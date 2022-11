Pourquoi parler à des inconnus peut nous rendre plus intelligents

Joe Keohane BBC Future

Crédit photo, Getty Images

Dans un monde méfiant, beaucoup d'entre nous hésitent à interagir avec des inconnus. Mais parler à des personnes que nous n'avons jamais rencontrées auparavant, même dans le cadre d'interactions passagères, peut nous rendre plus sages et plus heureux.

Comme beaucoup de gens qui ont grandi dans l'Amérique des années 80, j'ai été élevé dans la crainte des étrangers.

Le "danger des étrangers" était à la mode à cette époque. L'inquiétude des parents et la méfiance naturelle de l'humanité à l'égard des étrangers étaient exacerbées par la couverture médiatique sensationnelle et la chute de la confiance sociale, qui se sont transformées en une véritable panique morale.

Les policiers, les enseignants, les parents, les chefs religieux, les politiciens, les personnalités des médias et les organisations de protection de l'enfance ont mis de côté leurs différences et ont travaillé ensemble pour faire passer le message suivant : en interagissant avec un étranger, on peut le mettre en danger.

S'il ne fait aucun doute que certaines personnes vivent des expériences traumatisantes avec des inconnus, le "danger de l'étranger" ne reposait sur aucune base statistique réelle.

À l'époque, comme aujourd'hui, la majorité des crimes sexuels et violents contre les enfants (et les adultes, d'ailleurs) sont commis par des personnes connues de la victime : parents, voisins et amis de la famille.

Les enlèvements par des personnes extérieures à la famille - qui incluent ceux où un enfant est enlevé par une personne inconnue - ne représentent que 1 % des cas de disparition d'enfants signalés au National Center for Missing and Exploited Children aux États-Unis.

Mais, ça semblait réel, et donc c'était réel. Étranger rime avec danger, et la paire est devenue inextricablement liée.

Cependant, cette façon de penser aurait-elle pu affecter nos interactions dans la vie ultérieure pour beaucoup d'entre nous ? Sommes-nous passés à côté de quelque chose de précieux ?

Certains spécialistes des sciences sociales pensent que le fait d'enseigner aux enfants que toutes les personnes qu'ils n'ont pas rencontrées dans le monde sont dangereuses peut avoir été activement nuisible.

Le politologue Dietlind Stolle, de l'université McGill au Canada, a affirmé que des décennies de ce type de message ont pu nuire à la capacité de toute une génération à faire confiance aux autres. C'est problématique - la confiance étant essentielle au fonctionnement de nombreuses sociétés.

"Combien d'opportunités sociales ou économiques manquons-nous en ayant simplement peur des inconnus ?" s'est demandé M. Stolle. Bien que je ne préconise pas que les étrangers s'approchent des enfants, ou vice versa, je crois qu'en tant qu'adultes, nous devrions réfléchir à nouveau aux avantages de parler en toute sécurité aux inconnus.

Pendant plusieurs années, j'ai fait des recherches sur les raisons pour lesquelles nous ne parlons pas aux inconnus et sur ce qui se passe lorsque nous le faisons pour mon livre The Power of Strangers : The Benefits of Connecting in a Suspicious World (Le pouvoir des étrangers : les avantages de la communication dans un monde suspicieux).

Ces recherches m'ont amené à rencontrer des anthropologues, des psychologues, des sociologues, des politologues, des archéologues, des urbanistes, des militants, des philosophes et des théologiens, ainsi que des centaines d'inconnus à qui j'ai parlé partout où je suis allé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alors que l'étiquette veut que l'on se taise dans les transports publics, vous pourriez trouver que parler à un étranger rend votre voyage plus intéressant.

Ce que j'ai appris, c'est que nous passons à côté de beaucoup de choses en ayant peur des étrangers. Parler à des inconnus - dans les bonnes conditions - est bon pour nous, bon pour nos quartiers, nos villes, nos nations et notre monde.

