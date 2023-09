Dans les coulisses de l'opération Dudula en Afrique du Sud : « Pourquoi nous détestons les étrangers »

Par Ayanda Charlie à Johannesburg et Tamasin Ford à Londres

Le groupe sud-africain anti-migrants Operation Dudula est devenu célèbre pour ses attaques dans les entreprises appartenant à des ressortissants étrangers et pour avoir forcé la fermeture de magasins. BBC Africa Eye a obtenu un accès rare aux membres du mouvement de rue anti-migrants le plus important du pays.

Dans la cuisine d'une école de Kwa Thema, un township à l'est de Johannesburg, Dimakatso Makoena s'affaire à préparer des sandwichs. Cet homme de 57 ans, parent célibataire de trois enfants, y est cuisinier depuis plus de 10 ans.

"Pour tout vous dire, je déteste les étrangers. Comme j'aimerais qu'ils puissent simplement faire leurs valises et partir quitter notre pays", dit-elle en retenant ses larmes.

Il est difficile de comprendre la force de cette haine jusqu'à ce que Mme Makoena sorte son téléphone pour montrer une photo de son fils. Émacié avec un regard vitreux dans ses yeux, des cicatrices de brûlures de colère s'étendaient sur son corps, sur ses bras et sur son visage.

"Il a commencé à fumer de la drogue à l'âge de 14 ans", dit-elle, expliquant que son fils sort souvent pour voler des choses pour nourrir sa dépendance. Un jour, il avait essayé d'emporter des câbles électriques pour les vendre lorsqu'il s'est fait électrocuter et brûlé.

Dimakatso Makoena accuse les étrangers d'avoir vendu de la drogue à son fils et d'avoir détruit sa vie.

Son fils consomme du crystal meth et du nyaope, une drogue de rue très addictive qui a dévasté les communautés dans toute l'Afrique du Sud. Ce n’est que lorsqu’elle accuse les étrangers d’avoir vendu la drogue que son raisonnement et son soutien à l’Opération Dudula deviennent clairs.

"Dudula, c'est la seule chose qui me fait tenir", déclare-t-elle à la BBC.

Soweto était à l'avant-garde de la résistance anti-apartheid et était la patrie de Nelson Mandela, le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, la commune est devenue le foyer du groupe anti-migrants le plus important du pays.

Avec un Sud-Africain sur trois sans emploi dans l’une des sociétés les plus inégalitaires au monde, les étrangers en général sont devenus une cible facile.

La rhétorique xénophobe utilisée par certains responsables publics, hommes politiques et groupes anti-migrants a contribué à alimenter le mythe selon lequel le pays est envahi par les migrants. L’enquête sud-africaine sur les attitudes sociales de 2021 a révélé que près de la moitié de la population de 60 millions d’habitants pensait qu’il y avait entre 17 et 40 millions d’immigrants dans le pays.

L'Opération Dudula a l'ambition de combler ce vide et s'est transformée d'un groupe local anti-migrants en un parti politique national, affirmant son objectif de se présenter aux élections générales de l'année prochaine.

Zandile Dabula, qui a été élu président de l'Opération Dudula en juin 2023, est calme, charismatique et catégorique quant au message du groupe : les « étrangers » sont la cause profonde des difficultés économiques de l'Afrique du Sud.

"On voit de la drogue partout et la plupart des toxicomanes sont des Sud-Africains plutôt que des ressortissants étrangers. Alors, que se passe-t-il ? Nourrissent-ils nos propres frères et sœurs pour qu'il leur soit facile de prendre le relais ?" dit-elle.