monde.

Cependant, comme l'ont souligné les chercheurs, le manque de données précises sur la prévalence des allergies et l'utilisation accrue du terme "allergie" peuvent rendre difficile la comparaison directe des taux dans différents pays.

Aux États-Unis, des études suggèrent qu'entre 3,9 et 8 % des enfants et des adolescents sont touchés par une allergie alimentaire.

En Australie, des chercheurs ont mené une étude sur les 2 848 enfants d'un an, en se basant sur les résultats des défis alimentaires - une méthode censée fournir des données particulièrement précises.

Ils ont constaté que plus de 10 % d'entre eux présentaient une allergie alimentaire prouvée par défi à l'un des aliments allergènes courants, comme l'œuf cru et les cacahuètes.

L'idée que les allergies sont en augmentation est étayée par de nombreuses sources différentes, des enquêtes aux admissions dans les hôpitaux.

Entre 1997 et 2011, la prévalence des allergies alimentaires chez les enfants aux États-Unis a augmenté de 50 %.

Entre 2013 et 2019, l'Angleterre a connu une hausse de 72% du nombre d'admissions hospitalières d'enfants causées par l'anaphylaxie.

"L'autre grand changement dans l'épidémiologie, c'est que de plus en plus de personnes ont des allergies alimentaires multiples", explique Mme Nadeau.

"Ils ne sont pas seulement allergiques au lait, à l'œuf ou à l'arachide, ils ont maintenant aussi des allergies au blé, au sésame ou aux noix."

"Les enfants ne naissent pas allergiques", affirme George Du Toit, professeur d'allergie pédiatrique au King's College de Londres.

Cependant, la génétique peut augmenter le risque qu'un bébé développe une allergie à un moment donné.

Si les deux parents sont allergiques, les enfants ont 60 à 80 % de risque de développer également une allergie, contre 5 à 15 % de risque chez les enfants sans parents allergiques.

À notre connaissance, rien dans la grossesse ne peut provoquer d'allergie alimentaire. Il est important que les mères le sachent - Kari Nadeau

Mais si certains bébés présentent un risque plus élevé de développer des allergies plus tard, en raison de ces caractéristiques héréditaires, ils ne les développent pas lorsqu'ils sont encore dans l'utérus : "Nous n'avons rien vu pendant la grossesse qui puisse induire une allergie alimentaire", affirme Mme Nadeau. Il est important que les mères en prennent conscience, dit-elle.

Beaucoup lui ont demandé "Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?" lorsque leur enfant a développé une allergie, pensant que cela pouvait être lié à leur régime alimentaire pendant la grossesse. Mais il n'y a aucune preuve de cela, dit Mme Nadeau.

C'est au cours des premières semaines et des premiers mois de leur vie que les bébés sont exposés aux allergènes présents dans leur environnement et commencent à développer des anticorps. Cette exposition se fait par la peau, et non par l'intestin, précise Mme Nadeau.

Dès qu'un "corps étranger" touche notre peau, même à un niveau microscopique, ces voies allergiques commencent à s'inscrire dans le système, et nous commençons à activer les cellules B et les cellules T, qui établissent des réponses mémorisées pour la vie", explique-t-elle.

Les cellules B et les cellules T sont deux types de cellules qui jouent un rôle très important dans notre réponse immunitaire.

Ils nous permettent de réagir à une menace perçue et de mémoriser cette réaction pour qu'elle soit plus rapide et plus forte la prochaine fois que la menace se présente.

Cela signifie qu'un enfant peut être exposé aux cacahuètes par la poussière ou les résidus sur les mains de ses parents, ce qui peut déclencher une réponse immunitaire bien avant qu'il n'ait jamais mangé de protéines d'arachide.

Au moment où il consomme l'aliment pour la première fois, il peut déjà être allergique.

"Si le corps est d'abord et de façon répétée mis en contact avec des aliments par la peau, plutôt que par la bouche et le tractus gastro-intestinal, cela peut augmenter la probabilité d'une sensibilisation à cet aliment et d'une éventuelle allergie", explique Jennifer Bufford, vice-présidente des opérations cliniques de Food Allergy Research and Education (FARE) aux États-Unis.

