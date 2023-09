L'ancienne civilisation qui a inspiré la démocratie américaine

Crédit photo, Alastair Gill Légende image, Tahtali Dagi, aussi connu sous le nom de Lycian Olympus. (Kemer, Antalya, Turquie).

Un sentier de 540 km le long de la côte méditerranéenne de la Turquie présente aux randonneurs le riche patrimoine de la Lycie, une ancienne république maritime reconnue comme la première union démocratique au monde.

« Les Lyciens ? Mais qui étaient-ils ? dit Iskender. "Quand nous, les Turcs, sommes arrivés ici, nous n'avons vu que des ruines, et comment les appelez-vous ? Où reposent les morts ?" ajouta le vieux constructeur de bateaux en posant sa bouteille de bière Efes et en faisant un geste horizontal avec ses mains.

"Des tombes ? ai-je proposé. Il a ajusté sa casquette de skipper crasseuse et a hoché la tête.

Nous n'étions qu'en mai, mais la chaleur de l'après-midi pesait déjà lourd à Simena, un village reculé de la péninsule de Teke, sur la côte méditerranéenne de la Turquie, une région historiquement connue sous le nom de Lycie.

J'étais à deux semaines d'une randonnée le long de la voie lycienne, un sentier de 540 km reliant les villes de Fethiye et d'Antalya, et j'avais rencontré Iskender après avoir cherché un rafraîchissement dans un café en bord de route, près d'un chantier naval.

Il désigna les murs crénelés du château de Simena , gravissant une crête accidentée. « Ces tombeaux que vous avez vus près du château…Comment ont-ils déplacé ces énormes pierres, il y a des milliers d'années ? Il a demandé.

"Même cinq hommes ne pourraient pas porter ces couvercles de tombe." Iskender secoua la tête, comme s'il luttait pour se réconcilier avec une idée impossible.

Depuis la forteresse, j'avais aperçu les sarcophages lyciens aux couvercles gothiques en forme de voûte, jonchant par dizaines le flanc de la colline.

Plus tôt, dans la ville voisine de Kaleüçağız, j'avais escaladé une colline surplombant la marina pour découvrir une vaste nécropole de tombes étouffées par les herbes, tandis qu'à quelques mètres de là, des commerçants installaient bruyamment leurs étals.

La présence turque semblait fragile à côté de ces étranges reliques, rappelant que d’autres avaient autrefois élu domicile sur cette terre.

Crédit photo, Alastair Gill Légende image, Des sarcophages lyciens sont dispersés le long de la Voie Lycienne, y compris autour du château de Simena.

Immortalisée dans l'Iliade comme le pays du « fleuve tourbillonnant Xanthos », du nom de sa capitale d'origine, l'ancienne Lycie était une place forte de montagne peuplée par une race maritime farouchement indépendante dont les origines restent une question de spéculation.

L'historien grec ancien Hérodote affirmait que les ancêtres des Lyciens, les Trm̃mili, « étaient originaires de Crète », bien que les érudits modernes pensent qu'il s'agissait d'un peuple anatolien qui s'est hellénisé après qu'Alexandre le Grand ait saisi la région des Perses en 333 avant notre ère. . Et bien que les Lyciens aient disparu depuis longtemps dans l’oubli, assimilés par les Byzantins et les Turcs, leur héritage politique perdure, grâce à un curieux lien historique.

Le 30 juin 1787, le futur président américain James Madison prononce un discours à la Convention constitutionnelle de Philadelphie. Le forum avait été convoqué pour identifier un système de gouvernement plus efficace pour cette nation naissante, où le manque de représentation proportionnelle entravait l'efficacité de l'élaboration de politiques.

Répondant à l'affirmation du délégué Oliver Ellsworth selon laquelle l'égalité des voix avait toujours été un principe fondamental dans les confédérations, Madison a cité l'exemple de Lycia. La Ligue Lycienne, affirmait-il, était différente.