Parler à des inconnus peut vous apprendre des choses, vous approfondir, faire de vous un meilleur citoyen, un meilleur penseur et une meilleure personne. C'est une bonne façon de vivre. Mais c'est plus que cela. Dans un monde en mutation rapide, infiniment complexe et furieusement polarisé, c'est un moyen de survivre.

Depuis plus de 6 000 ans, les humains vivent dans des villes - une forme d'organisation sociale caractérisée par une surabondance d'étrangers. Mais ce n'est que récemment que les psychologues ont commencé à étudier ce qui se passe lorsque nous parlons à tous ces inconnus sans visage dont nous sommes entourés chaque jour.

En 2013, les psychologues Gillian Sandstrom, de l'université du Sussex au Royaume-Uni, et Elizabeth Dunn, de l'université de Colombie-Britannique, ont publié le résultat d'une expérience, dans laquelle elles ont demandé à 30 adultes de sourire et de parler à leur barista dans un café de Toronto, et à 30 autres de rendre leur transaction aussi efficace que possible.

"Les gens sont remarquablement pessimistes à propos de presque tous les aspects de la conversation avec des inconnus", écrit Sandstrom, mais ce pessimisme semble injustifié.

Les participants à l'étude qui ont interagi lors de l'achat de leur café ont déclaré ressentir un plus fort sentiment d'appartenance et une meilleure humeur que ceux qui n'ont pas parlé à l'étranger.

Les auteurs ont conclu que "la prochaine fois que vous aurez besoin d'un petit remontant, vous pourriez envisager d'interagir avec le serveur du Starbucks... et ainsi exploiter cette source de bonheur facilement accessible".

Trouver le courage d'engager la conversation avec un inconnu peut sembler difficile, car ce n'est pas dans les habitudes de beaucoup d'entre nous.

Les spécialistes des sciences du comportement Nicholas Epley et Juliana Schroeder, de l'université de Chicago, ont demandé à des navetteurs de parler à des inconnus dans les transports en commun, les taxis et les salles d'attente - des endroits où la norme sociale à Chicago est de ne pas parler.

Naturellement, la plupart des participants ont prédit que ces interactions se passeraient mal. Craignant d'enfreindre une norme sociale, ils s'inquiétaient que l'étranger n'apprécie pas l'intrusion et les rejette, et que leurs trajets soient encore plus désagréables qu'ils ne l'étaient déjà.

Les humains sont peut-être des animaux sociaux, mais pas toujours suffisamment pour leur propre bien-être - Nicholas Epley et Juliana Schroeder

Cependant, lorsque les participants sont sortis et ont réellement engagé le dialogue, ils ont constaté que les inconnus étaient étonnamment réceptifs, curieux et agréables.

"Les navetteurs semblaient penser que parler à un étranger posait un risque significatif de rejet social", ont écrit Epley et Schroeder. "Pour autant que nous puissions le dire, cela ne posait aucun risque".

Au contraire, les participants qui ont parlé à des inconnus ont déclaré que les conversations étaient agréables, intéressantes et duraient plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu, et qu'elles rendaient leurs trajets plus agréables.

Epley et Schroeder ajoutent que ces résultats suggèrent une "profonde incompréhension des interactions sociales", concluant que "les humains sont peut-être des animaux sociaux, mais pas toujours assez pour leur propre bien-être".

Pour éviter que ces résultats ne soient attribués à la gentillesse des Américains du Midwest, Epley et Schroeder ont mené la même expérience dans une région moins conviviale et ont demandé à des banlieusards de discuter avec des étrangers dans les transports en commun de Londres - une perspective que de nombreux Londoniens considèrent avec un mélange de mépris et d'horreur (et un endroit où même le contact visuel est généralement évité).

Pourtant, Epley et Schroeder ont obtenu les mêmes résultats. Les conversations se sont remarquablement bien déroulées.