Les enfants souffrant d'eczéma, qui provoque une sécheresse, des lésions et des démangeaisons de la peau, sont particulièrement vulnérables aux allergies alimentaires.

En effet, leur peau présente des trous microscopiques qui permettent aux particules de pénétrer dans l'organisme, explique Mme Nadeau.

"Un eczéma sévère et précoce, en particulier s'il est réparti dans des zones exposées, comme le visage, le cou, les bras et les jambes, est un signal d'alarme et une véritable source d'exposition", ajoute M. Du Toit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un enfant est examiné dans une clinique spécialisée dans l'asthme à Washington, DC.

Tout commence par la peau

Selon une étude de population menée auprès d'enfants d'un an à Melbourne, en Australie, les nourrissons souffrant d'eczéma sont six fois plus susceptibles d'avoir une allergie aux œufs et 11 fois plus susceptibles d'avoir une allergie aux arachides à l'âge de 12 mois que les nourrissons sans eczéma.

Au Royaume-Uni, un enfant de moins de deux ans sur cinq souffre d'eczéma. Le nombre d'enfants atteints d'eczéma et de rhinite allergique au Royaume-Uni a plus que triplé depuis les années 1960.

La cause exacte de cette augmentation n'est pas connue, mais M. Nadeau pense que l'utilisation accrue de détergents et de savons puissants, ainsi que l'augmentation des niveaux de pollution, pourraient jouer un rôle.

Les détergents à lessive qui contiennent l'enzyme protéase peuvent altérer la barrière cutanée et accroître la sensibilisation aux allergènes, dit-elle.

"Les détergents sont très concentrés et nettoient vraiment nos vêtements mais aussi, malheureusement, dégradent notre peau."

"Notre environnement moderne et industrialisé a probablement augmenté notre susceptibilité [à l'eczéma et aux allergies]", déclare Bufford, ajoutant que le tabagisme, les fumées de la circulation et la pollution atmosphérique sont tous considérés comme jouant un rôle dans la contribution aux allergies.

Les catastrophes environnementales telles que les incendies de forêt peuvent aggraver le problème.

Selon des recherches menées par des scientifiques de l'Université de Californie à San Francisco, l'exposition à court terme à la fumée des feux de forêt a été associée à une augmentation de l'eczéma et des démangeaisons générales, y compris chez des personnes n'ayant jamais souffert de cette affection cutanée.

Une étude menée par Nadeau et des chercheurs de l'université de Stanford a révélé que l'exposition à la fumée des feux de forêt était liée à des concentrations significativement plus faibles de cellules T auxiliaires de type 1 (Th1) chez les enfants, qui combattent les infections, et à des niveaux plus élevés de cellules T auxiliaires de type 2 (Th2), qui déclenchent l'activation des cellules impliquées dans l'inflammation allergique.

"Le système immunitaire du corps est dans un état de flux constant, avec différents types de cellules qui augmentent ou diminuent en fonction de ce à quoi le corps est exposé", explique Mary Prunicki, auteur principal de l'étude, au moment de la publication en 2019.

"Dans cette étude, nous avons constaté qu'il y avait plus de cellules [Th2] chez les enfants qui avaient été exposés à la fumée des feux de forêt, ce qui représentait une exposition à la pollution plus importante dans l'ensemble."

Un plus grand nombre de cellules de type Th2 est connu pour induire davantage d'allergies et d'asthme aigus et chroniques, explique Nadeau. Cela s'explique par le fait qu'elles activent les cellules B spécifiques des allergènes.

Des recherches menées dans le cadre de l'étude CHILD (Canadian Healthy Infant Longitudinal Development) en 2015 ont révélé que l'exposition à la pollution atmosphérique liée au trafic au cours de la première année de vie augmente le risque de développer des allergies aux aliments, aux moisissures, aux parasites et aux animaux domestiques.

Les protéines d'arachide présentes dans la poussière domestique ont également été liées à l'apparition d'allergies alimentaires.

