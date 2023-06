La photo étonnante qui a changé la perception du monde sur la crise du plastique

Crédit photo, CHRIS JORDAN Légende image, Les photos prises en 2009 par Chris Jordan de poussins d'albatros morts avec du plastique dans l'estomac sont devenues virales et ont changé notre réaction face à la crise du plastique.

Author, Anna Turns

Role, BBC Future

il y a 39 minutes

Lorsque le photographe américain Chris Jordan a mis le pied pour la première fois sur l'atoll de Midway - une étroite bande de terre au milieu de l'océan Pacifique - en septembre 2009 pour documenter les niveaux "effrayants" de déchets dans les océans, il ne se doutait pas que l'image saisissante d'un poussin d'albatros mort deviendrait virale et changerait la réaction du monde face à la crise du plastique.

Après avoir produit quelques images de grandes piles de déchets, Jordan cherchait un moyen convaincant de mettre en évidence l'ampleur de la surconsommation de plastique.

Après avoir entendu parler d'une île située à 2 100 km au nord-ouest d'Honolulu, à Hawaï, recouverte de milliers d'oiseaux morts, tous l'estomac rempli de produits plastiques courants tels que des bouchons de bouteille et des brosses à dents, il dit avoir "immédiatement ressenti l'envie magnétique de se rendre sur place".

Il était déterminé à "trouver un moyen de photographier [ces oiseaux] qui prouverait la profondeur de cette tragédie environnementale".

Jordan n'a pas été le premier photographe à capturer l'impact de la crise du plastique sur la population d'albatros de Midway.

La première photo connue a été prise par des chercheurs américains en 1966 et publiée en 1969, selon le biologiste Wayne Sentman, président du conseil d'administration des Amis de l'atoll de Midway.

L'ingestion de plastique est probablement à l'origine des "pires destins" pour les poussins d'albatros.

Ses fragments peuvent perforer la paroi intestinale des oiseaux ou provoquer une déshydratation. De plus, les métaux lourds et d'autres substances peuvent se dissoudre dans des concentrations qui peuvent être mortelles pour les oiseaux, selon Sentman.

Jordan connaissait les précédentes photos prises à Midway, mais il a essayé de donner à ses images une dimension plus émotionnelle. Il compare la composition des photos des oiseaux morts à un "rituel funéraire".

"Lorsque nous disposons des objets sacrés sur un autel, nous le faisons naturellement, avec symétrie et équilibre, et nous pouvons passer beaucoup de temps jusqu'à ce que tout s'emboîte", explique-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jordan ne s'attendait pas à ce que ses images deviennent virales.

Il a décidé d'utiliser un diffuseur - un matériau blanc tendu sur un cadre qui disperse la lumière vive - pour générer un éclairage plus doux "qui aide à créer le sentiment d'une photographie légèrement plus profonde".

À son retour à Seattle, aux États-Unis, Jordan pensait avoir terminé son projet. "J'ai dit au revoir à l'île, je suis rentré chez moi, j'ai traité les images et je les ai publiées", raconte-t-il.

Il ne s'attendait pas à ce que ses images deviennent virales, bien avant l'ère des médias sociaux. Ses photos ont rapidement commencé à être publiées dans des magazines et des journaux du monde entier.

"Elles sont apparues partout, d'un seul coup", se souvient-il.

Des dizaines de milliers de courriels ont afflué dans sa boîte de réception et il a dû embaucher un assistant à temps plein pour y répondre.

"De nombreuses personnes lui ont écrit pour lui faire part de leurs réactions traumatisantes", raconte-t-il.

"Les gens voulaient aller à Midway pour sauver les albatros, mais le plastique ne vient pas de cette île. Il s'agit d'un problème systémique.

Selon un récent rapport du WWF, la production de plastique devrait plus que doubler d'ici 2040. Par conséquent, d'ici 2050, les déchets plastiques dans les océans devraient quadrupler.

L'ingénieure en environnement Jenna Jambeck, de l'université de Géorgie aux États-Unis, est une experte mondiale de la pollution plastique.

Elle estime qu'en 2010, 8 millions de tonnes de plastique d'origine terrestre ont pénétré dans les océans. Ce poids correspond à environ 650 000 bus à impériale.

Jordan a alors décidé de retourner à Midway. Il est arrivé en juillet 2010 dans une "cacophonie" de millions d'albatros dansant, chantant et se saluant les uns les autres.

Crédit photo, CHRIS JORDAN Légende image, Une autre des photos prises par Chris Jordan à Midway.

Jordan était ravi. "Cette quantité d'oiseaux est incroyable", se souvient-il.

