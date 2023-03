Ladoum, ces moutons VIP qui n'ont rien à envier aux humains

« On l’a acquis entre 40 et 50 millions de FCFA », affirme Sidi Ndao, caressant avec soin son bélier qu’il a nommé ‘Thiapathioly’ qui signifie l’unique en wolof.

Un investissement impressionnant

« Le ladoum, c'est un VIP, on peut le dire parce qu'on a beaucoup investi. Et aussi, pour avoir de très bonnes qualités de mouton, il faut avoir un endroit sain pour les moutons », justifie Sidi Ndao.

« Aujourd'hui, c'est pour cela que l'environnement et l'enjeu commencent à augmenter par rapport à ce business. Le business est très rentable. Parce que quand tu as de très belles bêtes, de très bons sujets, c’est rentable », explique Sidi Ndao.

Pour lui, pour avoir la qualité voulue, il faut avoir un endroit sain pour les moutons. « C'est pourquoi on a mis des carreaux, du plafond et une belle structure », poursuit Sidi Ndao.

« La façon dont on construit nos bergeries fait partie du marketing et de la communication. On rend les bergeries plus confortables pour que les gens puissent venir visiter », explique Saliou Ndao.