Une étude menée par des chercheurs du King's College de Londres a établi un lien étroit entre l'exposition précoce aux protéines d'arachide présentes dans la poussière domestique et l'allergie à l'arachide chez les enfants porteurs de la mutation FLG, associée à l'eczéma.

Une multiplication par trois de l'exposition à la poussière d'arachide pendant la petite enfance était associée à une multiplication par trois de l'allergie à l'arachide à l'âge scolaire.

Mon meilleur conseil serait que les parents se lavent les mains avant d'appliquer des crèmes sur la peau de leur enfant - Helen Brough

"Les enfants porteurs de cette mutation sont beaucoup plus susceptibles d'avoir la peau sèche et nous avons constaté que s'ils avaient des niveaux élevés de poussière d'arachide dans leur lit ou leur aire de jeu, ils avaient un risque significativement plus élevé de développer une allergie en âge scolaire", explique Helen Brough, auteur principal de l'étude et consultante en allergie pédiatrique à l'hôpital pour enfants Evelina London à Londres.

"Mon meilleur conseil serait que tous les parents qui appliquent des crèmes sur la peau de leur enfant se lavent les mains avant de le faire, car il pourrait y avoir non seulement des bactéries sur leurs mains, mais aussi des arachides, des œufs ou du sésame", explique Helen Brough.

"Lorsqu'ils achètent ce type de pommade, les parents ne doivent jamais mettre leurs mains à l'intérieur [du contracteur], car elles seront alors contaminées par des bactéries et potentiellement par des aliments", ajoute M. Brough.

Ils doivent plutôt utiliser une spatule propre pour appliquer la crème sur la peau de leur enfant avant de la faire pénétrer à la main, ajoute-t-elle.

Une thérapie transformationnelle guérit l'hémophilie B 25 juillet 2022

Crédit photo, Getty Images Légende image, On pense que le fait de nourrir un bébé avec de nombreux aliments différents au cours de sa première année de vie contribue à prévenir les allergies.

Prévenir les allergies aux arachides

Une étude historique menée au Royaume-Uni a déclenché un changement de paradigme dans la façon dont les allergies alimentaires des enfants sont traitées et a montré que les allergies aux arachides sont évitables, si les parents interviennent tôt.

En 2015, l'étude Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) a révélé que le nombre d'enfants développant une allergie à l'arachide peut être considérablement réduit si on leur donne régulièrement des arachides dès leur plus jeune âge.

(Les parents désireux d'utiliser cette méthode doivent toujours en discuter d'abord avec leur propre prestataire de soins de santé et s'assurer qu'elle est appropriée et sans danger pour leur bébé. Les résultats rapportés ici sont uniquement destinés à l'information, et non à un avis médical).

L'étude a porté sur 640 nourrissons âgés de 4 à 11 mois, considérés comme présentant un risque élevé de développer une allergie à l'arachide parce qu'ils souffraient d'eczéma sévère, étaient allergiques aux œufs ou souffraient des deux affections, jusqu'à l'âge de cinq ans.

Les enfants ont été divisés en deux groupes : ceux dont les parents leur donnaient régulièrement des aliments contenant des arachides, à au moins trois repas par semaine, et ceux dont les familles évitaient complètement les arachides.

L'étude LEAP a révélé que la consommation régulière d'arachides réduisait la prévalence de l'allergie aux arachides à l'âge de cinq ans dans une proportion remarquable de 81 %.

À l'âge de cinq ans, seuls 3,2 % des enfants du groupe des consommateurs avaient développé une allergie aux arachides, contre 17,2 % dans le groupe des évitants.

Le conseil était autrefois le suivant : "si vous ne vous approchez pas de ce méchant allergène, vous ne développerez pas de problème". Mais tout ce que vous faites, c'est de botter en touche - George Du Toit

"La différence entre les deux groupes était énorme", déclare Du Toit, qui est l'un des coauteurs de l'étude LEAP. Ces résultats scientifiques ont "révolutionné" la façon dont les allergies des enfants sont traitées, dit-il.