Depuis lors, ce résultat a été répété dans d'autres pays, avec des participants très divers. Les conclusions de ces études sont remarquablement cohérentes : de nombreuses personnes redoutent de parler à des inconnus, mais lorsqu'elles le font, elles ont tendance à se sentir bien : plus heureuses, moins seules, plus optimistes, plus empathiques et avec un sentiment d'appartenance plus fort à leur communauté.

Plusieurs experts, ainsi que des membres du public qui parlent à des inconnus, m'ont dit que cela les fait se sentir plus en sécurité, en leur donnant l'assurance que les gens qui les entourent sont bien intentionnés.

Pourtant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens se sentent mal à l'aise de parler à des inconnus. Les gens disent avoir peur de violer une norme sociale, craindre de ne pas savoir parler ou de ne rien avoir à dire, ou encore avoir peur de parler à quelqu'un d'un autre groupe et d'être attaqué ou de dire la mauvaise chose.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Parler à votre serveur peut être un moyen facile de commencer à vous ouvrir à des inconnus.

De nombreux facteurs conspirent pour nous empêcher de nous parler. Certes, avec les smartphones, il est plus facile que jamais d'éviter d'interagir avec les personnes de notre environnement immédiat.

Et nous pouvons être naturellement méfiants à l'idée d'approcher une personne qui nous semble indigne de confiance, même si nous ne l'avons jamais rencontrée.

Nous préférons coopérer avec quelqu'un qui ressemble à quelqu'un en qui nous avons eu confiance dans le passé plutôt qu'avec quelqu'un qui ressemble à une ancienne connaissance indigne de confiance.

Il n'est donc pas surprenant que, lorsque ces craintes ne se vérifient pas, les gens soient soulagés. Je l'ai moi-même ressenti lorsque j'ai eu des interactions positives avec des inconnus.

"Je pense que ce soulagement peut être dû au fait que l'on nous vend ce message selon lequel le monde est un endroit effrayant", dit Sandstrom. "Et puis vous avez une discussion avec une personne au hasard, et ça se passe bien, et c'est comme si le monde n'était pas si mauvais après tout".

Ce n'est pas une mince affaire. À une époque où tant de gens se sentent seuls, éloignés, exclus, déconnectés, pessimistes, ces résultats sont à la fois utiles et rassurants. Interagir avec des inconnus, même en passant, peut nous aider à construire ou à reconstruire des réseaux sociaux, à nous reconnecter avec nos communautés et à renforcer la confiance dans les personnes qui nous entourent.

Comme l'a rapporté un étudiant universitaire qui a participé à l'une des expériences les plus récentes de Sandstrom : "J'avais l'impression d'avoir oublié comment se faire des amis, mais cette étude m'a rappelé que la plupart des gens sont amicaux, et qu'il suffit de se mettre en avant."

En tant qu'hétéro blanc, j'ai reconnu dès le départ que mes interactions avec des inconnus pouvaient être moins tendues que pour les personnes qui ne sont pas des hétéros blancs.

C'est pourquoi, pendant mes recherches pour mon livre, j'ai fait en sorte de parler à une grande diversité de personnes qui avaient pris l'habitude de parler à des inconnus. En dépit de la diversité de leurs origines et de leurs expériences, elles ont pour la plupart signalé les mêmes effets positifs que ceux que l'on trouve dans les ouvrages de recherche.

Mais je n'oserais pas suggérer que ces interactions sont les mêmes pour tout le monde, et je ne rejette en aucun cas les préoccupations des personnes qui ont eu des expériences traumatisantes avec des étrangers. De plus, je suggère fortement aux hommes dans ma position d'être attentifs à cela lorsqu'ils discutent eux-mêmes avec des inconnus.

Sandstrom donne d'autres conseils pour parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas : posez une question ouverte pour l'amener à parler en premier, puis répondez par quelque chose que vous avez en commun - il y a une raison pour laquelle nous parlons par défaut de la météo.