Formée au IIe siècle avant notre ère et composée de 23 cités-États, la Ligue Lycienne fut la première union démocratique au monde, un modèle de confédération forte basée sur la représentation populaire et proportionnelle. Six villes – dont la capitale Patara – détenaient trois voix au Conseil lycien, les villes de taille moyenne en possédaient deux et les petites colonies en possédaient une.

Crédit photo, Alastair Gill Légende image, L'itinéraire de 540 km serpente le long de la péninsule turque de Teke et retrace la riche histoire de la région.

Les circonstances entourant la création de la Ligue ne sont pas claires, mais il s'agissait probablement d'une réponse à la tyrannie de Rhodes, qui se vit brièvement confier le contrôle de la Lycie en 190 avant notre ère par Rome. La Ligue ne pouvait pas déterminer la politique étrangère, mais élisait un exécutif gouvernemental, un Lyciarch, ainsi que des juges locaux, et collectait des impôts. Le philosophe français du 18e siècle Montesquieu l'appelait « la constitution la plus parfaite de l'Antiquité ».

Le professeur Anthony Keen, expert de la Lycie à l'Université de Notre Dame, décrit le système comme « une rencontre des idées grecques sur la démocratie avec des idées lyciennes préexistantes sur la manière dont une communauté d'établissements urbains individuels travaille ensemble ».

La plupart des sentiers sur lesquels je parcourais étaient autrefois des routes, des artères millénaires reliant les villes de Lycie, dont l'histoire s'est terminée après que l'empereur romain Claude a annexé la région en 43 avant notre ère. C'est son intérêt pour ces anciennes routes qui a incité Kate Clow, d'origine britannique, à créer la Voie Lycienne dans les années 1990 après avoir déménagé dans la région.

"Je n'étais pas inspirée pour créer un sentier ; j'étais inspirée pour collectionner de vieilles routes", a-t-elle déclaré.

Clow continue d'élargir le parcours et de soutenir les communautés locales : cette année, un groupe de bénévoles a transformé un bâtiment du village de Sidyma en centre culturel.

Les randonneurs étaient peu nombreux sur la Voie Lycienne, mais le sentier était plein de vie : des chèvres aux cheveux hirsutes, des tortues lourdes et, plus alarmant encore, les serpents noirs qui traversaient parfois le chemin.

Crédit photo, Alastair Gill

Dans les villages de montagne parsemés de coquelicots et de fleurs sauvages, des femmes en pantalons amples şalvar m'apportaient du fromage de chèvre, du miel frais et du pain plat gozleme , arrosés de verres de thé. Aux heures les plus chaudes, je plongeais dans la mer, à l'abri dans des canyons boisés ou allongé dans des bosquets de chênes, d'oliviers sauvages et de cornouillers aux senteurs de thym.

Après le crépuscule, un épais silence enveloppait le pays et mon feu de camp tremblait sous les pins chuchotant, comme pour me pousser à me souvenir des gens qui ont construit ces routes.

En effet, sur la Voie Lycienne, la mémoire est une présence si omniprésente que l'on marche, se repose et dort en compagnie de fantômes. Car malgré sa beauté dramatique, c’est une terre de fantômes. Dans The Lycian Shore , récit d'un voyage maritime le long de la péninsule dans les années 1950, l'exploratrice Freya Stark la qualifiait de « côte la plus hantée du monde ».

Des tombeaux vides se trouvent dans chaque bosquet et bosquet, comme des envoyés muets envoyés d'une ambassade disparue.

Élément ostentatoire du tissu urbain de Lycie, les tombes étaient l'expression du rôle central du culte des ancêtres et de l'au-delà. Les plus étranges de toutes étaient les tombes à piliers en forme de tour trouvées dans les ruines de Xanthos , capitale de la Lycie sous les Perses. La Voie Lycienne détourne vers l'intérieur des terres vers le site, situé sur un éperon rocheux entouré de serres et de plantations d'orangers. Deux tombes à piliers dominent l'acropole : la tombe de la Harpie, ornée de reliefs de figures féminines ailées ; et l'obélisque xanthien, une stèle géante recouverte d'écriture lycienne qui n'a pas encore été entièrement déchiffrée.