Avant, le conseil était le suivant : "Si tu ne t'approches pas de ce méchant allergène, tu ne développeras pas de problème", explique Du Toit. "Mais tout ce que vous faites est de botter en touche, et de donner à l'enfant plus de chances de devenir allergique."

Nadeau a transformé cette compréhension scientifique en une rime mémorable : "par la peau, les allergies commencent ; grâce à l'alimentation, les allergies peuvent rester tranquilles."

Crédit photo, Getty Images Légende image, La nourriture est un élément important du développement et de la vie sociale des enfants, mais les allergies peuvent rendre ces moments partagés stressants et anxieux.

Nouveau conseil

Après la publication de l'étude LEAP, l'Académie américaine de pédiatrie a approuvé l'introduction précoce de l'arachide chez les nourrissons présentant un risque élevé d'allergie à l'arachide.

En 2017, l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis a publié de nouvelles lignes directrices pour l'introduction des aliments à base d'arachide chez les nourrissons âgés de quatre à six mois souffrant d'eczéma sévère ou d'allergie aux œufs, et à partir de six mois pour les enfants souffrant d'eczéma léger à modéré.

Auparavant, les lignes directrices recommandaient aux parents de retarder l'introduction de certains aliments à haut risque (comme les arachides), ce qui "a peut-être joué un rôle dans l'augmentation continue du nombre d'enfants souffrant d'allergies alimentaires", explique Mme Bufford.

La British Society for Allergy and Clinical Immunology a également publié de nouvelles lignes directrices pour le traitement des allergies aux noix en 2017, recommandant l'introduction précoce des arachides dans le régime de sevrage des nourrissons à haut risque.

De nombreux parents sont "très nerveux" à l'idée de présenter à leur bébé des arachides et d'autres aliments auxquels ils peuvent être allergiques, en particulier s'il existe des antécédents familiaux d'allergies, explique Maeve Kelleher, honorary senior clinical fellow à l'Imperial College London, et consultante en allergies pédiatriques à Children's Health Ireland.

Si c'est le cas, il peut être utile de faire d'abord un test cutané ou de suggérer que l'introduction ait lieu en milieu hospitalier, ajoute Mme Kelleher.

Chez les bébés de moins d'un an, l'anaphylaxie est "très peu probable", dit-elle, ajoutant que les symptômes allergiques les plus courants chez les nourrissons sont l'urticaire et parfois les vomissements.

"Une fois que l'enfant est plus âgé, et que son système immunitaire est plus sophistiqué, il est plus susceptible d'avoir une anaphylaxie", dit Brough.

Lorsque vous trouvez une allergie, l'heure tourne vraiment et la fenêtre d'opportunité commence à se refermer - George Du Toit

Selon M. Du Toit, il est important que les parents sachent qu'il existe une "fenêtre d'opportunité" pour établir la tolérance, entre 4 et 11 mois.

Les parents devraient commencer à faire goûter à leurs enfants autant d'aliments différents que possible, surtout s'ils souffrent d'eczéma, dit-il.

"Il est rare d'être allergique à un seul aliment ; lorsqu'on trouve une allergie alimentaire, on en trouve généralement d'autres", explique M. Du Toit.

"Lorsque vous en trouvez une, l'heure tourne vraiment et la fenêtre d'opportunité commence à se refermer. L'idéal est de passer à d'autres allergènes alimentaires courants et sûrs."

Lorsque le bébé atteint l'âge de 12 mois, il est souvent trop tard car les allergies sont déjà établies, dit-il.

"Beaucoup d'allergies vont ensemble parce qu'elles partagent des protéines communes, notamment les mollusques et les crustacés", dit Nadeau.

"Ainsi, si vous êtes allergique aux crevettes, vous êtes plus susceptible d'être allergique à d'autres articles qui ont un exosquelette comme le homard."

Il est donc important de présenter aux nourrissons un large éventail d'aliments au cours de la première année de leur vie, dit-elle.

Être "trop propre" est-il vraiment un problème ?

L'un des sujets les plus discutés en matière d'allergies est la question de savoir si la propreté est responsable de l'augmentation des allergies.

