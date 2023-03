« J’ai tout laissé derrière moi », Thierry Niambré, ivoirien rapatrié de Tunisie

Samedi, plus d’une centaine d’Ivoiriens ont quitté la Tunisie et sont arrivés dans leur pays. L'Etat a pris en charge leur rapatriement de Tunis à Abidjan dans les locaux de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS).