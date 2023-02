Quelle solution pour redonner au lac Rose sa fameuse coloration ?

« Le lac n’est plus rose, il a perdu sa couleur. »

C’est le triste et désastreux constat que réalise Mor Gueye, président de l’association des artisans du lac Rose. « Toutes ces boutiques sont perdues », dit-il en pointant du doigt les échoppes envahies par les eaux.

« C’est vraiment dur pour des pères de famille qui ont investi leur argent dans ce commerce et qui ont tout perdu aujourd’hui », lance Mor Gueye, dépité.

Un lac pas comme les autres

Attraction touristique en péril

Babacar qui se surnomme No stress, s’inquiète de la chute du nombre de touristes qui fréquentent le lac mais craint par-dessus tout, la prochaine saison des pluies. « On ne peut pas abandonner un site aussi important. Nous devons trouver une solution et il y a assurément une solution », affirme-t-il.