L'hypothèse de l'hygiène, qui a été postulée par l'épidémiologiste David Strachan en 1989, propose que l'exposition de la petite enfance aux microbes et aux infections favorise le développement du système immunitaire et protège contre les allergies.

Strachan a soutenu que l'augmentation des allergies et de l'asthme à la fin du 20e siècle était liée à la réduction de l'exposition des enfants aux microbes en raison de la diminution de la taille des familles, de l'interaction limitée avec les animaux et des normes de propreté plus strictes.

Cette théorie est controversée et de nombreux scientifiques ne l'approuvent pas, arguant qu'une bonne hygiène est essentielle pour se protéger des maladies et qu'il n'existe aucune preuve solide montrant que la propreté est responsable du développement des maladies allergiques.

Une interprétation largement soutenue de l'hypothèse est que la susceptibilité d'un enfant aux allergies n'a pas à voir avec la propreté de sa maison, mais plutôt avec le fait que son intestin a été exposé à différents types de micro-organismes.

Dans une étude réalisée en 2021, des chercheurs de l'University College London et de la London School of Hygiene & Tropical Medicine affirment que nous ne sommes pas trop propres pour notre propre bien, soulignant que l'exposition des enfants aux vaccins, leur environnement naturel et le microbiote bénéfique de leur mère fournissent tous les apports microbiens nécessaires à un système immunitaire sain.

L'étude montre que le nettoyage de la maison "ne réduit pas nécessairement l'exposition de l'enfant à sa mère ou à la nature, alors que le microbiote non naturel de la maison moderne n'est pas utile et peut être toxique", déclare Graham Rook, professeur émérite de microbiologie médicale à l'UCL et auteur principal de l'étude.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les enfants de la communauté Amish élevés dans des fermes traditionnelles ont une incidence particulièrement faible d'allergies.

Si la propreté de la maison n'est plus considérée comme un facteur de risque pour les allergies, les facteurs environnementaux peuvent jouer un rôle dans le développement de leur système immunitaire et des affections allergiques.

"Les enfants qui naissent dans un environnement agricole sont beaucoup moins susceptibles de souffrir d'asthme, d'eczéma et d'allergies", déclare Brough. "On pense que cela est dû en partie à la nourriture qu'ils consomment et en partie à leur exposition aux bactéries présentes dans les étables."

Une étude menée en Afrique du Sud a conclu que l'exposition aux animaux de ferme protégeait les tout-petits âgés de 12 à 36 mois des conséquences allergiques.

Les recherches menées sur les enfants Amish élevés dans des fermes de l'Indiana offrent un tableau encore plus détaillé.

Les Amish sont une communauté d'agriculteurs d'origine suisse, qui vivent généralement en famille nombreuse et suivent un mode de vie traditionnel, en évitant notamment l'utilisation de l'électricité et en utilisant des buggys tirés par des chevaux plutôt que des voitures.

Les chercheurs ont comparé les enfants amish à des enfants suisses élevés dans des fermes, ainsi qu'à des enfants suisses qui ne vivaient pas dans des fermes.

Tous ces enfants avaient un bagage génétique similaire, mais leurs taux d'allergie et d'asthme étaient très différents.

Les enfants amish présentaient les taux les plus bas d'asthme et d'allergies, tandis que les enfants suisses n'ayant pas été élevés dans des fermes présentaient les taux les plus élevés, comparables aux taux généraux aux États-Unis. Les taux des enfants des fermes suisses se situaient au milieu.

Les résultats suggèrent que le mode de vie, plutôt que la génétique, joue un rôle décisif dans le développement de l'asthme et des allergies, et notamment que le fait d'être en contact étroit avec des animaux y contribue.

La raison de la différence entre les enfants des fermes amish et suisses n'est pas tout à fait claire, et pourrait être liée à la taille des familles, selon l'étude.

"Dans cet environnement rural, l'exposition au bétail est le facteur de protection le plus fort", ont déclaré les chercheurs.