Immédiatement, l'autre côté de l'histoire a commencé à se présenter et le thème est devenu le nom de l'île - à mi-chemin ["midway", en anglais] entre l'horreur et la beauté. Entre l'enfer de voir notre plastique apparaître de façon si terrible dans l'estomac de ces bébés oiseaux et le paradis de l'île tropicale gardée et protégée avec amour en tant que sanctuaire marin, couvert par des millions d'êtres qui n'ont pas peur des humains", explique-t-il.

En tout, Jordan a visité Midway huit fois.

Il a également passé quatre ans à produire son documentaire, Albatross, sorti en 2018 - juste un an après deux autres sorties importantes qui ont également mis en lumière les impacts de la pollution sur la vie marine : la série Blue Planet 2 de la BBC, réalisée par David Attenborough, et Plastic Oceans de Netflix, produit par le cinéaste Jo Ruxton et récompensé par de nombreux prix.

Faire en sorte que les gens s'identifient

Jo Ruxton est la fondatrice de l'organisation Ocean Generation, qui œuvre pour la conservation des mers. Elle a inclus dans son film une séquence sur les plastiques qui menacent les albatros de Midway.

"Ce qui fait que les photos de Jordan touchent les gens, c'est qu'ils reconnaissent des choses qu'ils auraient certainement pu jeter", explique-t-elle.

"On peut voir de petits fragments de plastique dans de petites créatures comme les moules, les huîtres et même le zooplancton, mais quand on voit des choses que nous utilisons réellement, qui sont passées entre nos mains, les gens s'identifient".

M. Ruxton tient un grand bocal en verre contenant des objets en plastique colorés d'usage quotidien : une cartouche d'imprimante, une balle de golf, une brosse à dents, quatre briquets jetables. Tous ces objets proviennent de l'estomac d'albatros.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Exposition de photos de Jordan à Londres en 2014.

"Cela touche le cœur et l'esprit des personnes qui assistent à mes cours", raconte-t-elle. "Comprendre l'océan devrait être dans notre ADN.

Mme Jordan sait que la photographie a contribué à la sensibilisation à la pollution plastique.

"L'activisme autour des océans s'est répandu dans le monde entier en même temps", se souvient-il.

"Les ONG ont nettoyé les plages et [défendu] la législation sur le plastique, l'éducation dans les écoles, les procès sur la toxicité. C'était spectaculaire.

En mai 2023, des scientifiques du Musée d'histoire naturelle de Londres ont identifié la plasticose, une nouvelle maladie des oiseaux de mer causée par l'ingestion de plastique.

Cette maladie endommage le tube digestif des oiseaux de mer, provoquant des plaies. Dans les cas les plus graves, la maladie favorise les infections et les parasites, limitant leur capacité à digérer efficacement la nourriture.

"Il ne fait aucun doute que les choses s'améliorent - il y avait très peu de législation auparavant", déclare M. Ruxton.

Des interdictions portant sur des produits aussi divers que les microbilles de plastique contenues dans le dentifrice, les bâtonnets d'ouate et les sacs en plastique ont vu le jour dans plusieurs pays du monde.

En juin, 175 pays ont poursuivi les négociations en vue de rédiger un traité mondial sur les plastiques juridiquement contraignant d'ici à 2024.

Ce nouvel accord international définira une approche beaucoup plus complète et coordonnée pour réduire la pollution plastique mondiale, en prenant des mesures telles que la taxation des nouveaux plastiques et l'interdiction de tous les objets en plastique jetables inutiles.

Les pays ont convenu de rédiger un premier projet de traité d'ici novembre 2023.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Albatros photographié sur l'atoll de Midway.

Mais lorsqu'il s'agit de trouver des solutions, Jordan estime qu'il manque quelque chose. Il pense que le cœur de cette crise réside dans la déconnexion de la société entre les actions et leur impact sur l'environnement.

Pour lui, la réussite de la lutte contre la pollution plastique passe par le rétablissement d'une relation forte avec la nature.

"Des millions de personnes se réveillent [mais] ce qui est étrange, c'est que la grande majorité des personnes qui détiennent le pouvoir dans notre monde, les présidents, les chefs d'entreprise et les grandes institutions, sont les plus déconnectés", explique-t-il.

"Chaque fois que j'étais avec des oiseaux mourants, et souvent après leur mort, les larmes coulaient à flots", raconte-t-il.

"Le chagrin était incroyablement intense, jusqu'au jour où j'ai compris que si je ressentais tant de choses, c'était parce que je les aimais.

"C'est cela le chagrin : une expérience directe de l'amour pour quelque chose que nous perdons ou qui souffre. Je me suis libérée pour ressentir complètement. C'est un passage."