La plus grande tombe à piliers de Xanthos, la Tombe de Payava, avec ses bas-reliefs et ses inscriptions lyciennes, a été enlevée en 1841 par l'archéologue britannique Sir Charles Fellows, qui a transporté tout ce qu'il pouvait à Londres sur le HMS Beacon. Aujourd'hui, le tombeau se trouve au British Museum , aux côtés des frises originales du tombeau de la harpie et du monument des Néréides , un tombeau sculpté spectaculaire en forme de temple grec.

Crédit photo, Alastair Gill Légende image, Des tombes à piliers en forme de tour peuvent être vues dans les ruines de Xanthos, capitale de la Lycie sous les Perses

À partir du IVe siècle avant notre ère, les Lyciens ont construit des tombes "maisons" taillées dans le roc - souvent des chambres funéraires creusées dans des falaises, la paroi rocheuse autour de la porte étant taillée pour imiter la façade d'une maison lycienne en bois, avec des "poutres" et des "solives" en saillie. Les sarcophages, tombes oblongues taillées dans le calcaire lycien, sont les plus courants ; ils reposent généralement sur un sépulcre inférieur.

Le Dr Catherine Draycott, archéologue de l'Université de Durham, a expliqué que dans les tombes lyciennes, les défunts étaient enterrés dans le sarcophage supérieur, tandis que les parents ou les esclaves étaient enterrés dans la chambre située en dessous. "Il y a cette idée en Lycie d'élever littéralement des personnes importantes vers la mort", a-t-elle déclaré. "Donc, dans ce sens, ils héroïsent quiconque est mis là-dedans."

Même si les tombes omniprésentes ont permis aux archéologues de comprendre les rituels funéraires élaborés des Lyciens, l'image de la vie quotidienne est clairsemée : les découvertes d'objets personnels ou de bijoux sont incroyablement rares. "La difficulté est qu'une grande partie des preuves concrètes sont romaines. Il y a si peu de preuves des périodes antérieures", a déclaré Draycott. Pillées il y a longtemps, les tombes sont inévitablement vides – même les ossements ont disparu.

Deux jours après Xanthos, la piste me ramenait sur la côte par les ruines de Patara , capitale de la Ligue Lycienne. Autrefois port prospère, Patara a été progressivement abandonnée après l'ensablement de son fleuve. La rue principale à colonnades disparaît désormais dans une piscine et les murs des magasins qui bordaient autrefois l'avenue se sont effondrés depuis longtemps. Le bâtiment le plus important ici est la salle du conseil, ou bouleterion.

Contenant un auditorium semi-circulaire avec 20 rangées de bancs en pierre, cette maison d'assemblée récemment restaurée était le centre politique de la Ligue Lycienne.

Crédit photo, Berk Ozdemir/Getty Images Légende image, Patara était la capitale et le centre politique de la Ligue Lycienne

Assis en haut du bouleterion, il n'était pas difficile d'imaginer des centaines de délégués en robe discutant des affaires publiques pendant que le Lyciarch dirigeait les débats, et mes pensées dérivaient de Patara à la lointaine Philadelphie, et à l'invocation par Madison de la Ligue Lycienne.

C'est grâce à Madison qu'aujourd'hui la Chambre des représentants américaine est fondée sur le principe lycien, avec les 435 sièges répartis entre les 50 États au prorata de leur population. De toutes les tentatives des Lyciens pour défier le passage du temps et se préserver pour le monde à venir, celle qui s'est avérée avoir une véritable vie après la mort était la chose la plus intangible : une idée.