"Dans les communautés urbaines, où le contact avec les animaux est rare, les facteurs de risque incluent la césarienne, et les facteurs de protection incluent la consommation de produits laitiers fermentés."

Naissance et santé intestinale

Les recherches suggèrent qu'il existe un lien entre le mode de naissance d'un bébé, ses bactéries intestinales et ses sensibilités alimentaires ultérieures.

On a constaté que les bébés nés par voie vaginale et exposés aux bactéries vaginales et intestinales de leur mère ont un nombre de bactéries intestinales plus élevé que ceux nés par césarienne.

Une étude menée par des chercheurs canadiens a établi un lien entre les enfants nés par césarienne et la sensibilité aux arachides chez les nourrissons.

Selon l'étude, ces enfants présentaient de manière persistante de faibles niveaux de bactéroïdes - un type de bactérie essentiel au développement du système immunitaire - au cours de la première année de leur vie.

Le risque de développer une sensibilité à l'arachide avant l'âge de trois ans a été multiplié par trois chez les bébés présentant un faible taux de bactéroïdes.

"Tout se résume au microbiome intestinal", déclare Brough. "Nous savons que les enfants souffrant d'allergies alimentaires ont un microbiome intestinal différent de celui des enfants qui n'en souffrent pas".

De nombreuses mères ayant subi une césarienne reçoivent des antibiotiques après l'accouchement, afin de prévenir l'infection de la plaie.

Bien que cela soit important pour la santé et le rétablissement de la mère, Brough indique que cela peut avoir un effet secondaire négatif : "nous savons que l'exposition aux antibiotiques au cours des deux premières semaines de vie augmente le risque d'eczéma [du bébé]."

Cela ne signifie pas que les bébés nés par césarienne développeront définitivement des allergies - et comme le montre l'étude LEAP, ils peuvent bénéficier de stratégies préventives. Mais elle peut apporter un éclairage utile sur les causes profondes des allergies.

Grandir en dehors des allergies

J'ai eu la chance de me débarrasser de mes allergies au lait et aux œufs, mais je ne peux toujours pas manger de noix, quelles qu'elles soient. Cette situation semble être courante.

Environ 80 % des enfants se débarrassent en grandissant de leurs allergies au lait et aux œufs, explique Mme Kelleher.

"Mais malheureusement, seuls 20 % environ se débarrassent de leur allergie aux noix en grandissant".

"Bien que les allergies au lait, aux œufs, au blé et au soja se résolvent souvent pendant l'enfance, les enfants semblent se débarrasser de certaines de ces allergies plus lentement qu'au cours des décennies précédentes, de nombreux enfants restant allergiques au-delà de l'âge de cinq ans", ajoute Mme Bufford.

Les allergies aux arachides, aux noix, aux poissons et aux crustacés durent généralement toute la vie, ajoute-t-elle.

Mais même pour ces allergies, des options de traitement émergent. L'immunothérapie, qui désensibilise l'organisme à un allergène, est un traitement particulièrement prometteur.

On a constaté que les médicaments d'immunothérapie induisaient une rémission de l'allergie aux arachides.

Lors d'un récent essai clinique aux États-Unis, l'administration d'une immunothérapie orale à l'arachide à des enfants hautement allergiques âgés de un à trois ans - sous étroite surveillance médicale - a désensibilisé la plupart d'entre eux aux arachides et a induit une rémission de l'allergie à l'arachide chez un cinquième.

Ce type d'immunothérapie est différent des mesures préventives pour les bébés, et est effectué par des experts dans des centres médicaux spécialisés, et non par les parents eux-mêmes.

Bien que le nombre d'allergies alimentaires augmente rapidement dans le monde, nous commençons enfin à comprendre comment les traiter efficacement, et les prévenir complètement par une intervention précoce.

Je sais à quel point ces développements scientifiques peuvent changer la vie des gens.

Cela signifie que les générations futures de jeunes enfants pourront profiter sans souci des jeux et des fêtes d'anniversaire, sans risquer de devenir incroyablement malades, et que leurs parents ne seront pas tourmentés par la crainte constante d'allergènes cachés.

----------