Mais si vous le pouvez, cela vaut la peine d'essayer. Parler à des inconnus peut vous toucher de manière plus profonde que vous ne le pensez et vous apporter de nombreux bienfaits pour la santé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Soyez conscient de la façon dont vous pourriez être perçu si vous envisagez de parler à un étranger.

Selon Danielle Allen, professeur à l'université Harvard et lauréate de la bourse MacArthur, parler à des inconnus peut également nous rendre plus sages, plus ouverts sur le monde et plus empathiques. Lorsqu'elle enseignait à l'université de Chicago, Danielle Allen était constamment avertie par ses collègues de ne pas s'approcher des quartiers pauvres de la ville.

Elle pense que cette "peur de l'étranger érodait en fait beaucoup de capacités intellectuelles et sociales [de ses pairs]". Elle a refusé de rester à l'écart et a réalisé certains de ses travaux les plus admirés dans ces quartiers.

Depuis, elle a consacré sa carrière à favoriser les liens entre des personnes et des groupes qui, autrement, n'interagiraient pas. "La connaissance réelle de ce qui se trouve à l'extérieur de son jardin guérit la peur", écrit Allen, "mais ce n'est qu'en parlant à des étrangers que l'on peut parvenir à cette connaissance."

En parlant à des inconnus, vous avez un aperçu de l'époustouflante complexité de l'espèce humaine et de l'infinie variété des expériences humaines. C'est un cliché, mais vous avez l'occasion de voir le monde avec les yeux d'un autre, sans quoi la sagesse est impossible.

Mais ce n'est pas facile. Vous devrez constamment revoir vos hypothèses sur le monde et votre place dans celui-ci, ce qui peut être difficile et désorientant, mais aussi exaltant, voire divertissant.

C'est aussi la façon dont nous grandissons en tant qu'individus et dont nous nous unissons en tant que sociétés. C'est ainsi que nous apprenons à nous connaître, et c'est seulement en nous connaissant que nous pouvons espérer vivre ensemble.

Il est ironique de constater qu'après avoir été élevé dans la crainte des étrangers, je les trouve maintenant source d'espoir. Lorsque ces interactions se passent bien - et c'est généralement le cas - la perception positive de l'étranger peut se généraliser en de meilleurs sentiments envers les gens.

Pour moi - et pour beaucoup d'experts respectés et de parfaits inconnus à qui j'ai parlé - cela se résume à une question de données. Si je basais toutes mes perceptions de l'humanité sur ce qui est disponible via mon téléphone ou mon ordinateur portable, j'aurais une vision fantastiquement négative de la plupart des autres personnes.

Je serais paralysé par le "danger de l'étranger" et je me sentirais pleinement justifié d'éviter ces rustres, paranoïaques, hystériques, criminels, charlatans, rageurs et démagogues. Mais au lieu de cela, je suis allé dans le monde et j'ai parlé aux gens. Je base ma perception du monde en grande partie sur eux, et à force de parler à des inconnus, ma vision est un peu plus optimiste.

"J'aime davantage l'humanité dans son ensemble parce que je parle à des inconnus", m'a dit Allen. En tant que femme noire en Amérique, ses interactions peuvent être bien plus compliquées que les miennes. Mais, malgré tout, quand il s'agit de parler à des inconnus, dit-elle, "les points positifs l'emportent largement sur les points négatifs".

En 2018, le Center for Missing and Exploited Children de Virginie, aux États-Unis - historiquement l'un des principaux représentants de la messagerie "danger étranger" - a finalement retiré le terme.

Comme me l'expliquait à l'époque Cal Walsh, un cadre du centre : "Nous essayons de donner aux enfants les moyens de prendre des décisions sûres et intelligentes, et non de les marquer à vie."

Leur décision a été reprise par d'autres organisations caritatives pour la sécurité des enfants dans le monde entier.